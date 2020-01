Essen. Am Mittwoch kann es vielerorts in NRW glatte Straßen geben. Eine kleine Kaltfront bringt Nieselregen, Straßenbeläge sind zum Teil frostig.

Eisregen! Wetterdienst warnt vor Blitzeis auf den Straßen

Vorsicht Autofahrer! Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Eisregen. Im Rheinland, im Ruhrgebiet und auch im Sauerland kann es im Laufe des Mittwochs auf den Straßen gefährlich glatt werden.

Am Morgen lagen die Temperaturen der Straßenbeläge vielerorts noch im Frostbereich, sagte am Morgen Ines von Hollen, Meteorologin beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Essen auf Anfrage. Am späten Vormittag habe sich die Situation für das Ruhrgebiet und Rheinland laut DWD leicht entschärft: "Die Bodentemperaturen sind in den Plus-Bereich gewandert und lagen gegen 10.30 Uhr bei 1 bis 2 Grad.

Bodentemperaturen im Ruhrgebiet am Mittag nicht mehr kritisch

Es handelt sich um eine "kleine Kaltfront", die sich am Mittwochmorgen von Ostfriesland bis ins nördliche Brandenburg erstreckte und sehr leichten Nieselregen mitbrachte. Am Vormittag hatte der Sprühregen bereits den Niederrhein erreicht. Die Front erstreckte sich auf einer Breite von Weeze etwa bis Bad Lippspringe sagte von Hollen und zog weiter Richtung Süden.

"Die Front bringt nur sehr wenig Regen mit und dürfte aber Rheinland-Pfalz schon nicht mehr erreichen", meinte die Meteorologin. Gleichwohl: Auch wenn es nur leichter Sprühregen sein wird, sei die Gefahr für "Blitzeis" sei im Sauer- und Siegerland da, sagte von Hollen.

Vorsicht, Straßenglätte vor allem im Sauer- und im Siegerland

"Die Bodentemperaturen auf den Straßen könnten zum Problem werden", erklärte die Meteorologin. Im Ruhrgebiet wurden am Morgen gegen 7 Uhr -1 Grad gemessen, gegen Mittag waren die Temperaturen dort in den Plus-Bereich gewandert. Im Sauerland wurden am Mittwochmorgen mit Blick auf die Straßenbeläge zwischen -4 und -7 Grad gemessen, gegen Mittag lagen die Temperaturen dort noch knapp unter dem Gefrierpunkt. Am Tag werde es sich zwar noch etwas erwärmen, sagt von Hollen: "Frost und Front könnten aber so aufeinander treffen, dass die Nässe am Boden gefriert".

Laut DWD werde die Front wohl am frühen Nachmittag das Sauerland erreichen: "In sogenannten Kältelöchern, etwa in Tälern, wird sich der Bodenfrost noch länger halten", meinte von Hollen. Im nördlichen Münsterland hingegen lagen die Bodentemperaturen am Morgen bereits im Plus-Bereich, im südlichen Münsterland dagegen war es noch frostig.

Hoffnung auf Sonne im Laufe des Donnerstags

Der DWD warnte am Morgen auch vor schlechter Sicht in NRW: Am frühen Morgen lag ein Nebelfeld über dem westlichen Teil des Landes. Die Sonne werde sich am Mittwoch in NRW eher nicht zeigen. Der Tag werden dunstig und trüb, hieß es. Im Sauerland hingegen herrschte am Morgen noch klare Luft mit Sicht bis zu 75 Kilometern, sagte von Hollen.

Auch am Donnerstag bleibe es erstmal neblig-trüb, hieß es beim DWD. Die Temperaturen bleiben frisch: Für Mittwoch werde es an Rhein und Ruhr nicht wärmer als 4 Grad, im Sauerland höchstens zwei Grad Celsius. Am Donnerstag seien im Ruhrgebiet bis zu 7 Grad Lufttemperatur möglich, im Sauer- und Siegerland höchstens 3 Grad Celsius. "Aber es gibt dann Hoffnung auf Sonne", sagte von Hollen. (dae)