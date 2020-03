Dortmund: Ärger im Bus - so werden Fahrer trainiert

Joachim nimmt die Brille von der Nase, legt die Uhr ab und schiebt die Ärmel seines Pullovers hoch. Spätestens da wird klar: Es liegt Ärger in der Luft. Langsam und unter leisen, üblen Beschimpfungen geht er auf den Mann am anderen Ende des Raumes zu, den er sich als Opfer auserkoren hat. Näher und näher kommen sich die beiden, bis sie nur noch wenige Zentimeter trennen. In die Ecke getrieben, versucht das Opfer den Angreifer zurück zu schieben. Doch der hat darauf nur gewartet. „Du fasst mich nicht an“, brüllt er und holt zum Schlag aus.

Schulungen gibt es seit fast 20 Jahren

Dann aber passiert nichts mehr. Ist nämlich alles nur gestellt, ist nicht echt, ist Rollenspiel - beim Deeskalationstraining für Menschen, bei denen die Lage während ihrer Arbeit immer wieder mal eskaliert. Für Fahrerinnen und Fahrer des Dortmunder Verkehrsunternehmens DSW 21. „Als Arbeitgeber ist es und wichtig, unsere Fahrerinnen und Fahrer bestmöglich auf mögliche Konfliktsituationen vorzubereiten. Wir bieten solche Schulungen seit beinahe 20 Jahren regelmäßig an. Und die positiven Rückmeldungen, die wir erhalten, zeigen, dass der Weg richtig ist“, sagt Frank Fligge, Leiter der Unternehmenskommunikation bei DSW 21.

So kann sich eine Auseinandersetzung im Bus nach und nach steigern. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Neun Männer und acht Frauen – die meisten schon seit vielen Jahren als Fahrer unterwegs - sind an diesem Morgen zusammen gekommen im Schulungszentrum der DSW21. Und keiner von ihnen, der nicht schon angegangen wurde bei der Arbeit. Oft beschimpft, manchmal auch geschlagen. Junge Leute werfen ihnen angebissene Döner ins Gesicht, renitente Rentner hämmern mit ihrem Stock gegen Tür und Scheibe, bis sie beinahe bricht. „Es wird immer schlimmer“, sagt ein Fahrer. Nicht nur in Dortmund, in allen großen Städten. Und auch in vielen kleineren. „Die Leute sind voll aggro drauf“, ist sich die Runde einig.

Qualität der Übergriffe hat sich geändert

„Die Qualität der Übergriffe ist eine andere geworden“, bestätigt Joachim Splittgerber, der den Schläger gegeben hat, eigentlich aber Kriminalhauptkommissar und Trainer bei der Polizei in Dortmund ist. Helmut Schürmann, Leiter der Dortmunder Nachtbusse will da gar nicht widersprechen, stellt aber auch klar: „Tätlichkeiten sind immer noch die Ausnahme.“

Hier gestellt, oft Realität: Eingreifen aber nicht zu viel riskieren empfehlen Joachim Splittgerber und Andrea Keimberg von der Dortmunder Polizei, wenn es Ärger im Bus gibt. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Aber es gibt sie, wie Monika (Name geändert) erst vor wenigen Tagen erfahren hat. Als sie am frühen Samstagabend an einer Haltestelle stoppt, an der ein schwankendes Pärchen mit geöffneten Bierflaschen wartet. „Die waren voll bis obenhin.“ Trotzdem versucht sie ihnen zu erklären, dass mit geöffneten Flaschen eine Mitfahrt leider nicht möglich sei. Als Antwort wird sie von der Frau geschlagen.

„Wie eine Ratte in der Falle“ sei sich vorgekommen, sagt Monika und fasst sich an den Hinterkopf, wo sie eine dicke Beule bekommen hat. „Ist aber schon fast wieder weg.“ Ein paar Tage ist sie nicht gefahren, nun soll es wieder an die Arbeit gehen. „Ein komisches Gefühl wird bleiben“, ist sie überzeugt. Schürmann kennt das: Die psychische Belastung nach einem Vorfall „ist oft schlimmer als die physische“.

Deshalb sind Splittgerber und seine Kollegin Andrea Keimberg auch zu Gast im Schulungszentrum. In Rollenspielen zeigen sie den Teilnehmern, was sie tun können, damit sich die Situation gar nicht erst zuspitzt. Und wie sie reagieren sollen, wenn trotzdem jemand Ärger macht.

Polizei-Experten raten: „Lasst euch nicht provozieren“

Es gebe Augenblicke, weiß Kleinberg, in denen man als Fahrer einfach keinen Zugang mehr zu Menschen bekomme, die randalieren. „Dann braucht es einen Dritten.“ Im Stuhlkreis wird genickt. „Vernünftige Fahrgäste im Bus, sind das Beste was einem passieren kann.“ Ansonsten, mahnt die Kriminalbeamtin, „lasst euch nicht provozieren. Versucht über den Dingen zu stehen.“ Leichter gesagt als getan. „Klappt aber nicht immer“, sagt jemand. „Nein“, sagt Keimberg, „klappt nicht immer.“

Wenn es Stress gibt, sagt sie weiter, „sofort aufstehen“. Groß machen, laut werden. Aber nie zu viel riskieren. „Ihr wisst nicht, wie der andere drauf ist und ob er möglicherweise Waffen dabei hat.“ Nicht alles sei zu erkennen, vieles aber lasse sich erahnen. „Verlasst euch auf euer Bauchgefühl.“

Von eigenen „aktiven“ Waffen rät das Polizei-Duo ab. Zu gefährlich. Lieber eine Trillerpfeife nutzen, besser noch eine ohrenbetäubende Handalarm-Anlage. Und am allerbesten eine starke Taschenlampe griffbereit haben, um dem Gegenüber überraschend ins Gesicht zu leuchten. „Wer in 1000 Lumen starkes Licht sieht, der macht gar nichts mehr. Der ist für die nächsten Minuten erst einmal völlig blind.“

„Ein paar gute Tipps“ habe er bekommen, sagt einer der Fahrer gegen Ende des Seminartages. Ob er daran denkt, wenn es das nächste Mal Ärger gibt im Bus? Schulterzucken. „Keine Ahnung. Aber ein bisschen was ist auf jeden Fall hängen geblieben.“