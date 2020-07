Der Sommer kommt zurück: Über 30 Grad zum Wochenende

NRW. Wann wird's mal wieder richtig Sommer? Zum Wochenende hin! Dann wird laut Deutschem Wetterdienst wohl die 30-Grad-Marke in NRW geknackt.

Der Sommer hat sich in den vergangenen Wochen nicht gerade von seiner besten Seiten gezeigt. Das soll sich jetzt ändern: In den kommenden Tagen wird das Wetter in Nordrhein-Westfalen zunehmend freundlicher. Zum Wochenende hin überschreiten die Temperaturen voraussichtlich die 30-Grad-Marke, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte.

Am Dienstag kann es demnach bei bewölktem Himmel zunächst noch vereinzelt Regen geben. Im Laufe des Tages lockere es immer mehr auf und es bleibe oft trocken. Die Temperaturen erreichen laut Vorhersage maximal 24 Grad. Der Wind weht demnach zeitweise stark böig.

Wetter in NRW: Bis zu 28 Grad am Donnerstag, bis zu 34 Grad am Freitag

Nach einer trockenen Nacht soll es laut DWD am Mittwoch vor allem im Süden oft heiter werden. Sonst wird es eher wolkig bei ähnlichen Temperaturen. Heiter bis sonnig sind die Aussichten für den Donnerstag. Dann soll es mit bis zu 28 Grad schon wärmer werden. Der Trend setzt sich voraussichtlich am Freitag fort: Kurz vor dem Wochenende soll es mit bis zu 34 Grad dann richtig sommerlich werden. (dpa)

