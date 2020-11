Corona-Podcast: „Wir sind dabei, die Kontrolle zu verlieren“

Essen. Auf vielen Intensivstationen sei die Situation schon dramatisch, so Virologe Prof. Dittmer. Einschätzungen zur Lage in NRW im neuen Podcast.

19.990 Neuinfektionen binnen 24 Stunden meldeten die Gesundheitsämter am Donnerstag, den 4. November, an das Robert-Koch-Institut. Die Lage auf den Intensivstationen sei dramatisch, auch an der Uniklinik Essen, sagt Prof. Ulf Dittmer, der dort Leiter des Instituts für Virologie ist. „Wir haben inzwischen fast doppelt so viele Patienten wie das zu Spitzenzeiten im Frühjahr der Fall war“, so Dittmer. Essen sei so etwas wie das Zentrum zur Behandlung von Covid-Patientinnen und -Patienten im Ruhrgebiet geworden.

Essen als quasi "Zentrum im Ruhrgebiet zur Behandlung von Covid-Erkrankten"

Im neuen Corona-Podcast spricht Prof. Dittmer einmal die Woche mit Journalistin Julia Neikes über die aktuelle Corona-Lage in NRW und neue Erkenntnisse über das Virus. In dieser Folge gibt der Wissenschaftler einen Überblick über die Situation auf den Intensivstationen, insbesondere in der Uniklinik Essen. Neikes und Dittmer sprechen außerdem darüber, dass die Stadt Düsseldorf nun eine Maskenpflicht im gesamten Stadtgebiet vorschreibt sowie über die Rolle von Kindern beim Infektionsgeschehen, Superspreader und die Einschätzung der aktuellen Maßnahmen und der Lage in NRW durch Prof. Dittmer.

Wenn Sie eine Frage rund um Corona, das Virus und die Maßnahmen an Prof. Dittmer haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail an: coronafragen@funkemedien.de. Wir sichten diese und nehmen einen Teil davon mit zu den Treffen mit Prof. Dittmer.

