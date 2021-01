Das war 2020 im Duisburger Norden wichtig – außer Corona

Duisburg-Nord. Trotz Pandemie ist im Duisburger Norden 2020 einiges passiert. Es gab gute, aber auch schlechte Nachrichten. Ein Corona-freier Jahresrückblick.

Das öffentliche Leben ist im abgelaufenen Jahr phasenweise zum Erliegen gekommen. Dennoch ist in zwölf Monaten einiges passiert – abseits der Pandemie gab es für die rund 200.000 Einwohner in Walsum, Hamborn und Meiderich/Beeck sowohl gute Nachrichten, als auch schlechte. Eine Übersicht mit Themen, die die Menschen im Duisburger Norden 2020 bewegt haben.

Schrottimmobilien werden abgerissen

In den Vorjahren hat die Stadt einige verwahrloste Problemhäuser gekauft. 2020 werden in Marxloh die ersten dieser Schrottimmobilien abgerissen. Im Februar fällt das sogenannte „Rattenhaus“ an der Kaiser-Wilhelm-Straße; später folgt ein Haus an der Ecke Weseler Straße / Vorholtstraße. Auch an der Ecke Hagedornstraße / Rolfstraße will die Stadt bald abreißen.

Schwerer Brand im Oberhof

in Beeck wird im März bei einem Feuer schwer beschädigt. Die Flammen wüten vor allem im Obergeschoss, machen die Seminar- und Büroräume unbenutzbar. Aber auch das Erdgeschoss wird in Mitleidenschaft gezogen – das Café kann während des gesamten Jahres nicht wieder öffnen.

Für die Polizei ist sofort klar, dass es sich um Brandstiftung handelt. Ein schwerer Schlag für die engagierten Mitglieder vom Netzwerk Oberhof, die das Café betreiben und alle Veranstaltungen und Angebote an der Friedrich-Ebert-Straße organisieren. Monatelang fallen sämtliche Einnahmen weg. Im Dezember verkündet der Verein, die weiteren Reparaturen würden sich so aufwendig gestalten, dass eine Wiedereröffnung noch lange nicht nicht absehbar ist.

A59-Ausbau soll in Hochlage erfolgen

Enttäuschung in Meiderich: Nachdem sich die Initiative „DU für den Tunnel“ und auch die Stadt selbst für einen Autobahnausbau in Tieflage eingesetzt haben, erteilt das Bundesverkehrsministerium diesem Wunsch eine Absage. Die A 59 soll in Meiderich wie bisher auf einer Hochtrasse verlaufen. Zwar soll im Zuge des Ausbaus auch die direkte Umgebung der Straße aufgewertet werden. Doch das Ziel, den Stadtteil an dieser Stelle enger zusammenwachsen zu lassen, ist so kaum zu erreichen.

Besser sieht es in Hamborn aus. Zumindest ein gut 200 Meter langer Abschnitt zwischen Jägerstraße und Dr.-Heinrich-Laakmann-Straße kann möglicherweise eine Überdeckelung bekommen. Die Autobahn verläuft dort ohnehin tiefer, sodass diese Lösung weniger Aufwand bedeuten würde als in Meiderich. Auf dem "Deckel" könnten parkähnliche Flächen entstehen, von denen insbesondere die vielen Schüler in der Umgebung profitieren sollen.

Rhein-Ruhr-Halle / Hamborner Stadtbad

Das ehemalige Hamborner Stadtbad gammelte lange vor sich hin, ist ein echter „Lost Place“ geworden. Jetzt wird es zu einem Bürokomplex umgebaut. Foto: Jens Hauer

Die beiden Ruinen in Hamborn sollen endlich verschwinden. In beiden Fällen tut sich 2020 etwas. Das ehemalige Schwimmbad wird bereits zu einem Bürokomplex umgebaut. In wenigen Monaten soll darin das Jobcenter Nord einziehen.

Gebaut werden kann an der Rhein-Ruhr-Halle noch nicht. Doch die Stadt hat die Planungen für eine künftige Nutzung intensiviert. Dabei kommt es zu einer Kehrtwende: Wollte man die heruntergekommene Veranstaltungshalle lange Zeit am liebsten abreißen, ist nun eine Sanierung die bevorzugte Lösung.

Umgehungsstraßen werden gebaut

In Meiderich schreitet der Bau der Umgehungsstraße zügig voran. Schon nach wenigen Monaten liegen die Arbeiten sogar vor dem Zeitplan. Die verantwortliche Duisburger Infrastrukturgesellschaft (DIG) ist zuversichtlich, dass die Straße wie vorgesehen im Jahr 2022 die Anwohner in Mittelmeiderich vom Durchgangsverkehr entlastet.

Ähnlich schnell soll es bei der Querspange Hamborn/Walsum gehen. Richtig losgehen soll es im Januar 2021. Dabei drängt die Zeit, denn auf Logport VI entsteht bereits das Logistikzentrum des dänischen Konzerns DSV. Solange die Umgehungsstraße nicht fertig ist, müssen Lkw auf dem Weg zum Logport mitten durch die Walsumer Stadtteile fahren.

Widerstand gegen Polizeieinsätze

Im Mai sorgen zwei Polizeieinsätze in Marxloh für Diskussionen. In beiden Fällen wollen die Beamten Haftbefehle vollstrecken; in jeweils kurzer Zeit bilden sich größere Menschenansammlungen. Es handelt sich hauptsächlich um Schaulustige, aber es sind auch Personen dabei, die die Festnahmen zu verhindern versuchen, Polizisten behindern und beleidigen. In einem Fall teilt die Polizei mit, eine „unbestimmte Anzahl der Personen“ habe Bezug zu kriminellen Familienclans.

Die Bild-Zeitung berichtet überregional über die Einsätze, stellt Marxloh als rechtsfreien Raum dar. Ein Reporter des Boulevardblatts kommt nach Duisburg und wird vor laufender Kamera mit Eiern beworfen. Nur wenige Tage später geht im Polizeipräsidium ein Drohschreiben ein: Polizisten und Journalisten werden dazu aufgefordert, den Stadtteil nicht mehr zu betreten.

Runder Tisch Marxloh kämpft ums Überleben

Nach der Insolvenz der Sozialen Dienste Marxloh hängt die Zukunft des Trägervereins weiter am seidenen Faden. Die gemeinnützige GmbH, die einst den Runden Tisch finanzieren sollte, wird von einem Insolvenzverwalter auf Kurs gebracht und soll dann an einen Investor gehen. Der Verein ist auf sich allein gestellt und muss hoffen, in den Plänen des Investors eine Rolle zu spielen.

Der Vorstand arbeitet an einem Konzept, das Fördergelder generieren und den Verein auf ein finanzielles Fundament stellen soll. Dafür benötigt er Zeit, sodass viele Mitarbeiter des Runden Tisches monatelang ohne Bezahlung arbeiten. Dieses Engagement schweißt die Aktiven an der Paulskirche zwar noch enger zusammen, bringt sie aber auch zunehmend an ihre Grenzen.

Katholiken verlieren ihre Kirchen

Zwei katholische Gemeinden im Duisburger Norden müssen sich für immer von ihren Kirchen verabschieden. In St. Laurentius in Beeck findet im Juli der letzte Gottesdienst statt; im September folgt in Obermeiderich. Beiden Schließungen liegen Sparpläne des Bistums Essen zugrunde.

Später im Jahr folgt ein Paukenschlag bei der Pfarrei St. Dionysius in Walsum: Die Großgemeinde aus dem Bistum Münster will mehrere ihrer Kirchen aufgeben oder umnutzen. Pfarrer Werner Knoor betont, es handele sich nicht um ein Sparkonzept, Zudem sei dieses „Standort- und Immobilienkonzept“ der Pfarrei in enger Abstimmung mit den sieben Gemeinden entstanden. Es gibt jedoch auch Katholiken im Bezirk, die das nicht hinnehmen wollen und ankündigen,

Senftöpfchen hat wieder geöffnet

Endlich wieder was los im Senftöpfchen: Nach dem Tod von Wirt Jürgen Theis haben zwei frühere Stammgäste die Röttgersbacher Kultkneipe wieder eröffnet. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Nach mehrmonatiger Pause haben die Röttgersbacher Zwei frühere Stammgäste wollen das Lebenswerk des 2019 verstorbenen Wirts Jürgen Theis fortführen, haben das Lokal von Grund auf renoviert. An den ersten Abenden nach Wiedereröffnung ist im Senftöpfchen jeder einzelne Platz reserviert.

Freie Geschäftsräume am Kometenplatz

Mit dem wird in dem großen Geschäftshaus im Zentrum von Aldenrade viel Platz frei. Zudem kündigt Gudrun Jobst vom König Pavillon im Sommer an, die beliebte Kneipe aufzugeben. Während sich für den König Pavillon ein Nachfolger findet, herrscht über die Räume der Sparkasse weiter Unklarheit.

Das Problem dabei ist: Der Eigentümer des Gebäudes ist Politik und Verwaltung nach deren Auskunft nicht bekannt. Dieser muss ausfindig gemacht werden, um lösungsorientiert über die Zukunft der Geschäftsflächen sprechen zu können. Da der Mietvertrag der Sparkasse trotz des Auszugs noch lange gültig ist, dürfte der Besitzer es mit einer Neuvermietung nicht eilig haben.

Zwei neue Bezirksbürgermeister

Zwei von drei Nord-Bezirken haben nach der neue Bürgermeister. In Meiderich/Beeck folgt Peter Hoppe auf Daniela Stürmann (beide SPD), in Hamborn Martina Herrmann (SPD) auf Marcus Jungbauer (CDU). Während der Wechsel in Meiderich durch den Einzug Stürmanns in den Rat der Stadt zustande kommt, Jungbauers CDU erhält deutlich weniger Sitze in der Bezirksvertretung als die SPD; als Bürgermeister wird er jedoch parteiübergreifend geschätzt. Nach wochenlangen Sondierungen verzichtet er auf eine erneute Kandidatur, um nicht auf Stimmen der AfD angewiesen zu sein.

Die AfD sitzt nach der Wahl in allen Bezirksvertretungen des Nordens. Die anteilig meisten Stimmen erhalten die Rechtspopulisten in Hamborn (13,42 Prozent), aber auch in Walsum und Meiderich/Beeck landen sie deutlich über zehn Prozent. Wie der Rat unterzeichnen auch in den Bezirksvertretungen die Mehrheit der Parteien den und lehnen eine Zusammenarbeit mit der AfD ab.

Unternehmen siedeln sich auf Logport VI an

Schon früh im Jahr gibt der Hafen bekannt, dass sich der dänische Konzern DSV auf dem Logistikgelände Logport VI ansiedeln wird. Seine Lagerhalle will DSV bereits 2021 fertigstellen. Viele Walsumer sind empört, dass der Logport schon vor dem Bau der Umgehungsstraße in Betrieb gehen soll.

Im August sind Vertreter von Stadt, Hafen und DSV bei einer Sondersitzung der Bezirksvertretung zu Gast. Sie betonen, das Lkw-Aufkommen in den Ortsteilen werde auch vor der Fertigstellung der Querspange Hamborn/Walsum nicht an das Niveau aus Zeiten der Papierfabrik heranreichen. Im Dezember schafft Duisport weitere Fakten: ebenfalls aus Dänemark, wird am Rheinufer bauen.

Kleinkunstbühne Meiderich in Not

Lothar Koopmann (r.) hört nach vielen Jahren als Vorsitzender der Kleinkunstbühne Meiderich auf, mit ihm weitere Vereinsaktive. Die Suche nach einem neuen Vorstand hat lange gedauert. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Ein schweres Jahr war es für den Vorstand der Kleinkunstbühne Meiderich – allerdings mit erfreulichem Ausgang. Schon im Frühjahr gibt der langjährige Vereinsvorsitzende Lothar Koopmann bekannt, sein Amt Ende 2020 abzugeben. Mit ihm wollen auch seine Frau und zwei weitere aktive Mitglieder aufhören.

Die Suche nach einem Nachfolger bleibt lange ergebnislos. und macht deutlich, dass die Existenz der Kleinkunstbühne ohne das Engagement neuer Leute ernsthaft gefährdet ist. Die Entwarnung folgt Anfang November: Sie wollen das Angebot der Kleinkunstbühne aufrechterhalten und zudem mehr junge Künstler ins Centrum Westende holen.

Walsumer Hubbrücke kann saniert werden

Jahrelang herrschte entweder Streit oder Stillstand; jetzt soll die Hubbrücke Walsum so schnell wie möglich saniert werden. Die Bundesregierung fördert die Instandsetzung mit rund 2,5 Millionen Euro, während der Energiekonzern Steag als Besitzer des Bauwerks weitere zwei Millionen Euro beisteuert.