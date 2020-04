Coronavirus: Das Ruhrgebiet hält auch am Sonntag Abstand

Unter die „Satzung zur Nutzung der Naherholungsanlage Phoenixsee“, die aushängt an einem Mast, hat sich etwas Neues gemischt: Verboten sind nicht mehr nur Schwimmen, Baden, Tauchen, Surfen, die Eisfläche zu betreten und die Tiere zu füttern. Sondern die Stadt Dortmund hält die Leute jetzt auch dazu an, den See nur in Uhrzeigerrichtung zu umrunden. Um Kontakte zu verringern, die entstehen, wenn man sich entgegenkommt.

Das hat am Wochenende zunächst nicht gut geklappt, weil die Zettel gut zu übersehen waren: einfache DIN A4-Ausdrucke, wie sonst Leute sie aufhängen, die ihre Katze vermissen. Aber jetzt, am Sonntag, hat es sich offensichtlich herumgesprochen: Fast alle Spaziergänger und Radfahrer, Jogger und Skater funktionieren wie eine Uhr. „Man merkt schon, dass die Leute aufpassen“, sagt ein Ehepaar. Vergangenen Sonntag sei es hier voller gewesen.

„Bin nur gespannt, wie lange das alles noch läuft“

Für einen solchen Frühlingssonntag am Kemnader See in Bochum ist das: nicht voll. Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

Auf dem Parkplatz steht ein Polizeiwagen. Kontrollen sind angekündigt in Dortmund, In Essen und anderen Ruhrgebietsstädten. Man weiß ja nie. Denn die ganze Politik hat auf diesen Sonntag geschaut: Würden die Menschen sich an die Kontaktsperre halten bei Sonnenschein und 18 Grad? An einem Tag, an dem Motorradfahrer Schlangenlinien fahren, die Cabrios aus den Garagen kommen und junge Eltern auf Rollschuhen die Kinderwagen schieben? Und was bedeutet das für Ostern?

Nun, sie tun es. Die Autobahnen sind auf eine fast schon absurde Weise leer, die Menschen allein oder zu zweit unterwegs. Große Ziele wie der Nordsternpark oder das Berger Feld in Gelsenkirchen sind nicht menschenleer, natürlich nicht, aber auch nicht wirklich voll. „Bin nur gespannt, wie lange das alles noch läuft“, sagt ein Radfahrer, der aus Essen hergekommen ist: Die Radwege seien „nicht leer, aber alles nur zu zweit unterwegs“.

Ärger mit Motorradfahrern über Absperrungen am Baldeneysee

Offensichtliche Verstöße sind kaum zu sehen. Dass mal drei erwachsene Menschen näher zusammenstehen oder miteinander laufen, gut. Ärger gibt es wenig: Am Baldeneysee in Essen mochten Motorradfahrer einige Absperrungen zunächst nicht akzeptieren, ließen sich aber belehren von den städtischen Ordnungstrupps in schwarzen Uniformen.

Mehrfach passiert allerdings dies: All die um frische Luft, Sonne und Abstand bemühten Menschen werden dann doch zu viele auf engem Raum. In der Düsseldorfer Altstadt etwa oder auch am Münsteraner Aasee löst die Polizei ohne große Mühe solche unabsichtlichen Ansammlungen auf. Und tatsächlich wird es am Sonntagnachmittag an einigen Topzielen wie dem Kemnader See zwischen Bochum, Witten und Hattingen auch deutlich voller. Ohne zum Problem zu werden. Doch die Behörden äußern sich zufrieden: Die Menschen hielten Abstand. Was kann jetzt noch kommen? Ostern.