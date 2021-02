Deshalb dürfen Kodi-Filialen auch im Lockdown öffnen

Essen. In einigen Städten in NRW dürfen Läden des Discounters Kodi trotz Lockdown öffnen. Wieso das mit der Corona-Schutzverordnung vereinbar ist.

In vielen Städten Nordrhein-Westfalens haben die Filialen des Discounters Kodi geöffnet. Das sorgt an einigen Standorten für Irritationen. So fragen sich einige Bürger in Gelsenkirchen etwa, ob Kodi sich über die Corona-Schutzverordnung hinwegsetzt. Die Filiale dort sei erst geschlossen gewesen und habe mitten im Lockdown wieder geöffnet. Darf Kodi sein Sortiment überhaupt weiter anbieten?

Hierbei lohnt sich zunächst ein Blick in die Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen. Die besagt, dass Läden geöffnet sein dürfen, die Güter des täglichen Bedarfs anbieten. Dazu zählen etwa Lebensmittelmärkte, Tankstellen, Tierfuttermärkte, Sanitätshäuser oder Drogerien.

Sortiment ist laut Kodi durch Corona-Verordnung geschützt

Auf Anfrage dieser Redaktion erklärte Kodi, dass auch ihr Sortiment überwiegend durch die Corona-Schutzverordnung geschützt sei und sie deshalb öffnen dürfen. "Wir versorgen die Bevölkerung mit dem, was sie benötigt", so eine Sprecherin. Das seien unter anderem Hygieneartikel, Körperpflegeprodukte, Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Lebensmittel oder auch Batterien für Hörgeräte und Lesehilfen.

Wie das Unternehmen weiter mitteilt, sind die Regeln in den einzelnen Kommunen nochmal unterschiedlich. Im Fall der Gelsenkirchener Filiale hat sich das Ordnungsamt eingeschaltet und weitere Vorgaben gemacht. Seit Kurzem würden aber auch Kommunen die Öffnung der Kodi-Läden als rechtsmäßig ansehen, die das zuvor noch verboten hatten.

In manchen Kodi-Läden sind Teiles des Sortiments abgehangen

In einige Läden, wie etwa auf der Rüttenscheider Straße in Essen, wurde das Sortiment, das nicht durch die Corona-Schutzverordnung gesichert ist, abgehangen. konnte man deshalb zum Beispiel kurz vor Weihnachten kein Geschenkpapier kaufen, da dies nicht zum täglichen Bedarf zählt.

Bei Kodi ist man froh darüber. "Wir freuen uns, wieder für unsere Kunden da zu sein", so eine Sprecherin. Wo genau überall Läden in NRW geöffnet sind, konnte das Unternehmen nicht sagen.