Ein Jahr nach dem Tod: Assauers Töchter streiten vor Gericht

Ein Jahr nach dem Tod des ehemaligen Schalke-Managers Rudi Assauer († 74) geht der Streit der Hinterbliebenen vor Gericht weiter. Die beiden Töchter haben sich gegenseitig verklagt, zudem verhandeln die Richter am Mittwoch in Mönchengladbach eine Klage gegen die Ex-Gattin.

Wer warum gegen wen, darüber könnte man inzwischen die Übersicht verlieren; selbst das Landgericht Mönchengladbach in seiner Ankündigung kapituliert: Es gehe „um eine Vielzahl von Unterlassungs- und Widerrufsansprüchen“ gegen Äußerungen der drei Frauen, „die im Einzelnen wiederzugeben den Rahmen (...) sprengen würde“. Die Töchter hatten sich eigentlich schon im März 2019 vor Gericht treffen sollen, da war der Vater gerade sieben Wochen tot. Damals wurde vertagt, mittlerweile ist die Akte um zwei weitere Verfahren angewachsen.

Es klagen also:

Katy Assauer, 49

An der Trauerfeier für Rudi Assauer in der Probsteikirche St. Urbanus in Gelsenkirchen durfte Tochter Katy Assauer nicht teilnehmen. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Die Tochter aus der ersten Ehe Assauers streitet schon lange mit ihrer Halbschwester Bettina Michel, 54. Seit der Vater an den Folgen seiner langjährigen Demenzerkrankung starb, geht es um eine Einstweilige Verfügung: Katy Assauer will, dass Bettina Michel die Behauptung zurücknimmt und nicht wiederholt, „dass sie die Nachricht von Rudis Tod mit öffentlich gemacht hat“. Was im übrigen gegen den Willen des Vaters gewesen wäre. Diese Aussage, wehrt sich die Jüngere, sei „unwahr und ehrverletzend“.

Trauerfeier ohne Tochter Katy

Bettina Michel hatte schon damals eine sogenannte „Schutzschrift“ bei Gericht hinterlegt, in der sie das Zitat bestreitet. Sie habe das so nicht gesagt, vielmehr ein Gefühl geäußert, dass es so gewesen sein könnte. Sollte Katy die Todesnachricht verbreitet haben, so habe sie das „schwer verletzt“. Unter anderem aus diesem Grund soll die jüngere Tochter im Februar 2019 von der Teilnehmerliste der Beerdigung gestrichen worden sein. Auch dagegen hatte sie sich per Einstweiliger Verfügung wehren wollen - vergeblich. An der Trauerfeier nahm Katy Assauer damals nicht teil, im Trauerzug lief sie mit Abstand ganz hinten mit.

Bettina Michel, 54

Tochter Bettina Michel nach der Trauerfeier für ihren Vater im Februar 2019. Foto: Ina Fassbender / dpa

Die Tochter aus einer früheren Beziehung Assauers hat den Alzheimer-kranken Vater jahrelang gepflegt, in ihrem Haus in Herten ist er gestorben, sie ist die Haupterbin. Auch sie begehrt umgekehrt von ihrer Schwester Widerruf, wieder geht es „um eine Vielzahl von Aussagen“, diesmal in der Zeitschrift „Bunte“. Dort erklärte Katy Assauer in einem Interview, Bettina Michel habe bis zu seiner Erkrankung keine Rolle im Leben des Vaters gespielt, sie habe lange nicht einmal gewusst, dass sie eine Schwester habe.

Kontakt zum Vater „verboten“

Rudi Assauer sei von deren Lebensstil auch später „nicht begeistert“ gewesen. Michel wirft sie vor, ihr den Kontakt zum Vater „verboten“ zu haben, ihr sei Zeit mit ihm „gestohlen worden“, sie habe sich nicht verabschieden dürfen. Solche Vorwürfe hatten auch andere Wegbegleiter Assauers erhoben; Katy sagt: „Personen, die meinem Vater wichtig waren, wurden aus seinem Leben entfernt.“ Angeblich stehen aber auch Geld und die im Verlauf der Krankheit erfolgte Entmündigung als Streitfragen im Raum.

Noch einmal Bettina Michel und Sabine Söldner, 60

Diese beiden Frauen klagen nun gegen die letzte Liebe und Ex-Ehefrau Assauers, Britta Assauer. Die heute 55-Jährige war keine zwei Jahre mit Rudi Assauer verheiratet, wurde 2013 von ihm geschieden, da lebte er bereits bei seiner Tochter Bettina Michel. Sabine Söldner war lange Jahre Sekretärin Assauers, besaß auch eine Generalvollmacht. Britta Assauer liegt seither mit den anderen Parteien im Clinch. Sie behauptet in diversen Facebook-Beiträgen, die nun strittig sind, Söldner habe die Vollmacht „rechtswidrig ergaunert“, Michel habe den Vater schlecht behandelt und überhaupt nur betreut, um ihr Erbe zu sichern.

Sie wirft ihr „Betreuungsmissbrauch“, „Terror“ und „Mafia-Methoden“ vor und ist überzeugt, ihr Ex-Mann könne noch leben, wäre die Geschichte anders verlaufen. Zudem sei gar nicht bewiesen, dass Michel tatsächlich Tochter Assauers sei, vielmehr habe der sie immer abgelehnt. Sie selbst sei aus der Familie „entsorgt“ worden, damit die anderen „Macht und Kontrolle“ über Assauer behielten.

Ex-Gattin Britta Assauer wurde 2016 verurteilt

Noch in der vergangenen Woche postete die öffentlich trauernde Witwe, man wolle ihr im anstehenden Verfahren „den Mund verbieten“. Vielmehr stehe aber der Name Assauer – und mithin sie selbst – „für Rückgrat, Ehrlichkeit und Standhaftigkeit“. Allerdings hatte Bettina Michel ihrerseits die Schwägerin einst angezeigt, weil sie nach der Trennung Gegenstände aus Assauers Villa mitgenommen und verkauft haben soll: 2016 wurde Britta Assauer deshalb zu sechs Monaten Haft auf Bewährung verurteilt.

INFO: RUDI ASSAUER

Rudolf „Rudi“ Assauer spielte von 1964 bis 1976 Fußball für Borussia Dortmund und Werder Bremen, er absolvierte insgesamt 307 Bundesligaspiele. Seine Tätigkeit als Manager führte ihn über Bremen zum FC Schalke 04 und zwischenzeitlich zum Zweitligisten VfB Oldenburg.

Als Fußballfunktionär und Werbeträger pflegte Assauer lange Zeit das Image des selbstbewussten Geschäftsmanns und Machos. 2012 erschien seine Autobiografie, in der seine Alzheimer-Erkrankung thematisiert wird. Assauer starb am 6. Februar 2019 und wurde in Herten bestattet.