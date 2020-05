Dortmund startet eigene Corona-App

Dortmund. Die Stadt Dortmund nimmt eine eigene Corona-App in Betrieb. Sie soll die Arbeit des Gesundheitsamtes erleichtern.

Die Stadt Dortmund will in der kommenden Woche eine eigene Corona-App in Betrieb nehmen. Das kleine Programm soll allerdings nicht dazu dienen, Bewegungsprofile zu erstellen. „Die Gesundheitsstatus App, kurz „GESA“ genannt, soll die Arbeit des Gesundheitsamtes erleichtern.

Ein Programm, das man hoffentlich nie braucht

Es ist eine App für das Smartphone, von der man hofft, dass man sie nie benötigt. Denn wenn man das tut, ist man mit dem Corona-Virus infiziert oder hatte zumindest Kontakt zu einem Infizierten und muss auf Anweisung des Gesundheitsamtes in Quarantäne.

In Dortmund mussten das laut Frank Renken, Leiter des Dortmunder Gesundheitsamtes, seit Ausbruch der Pandemie bisher rund 7000 Menschen. Eigentlich hätte man jeden von ihnen täglich anrufen müssen, um zu fragen wie es ihm geht. „Das wären allein in Dortmund 84000 Anrufe gewesen“, sagt Renken und stellt trotz recht guter personeller Ausstattung seiner Einrichtung klar: „Das ist nicht zu schaffen. Nirgendwo.“

Software-Unternehmen Materna hat die App entwickelt

Stellen gesrern GESA vor: Ullrich Sierau, Oberbürgermeister von Dortmund, Martin Wibbe, Vorstandsvorsitzender und Rainer Feinen, Abteilungsleiter Healthcare bei Materna Foto: Bernd Thissen / FUNKE Foto Services

Da kommt GESA ins Spiel. Entwickelt hat die App die Dortmunder Software-Schmiede Materna in enger Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt. Ist ein Corona-Test positiv, erhalten der Infizierte und die bekannten Kontakte eine sonst nur dem Amt bekannte Identifikationsnummer und ein Passwort. Damit lässt sich die heruntergeladene App aktivieren. „Freiwillig“, wie Dortmunds Oberbürgermeister Ulrich Sierau betont.

„Täglich können die die Betroffenen dann dem Amt mitteilen, wie es ihnen geht“, erklärt Rainer Feinen, Abteilungsleiter Healthcare bei Materna. Haben sie Fieber? Gibt es Geschmacksverlust oder tauchen völlig unerwartete Symptome auf? Hier ein Häkchen setzen, da auf einen Punkt drücken und im Amt weiß man Bescheid. Außerdem hat man – entsprechende Beteiligung vorausgesetzt – stets einen genauen Überblick über die Zahl der Menschen in Quarantäne.

Einsatz auch in anderen Städten denkbar

„Das ist eine deutliche Entlastung für unsere Mitarbeiter“, ist Birgit Zoerner, Gesundheitsdezernentin und Leiterin des Krisenstabes der Stadt Dortmund, überzeugt. „Bei Auffälligkeiten oder auf Wunsch werden wir aber natürlich auch weiterhin anrufen“, sagt Renken. „Und im Notfall auch einen Arzt schicken.“

Materna stellt GESA der Stadt kostenlos zur Verfügung. „Aus alter Verbundenheit“, sagt Materna-Vorstandsvorsitzende Martin Wibbe. Andere Städte beliefert er auch gerne. Nicht kostenlos, so Wibbe, „aber bezahlbar“.