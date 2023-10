Ehepaar und Hund tot in Einfamilienhaus gefunden

Kempen. Ein Nachbar hat ein älteres Ehepaar tot in einem Haus in Kempen gefunden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt mit anschließendem Suizid aus.

In einem Einfamilienhaus in Kempen bei Düsseldorf sind eine Frau (73), ihr Ehemann (75) und ein Hund tot gefunden worden. Ein Zeuge hatte das Haus am Freitagnachmittag aus Sorge um seine Nachbarn betreten und das Ehepaar und das Tier aufgefunden, wie die zuständige Staatsanwaltschaft Krefeld und die Polizei Mönchengladbach gemeinsam am Sonntag mitteilten. Der Zeuge habe daraufhin die Polizei alarmiert.

Die toten Eheleute und der Hund wiesen laut Mitteilung jeweils Schussverletzungen auf. Aufgrund der Auffindesituation haben die Ermittler den Verdacht, dass es sich um ein Tötungsdelikt mit anschließendem Suizid handelt. Eine eingerichtete Mordkommission ermittelt. (dpa)

