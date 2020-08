Einbrecher durchsuchte Wohnwagen und nutzte die Toilette

In Erkrath ist jemand gewaltsam in einen Wohnwagen eingebrochen - auch, weil er diesen wohl als Toilette benutzen wollte. (Symbolfoto)

Erkrath. In Erkrath ist ein Unbekannter in einen Wohnwagen eingebrochen. Er durchsuchte ihn - und hinterließ ein „Geschäft“.

Zu einem kuriosen Einbruchsdiebstahl wurde die Polizei in Erkrath am Montagmittag gerufen. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen hatte sich in der Zeit von 12 Uhr am Sonntag (16. August) und 10 Uhr am Montag ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zugang zu einem an der Heinrich-Hertz-Straße in Unterfeldhaus abgestellten Wohnwagen verschafft. Dazu hatte der Täter eine Fensterscheibe des Wohnwagens eingeschlagen.

In dem Wohnwagen durchsuchte er die Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen. Das war aber möglicherweise nicht die einzige Intention des Einbrechers, der augenscheinlich auf der Toilette auch noch dringend seine Notdurft verrichten musste. Nach seinem „Geschäft“ entwendete der Täter sämtliche Küchenutensilien aus dem Wohnwagen und flüchtete durch die von innen geöffnete Wohnwagentür.

Einbrecher verlor auch eine Geldbörse

Als der Eigentümer des Wohnwagens am Montag den Schaden feststellte, alarmierte er umgehend die Polizei. Der Erkennungsdienst sicherte vor Ort erste Spuren und fand dabei auch eine Geldbörse, die der Einbrecher wohl in Eile in dem Wohnwagen hatte liegen lassen. Persönliche Dokumente waren dort jedoch nicht enthalten, weshalb der Polizei aktuell noch keine konkreteren Hinweise auf den Täter vorliegen.

Daher fragte die Polizei: Wer hat im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen an dem Wohnwagen beobachtet und kann mit sachdienlichen Hinweisen die Ermittlungen der Polizei unterstützen? Zeugen werden gebeten, sich per Telefon an die Wache Erkrath unter der Rufnummer 02104 9480-6450 zu wenden. (red)