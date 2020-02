Coronavirus: Auch die Stadt Dortmund bereitet sich vor

Auch die Stadt Dortmund befasst sich schon seit Wochen mit dem Thema Coronavirus. „Wir bereiten uns vor“, sagt eine Sprecherin. Am Mittwoch und Donnerstag tagen die zuständigen Stellen, am Freitag soll die Öffentlichkeit über eventuelle Maßnahmen informiert werden.

Schon jetzt ist klar: Im Verdachtsfall würde der Patient ins Klinikum Dortmund eingeliefert, auf der Intensivstation im Klinikum Nord würde ein Test gemacht. Wenn dieser positiv ausfällt, überprüft das Gesundheitsamt das Umfeld des Kranken: Wo war er, mit wem hatte er Kontakt, wo hat er sicht angesteckt, wen könnte er wiederum bereits angesteckt haben?

Maßnahmen von Einzelfällen abhängig

Dabei betrachten die Zuständigen den jeweiligen Einzelfall, davon hängen auch mögliche Maßnahmen ab. Heißt: Ein erkrankter Schüler, der am Vortag noch in seiner Klasse oder auf dem Schulhof war, erfordert andere Handlungskonzepte als ein alleinlebender Bürger, der sich vor allem in seiner Wohnung aufgehalten hat.

Grundsätzlich wiederholt aber auch die Stadt Dortmund: Noch gebe es „überhaupt keinen Grund zu Besorgnis, Angst oder gar Panik“. Zumal die bislang allermeisten Patienten eine Infektion mit dem Coronavirus gut überstanden hätten. Die Weltgesundheitsorganisation WHO spricht von zwei Prozent der Erkrankten, die nicht überlebt haben. Die Auswirkungen der „normalen“ Influenza, so die Stadt, seien immer noch viel höher.