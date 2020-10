Corona-Zahlen: Niederlande rufen erneut in NRW um Hilfe

Die Zahl der mit Corona infizierten Niederländer hat am Mittwoch erstmals fast die Zahl von 5000 an einem Tag erreicht. Das Gesundheitsministerium in Den Haag bat Nordrhein-Westfalen vorsorglich, wie in den Hochzeiten der Krise im Frühjahr wieder Intensivpatienten aufzunehmen. Nach Informationen der Nachrichtenagentur ANP soll Düsseldorf Zustimmung signalisiert haben und prüfe die Kapazitäten.

Zwar betonte Den Haag, noch sei die Hilfe nicht nötig. Doch liegt die Zahl der Patienten im Nachbarland, die mit Covid-19 im Krankenhaus versorgt werden müssen, inzwischen bei mehr als 1000. Davon liegen 210 auf der Intensivstation, 20 mehr als noch am Vortag. Elf Patienten mussten bereits innerhalb des Landes verlegt werden, weil die Stationen überlastet sind.

In Amsterdam und Rotterdam so viele Infizierte wie in NRW

König Willem-Alexander der Niederlande besuchte im September eine Corona-Teststation. Der Mundschutz ist in seinem Land immer noch nicht überall verpflichtend. Foto: Remko De Waal / AFP

Es gebe noch keinerlei Anzeichen dafür, dass das Virus auf dem Rückzug sei, erklärte das Reichsinstitut für Volksgesundheit und Umwelt (RIVM) am Mittwoch. Die Anzahl der Neuansteckungen – 461 mehr als am Vortag – sei nach wie vor auf dem Vormarsch, auch die Zahl der Sterbefälle stieg. Zum Vergleich: Die Niederlande mit ihren 4989 Neuansteckungen haben etwas mehr Einwohner als NRW, das am selben Tag 773 meldete. Allein die Gemeinden Amsterdam und Rotterdam zählten 793 neue Infizierte.

Schon während der ersten Corona-Welle im Frühjahr waren die Intensivstationen in den Niederlanden überfüllt. Deutschland, das viel mehr Intensivbetten zur Verfügung hat, übernahm damals die Versorgung. Allein in Nordrhein-Westfalen hatten Krankenhäuser bis Anfang April mehr als 100 Betten für niederländische Corona-Patienten zur Verfügung gestellt. Die Niederländer bedankten sich im Juni in Münster mit 4000 Matjesheringen.