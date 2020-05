Das Ruhrgebiet macht sich auf disziplinierte Weise locker

Wenn man an einem solchen Nachmittag im Mai an der Phoenixseestraße, die sich an dem See entlangzieht, mühelos einen Parkplatz findet, ist eigentlich schon klar: Hier sind die Massen wohl nicht. Gut besucht, der Dortmunder Parade-See, das sicher, aber es kommen vorbildlicherweise daher: Eltern mit Kinderwagen, ein Paar, noch ein Paar, eine Frau, zwei Männer, noch zwei Männer, Familie mit Kind . . . alles Kleinstgruppen. Nur die aushängende städtische Regelung mit Kommafehler („Liebe Seebesucher,*innen)“, wonach alle Menschen nur in eine Richtung dürfen, die ignorieren die Leute. Das wäre ja auch noch schöner.

Und das passt eigentlich ganz gut zu diesem erst mal sonnigen Wochenende. Würden die bevorstehenden Lockerungen die Menschen wieder in hellen Scharen auf die Straße und zueinander treiben? Die Antwort ist glasklar: Ja und nein. Das Ruhrgebiet macht sich gerade auf disziplinierte Art und Weise locker.

„Der Kleine freut sich riesig, dass er jetzt wieder im Sand spielen kann“

An einzelnen Abschnitten der Ruhr herrschte großer Betrieb. Foto: Kai Kitschenberg / FUNKE Foto Services

Abhängig von Ort und Zeit, offenbar. Voll ist es etwa in der Landeshauptstadt Düsseldorf, in der City und am Rhein. Im Ruhrgebiet abschnittsweise an der Ruhr in Essen oder Mülheim, wo etwa das Ordnungsamt 61 Menschen vom Platz stellt: Hier kommt man sich auch hakenschlagend zu nah.

Auch viele Spielplätze im Ruhrgebiet sind überaus gut besucht. „Der Kleine freut sich riesig, das er jetzt wieder im Sand spielen kann“, sagt in Witten der Vater von Finn. Deutlich zu erkennen: Die Eltern versuchen einander auszuweichen. Masken sind nicht vorgeschrieben, jedoch empfohlen, doch die trägt hier kaum jemand. Und wenn, gucken Kinder kritisch. Eigentlich ja richtig. Alles ist so kompliziert gerade.

Am See tummeln sich die Radfahrer, die Skater, die Läufer und die Spaziergänger

Auch der Kemnader See ist ein großer Anziehungspunkt, normalerweise. Auf der Bochumer Seite ist es gerade vergleichsweise nicht voll. „Das ist schon wieder mehr als zuletzt“, sagt ein Mann, der, wie er sagt, in der Nähe wohnt: „Aber kein Vergleich mit den schlimmen Wochenenden, die es früher hier gegeben hat.“

Eine Stunde später, auf der Hattinger Seite, gibt es keinen Parkplatz mehr, tummeln sich Radfahrer, Skater, Läufer und Spaziergänger und sagen selbsterklärende Halbsätze wie: „Bei dem Wetter!“ Gerade, wer auf Rädern unterwegs ist, unterschreitet oft Abstände, wenn er überholt. Aber Enge oder Gedränge? Nein.

Eindeutiger ist die Lage hier: In Einkaufszentren wie dem Limbecker Platz oder dem Centro sind die Leute nicht, auch nicht in den Innenstädten – immer verglichen mit Anfang März. „Die Stimmung ist auf einem historischen Tiefstand“, sagt Marc Heistermann, der Hauptgeschäftsführer der Essener Einzelhändler. Man hoffe jetzt auf Montag, wenn auch die ganz großen Geschäfte wieder ihre kompletten Flächen öffnen dürfen.

Das Warteschlangen-Paradox: Sie entsteht nicht, weil zu viele Menschen da wären

Ohne Probleme verläuft am Samstag der Zutritt zu Ikea. In Essen etwa zeigten Hütchen an, woher die Schlange zu verlaufen habe. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Auch ein Faktor: Einkaufen macht einfach gerade keinen Spaß. „Ich höre überall, die Herrenabteilung ist noch geschlossen“, sagt ein Mann in Bochum. Und: das Schild „Unsere Kundentoilette steht Ihnen noch nicht zur Verfügung“. Und: die Durchsage im Möbelhaus, wie man korrekt zu husten habe. Und und und. Und das Warteschlangen-Paradox: Die Schlangen gibt es ja nicht, weil so viele Menschen da wären, sondern weil so wenige hinein dürfen.

Auch das vielerorts befürchtete Ikea-Getümmel vom vorvergangenen Wochenende wiederholt sich jedenfalls nicht: Vor Ikea Essen steht um 10 Uhr zwar eine beeindruckend lange Schlange, doch die Leute stehen auf Abstand; und als das große Haus dann öffnet, schluckt es die ganze Schlange. Trotz Obergrenze: kein Rückstau. Es dürfte der erste Samstag in der Geschichte Ikeas sein, an dem um halb zwölf die Parkanzeige lautet: „638 freie Plätze“.

Abends riecht das Ruhrgebiet nach grillen.