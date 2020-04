„Elektronische Hundenase“ soll Covid-Erkrankung erschnüffeln

Kann man eine Covid-Erkrankung erschnüffeln? Vier Chefärzte des Klinikums Dortmund halten das für möglich und setzen eine „elektronische Hundenase“ darauf an, einen besonders sensiblen Gassensor. Sollte ihre Untersuchung Erfolge zeigen, könnte dies zur Entwicklung eines neuartigen und kostengünstigen Soforttests führen.

Der Hintergrund: „Hunde haben eine sehr gute Nase und können etwa eine Unterzuckerung bei einem Patienten riechen, ehe es der Betroffene selbst spürt. Auch bei Lungenkrebserkrankungen gibt es hierzu bereits positive Forschungsergebnisse“, erklärt Privatdozent Dr. Bernhard Schaaf, Direktor der Klinik für Infektiologie und Pneumologie im Lungenzentrum des Klinikums Dortmund. Diese Erkenntnis soll nun die Leitidee des Dortmunder Forschungsprojekts zur Früherkennung von Covid 19 sein.

Da es allerdings mindestens sechs Wochen dauert, bis Hunde auf eine bestimmte Erkrankung trainiert werden und da ohnehin nicht ausreichend trainierte Hunde für diesen Einsatz zur Verfügung ständen, nutzen die Forscher eine elektronische „Schnüffelnase“. Das Klinikum arbeitet hierzu mit der Gesellschaft für analytische Sensorsysteme (G.A.S.) im „BioMedizinZentrumDortmund“ zusammen. Von dort kommt ein Gerät, das aufgrund seiner feinen Sensorik eine Hundenase nachahmen kann.

Es wäre ein Schnelltest an Ort und Stelle

Bei Corona-Verdachtsfällen wird jetzt neben dem klassischen Abstrich aus dem Rachen auch eine Luftprobe aus Nase und Mund entnommen. „Wir prüfen dann in der elektronischen Hundenase, ob es Auffälligkeiten in der Gas-Analyse gibt, quasi eine Art Signatur, die typisch für Covid 19 ist“, erklärt Schaaf. Im Idealfall könne am Ende dieser Forschung eine neue Form der Testung entwickelt werden, die unmittelbar nach der Probenentnahme ein Ergebnis liefert, also ein Schnelltest an Ort und Stelle. „Die Untersuchung des bisher üblichen Rachenabstrichs per PCR dauert sicherlich auch nicht mehr so lange, braucht aber immer noch knapp acht Stunden bis zum Ergebnis“, erklärt PD Dr. Schaaf.

Zugleich werden auch Covid-Patienten, die bereits im Lungenzentrum des Klinikums Dortmund Nord stationär behandelt werden, mit der „elektronischen Schnüffelnase“ getestet. „Wenn wir das über die Zeitspanne des Krankenhausaufenthalts parallel zu den sonstigen Laborwerten tun, können wir vielleicht auch hier Auffälligkeiten in der Gas-Analyse erkennen und so Entzündungsparameter entdecken.“ All dies sei aber aktuell noch hochspekulativ.

An dem Forschungsprojekt sind im Klinikum Dortmund neben Schaaf auch Prof. Michael Truß (Direktor der Klinik für Urologie), Prof. Richard Ellerkmann (Direktor der Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin) sowie Prof. Oliver Müller (Direktor der Klinik für Neurochirurgie) beteiligt. Wann Ergebnisse zu erwarten sind, könne noch nicht sicher gesagt werden. Schaaf: „Das ist halt Forschung, wir bewegen uns da auf völlig neuem Terrain.“