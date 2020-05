Datteln: Stimmen im Kopf - Mann soll Nachbarin erwürgt haben

In Bochum sitzt ein Mann aus Datteln vor Gericht. Er soll seine Nachbarin erwürgt haben, weil er ihr die Schuld an Stimmen in seinem Kopf gab.

Es ist der 14. Oktober 2019. Gegen Mittag geht bei Feuerwehr Datteln ein Alarm ein. „Flammen in einem Mehrfamilienhaus.“ Die Retter sind schnell vor Ort, können aber nicht verhindern, dass die Decke einer Dachgeschosswohnung einstürzt und alle Wohnungen im Haus unbewohnbar werden. Schlimmer noch: In einer Wohnung entdecken sie die Leiche einer jungen Frau. Und nebenan auf einem Balkon kauert ein schwer verletzter Mann. Doch was auf den ersten Blick aussieht wie eine Brandkatastrophe, entpuppt sich bald als das tragische Ende eines langen schwelenden Nachbarschaftsstreits. Seit Montag steht der Mann vom Balkon dafür vor dem Landgericht in Bochum.

Angeklagter schweigt vor Gericht

Leicht nach vorne gebeugt, das Gesicht weitgehend hinter einem Mund-Nasenschutz versteckt, sitzt Christian B. auf der Anklagebank des Saals A0/10, als die Staatsanwaltschaft die Anklage verliest. Sie geht davon aus, dass der gelernte Elektro-Installateur seine 33-jährige Nachbarin Sabrina M. auf dem Flur des Unglückshauses erwürgt hat, weil er ihr die Schuld für Stimmen in seinem Kopf gab. Anschließend, so der Vorwurf, habe er sie in seine Wohnung gezogen und dort ein Feuer gelegt, das außer Kontrolle geraten sei.

Es gibt dafür keine Zeugen, es gibt auch kein Geständnis von B. vor Gericht. „Nein“, sagt sein Anwalt Lars Volkenborn, „er wird sich heute nicht äußern.“ Nicht zur Person, nicht zum Tatvorwurf. Aber es gibt – teils erdrückende – Beweise. Einen Computer zum Beispiel, den die Ermittler dem Angeklagten zuordnen. Darauf findet sich eine Textdatei mit dem Titel „Ich habe einen Menschen getötet. Es tut mit unglaublich leid.“ Und es gibt Aussagen von Ärzten und Gutachtern, bei denen sich B. gesprächiger zeigte.

Wie ein Dämon durch die Wand gesprochen

Schon lange hat es danach offenbar Streit zwischen mutmaßlichem Täter und Opfer gegeben. Ständig, so B., habe er die Stimme seiner Nachbarin gehört. Auf vulgäre Art und Weise habe sie ihn zum Geschlechtsverkehr aufgefordert, wann immer man sich begegnet sei. Nachts habe sie „wie ein Dämon“ auch durch die Wand gesprochen. Und wenn ihre Freundin zu Besuch gewesen sein, dann habe es aus der Wohnung nebenan im Kanon getönt: „Komm rüber und…“

Weil sonst niemand im Haus diese Aufforderungen hört, hat B. „Beweise“ gesammelt. Unzählige Videos haben die Ermittler auf seinem Computer gefunden – aufgenommen durch den Türspion oder das Küchenfenster. M., wie sie schweigend ins Haus kommt, aus der Wohnung tritt oder zu ihrem Auto geht. Mit den richtigen Programmen, ist der Angeklagte überzeugt, könne man das Rauschen herausfiltern und die unmoralischen Angebote verstehen.

Streit eskalierte im Hausflur

Mehrfach auch stellt er seine Nachbarin zur Rede, droht mit Polizei. Am Tattag, so hat B. es einer behandelnden Ärztin erzählt, hört er einmal mehr, wie M. ihre Wohnung verlässt. Wieder stellt er die Frau zur Rede. Die ganze Nacht habe sie ihn wieder belästigt. „Jetzt ist die letzte Chance, dich zu entschuldigen.“ Stattdessen habe sie ihn einen „zurückgebliebenen Psychopaten“ genannt und um Hilfe gerufen. Das ist offenbar zu viel für B.. Er nimmt sein Opfer in den Schwitzkasten und drückt zu. Mehrfach will er den Würgegriff gelockert haben, immer wieder habe die Frau dann begonnen zu schreien. Irgendwann sei ihr Körper schließlich erschlafft.

Er habe die Frau dann in seine Wohnung gezerrt und versucht, sie wiederzubeleben. Als das nicht funktionierte, habe er Lack und Verdünnung aus dem Keller geholt, beides über sein Opfer und in der Wohnung verschüttet und angezündet. Dann sei er nach nebenan gegangen, um sich umzubringen.

Er könne nicht leben mit dem, was passiert sei, soll er später gesagt haben. Tatsächlich findet die Rechtsmedizinerin später Schnitte am Arm und Hals „Aber nichts davon“, sagt sie vor Gericht, „war lebensgefährlich.“

Zu bestätigen scheint sich dagegen, dass B. unter „akustischen Halluzinationen“ leidet und paranoid schizophren ist. Die Staatsanwaltschaft hält ihn für „nicht schuldfähig“ aber gemeingefährlich. Der Prozess wird fortgesetzt.

