Coronavirus: Erster Fall in Bochum – alle Infos im Ticker

Bochum. Ein Bochumer Rentner hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Die Stadt informiert in einer Pressekonferenz. Alle Infos gibt’s im Liveticker.

Ein Rentner aus Bochum hat sich laut Stadt mit dem Coronavirus ansteckt. Der Mann, der kürzlich eine Italienreise unternommen haben soll, wurde am Mittwoch positiv auf den Erreger getestet. Die Stadt hat nun ihren ersten Corona-Fall.

In einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz will die Stadt ab 17.30 Uhr Details bekanntgeben und über die Folgen informieren. Wir berichten im Liveticker:

17.40 Uhr: Die Kontakte des Ehepaares seien seit dem Urlaub „gegen Null“ gegangen, teilt die Stadt Bochum mit. Allein die Frau sei einmal einkaufen gewesen.

17.38 Uhr: Den Urlaub habe das Bochumer Ehepaar mit dem Bruder des Mannes gemacht, so die Stadt. Dieser lebt in München. Das dortige Gesundheitsamt ist informiert.

17.36 Uhr: Die Stadt lobt das umsichtige Verhalten des Patienten. Der Betroffene ist 68 Jahre alt und lebt in Stiepel. Er ist mit seiner Frau am 29. Februar aus dem Skiurlaub in Südtirol wieder gekommen.

17.33 Uhr: Dem Patienten gehe es den Umständen entsprechend gut, teilt die Stadt mit. Er ist seit Montag in häuslicher Quarantäne. Der Rentner hat am 29. Februar Husten und Fieber bekommen. Einen Tag später sei das wieder weg gewesen. Seine Frau gab Kopfschmerzen und Schüttelfrost an.