Elfjährige Kölnerin rettet Kleinkind vor dem Ertrinken

Köln. Mutiger Einsatz: Eine elfjährige Kölnerin hat einen Jungen vor dem Ertrinken bewahrt und ihm wohl das Leben gerettet. Zum Dank gab’s Geschenke.

Die Kölner Polizei nennt sie eine „kleine Heldin“: Die elfjährige Sophie S. hat am Sonntagnachmittag (18. Juni) einen Vierjährigen vor dem Ertrinken im Fühlinger See gerettet. Der Junge war bereits bewusstlos. Die Polizei bedankte sich mit Geschenken bei der Schülerin für ihren Mut.

Sophie war demnach am Sonntag mit ihrer Familie zu Besuch an dem Kölner Badesee. Gegen 16.30 Uhr fiel ihr ein kleiner Junge auf, der von seinem Vater unbemerkt allein und ohne jegliche Schwimmhilfe am Ufer planschte. Der Vierjährige bewegte sich weiter auf das Wasser heraus und verschwand plötzlich unter der Wasseroberfläche. Die Elfjährige rannte daraufhin ins Wasser und zog den bereits bewusstlosen Jungen ans Ufer.

Bewusstloser Vierjähriger im See – Vorfall hätte laut Notarzt tragisch enden können

Ihre Mutter alarmierte bereits die Feuerwehr und die Polizei. Bis die Rettungskräfte eintrafen, kümmerte sie sich mit Sophie um den Jungen.

Tragisch hätte der Einsatz ausgehen können, wenn Sophie nicht so schnell gehandelt hätte, stellte der Notarzt fest. Der Vierjährige konnte den Vorfall vermutlich unbeschadet überstehen – dank der Hilfe des elfjährigen Mädchens.

„Kleine Heldin“ Sophie aus Köln bekommt Geschenke

Die elfjährige Sophie erhielt Geschenke von der Polizei. Als Dank für ihren mutigen Einsatz. Sie rettete einen Jungen vor dem Ertrinken. Foto: Polizei Köln

Andere Badegäste hatten die Eltern des Jungen über den Zwischenfall aufgeklärt. Die Eltern begleiteten ihren Sohn schließlich im Rettungswagen ins Krankenhaus.

Da der vier Jahre alte Junge unverletzt bliebt, hat sein Vater voraussichtlich keine strafrechtlichen Konsequenzen zu befürchten. Dennoch leiteten die Polizisten ein Strafverfahren ein und informierten das zuständige Jugendamt in Düsseldorf.

Am Montag (19. Juli) bekam Sophie Besuch. Der Dienstgruppenleiter der Wache Chorweiler schaute in ihrem Elternhaus vorbei und bedankte sich im Namen der Polizei und der Berufsfeuerwehr Köln für ihren „tollen und mutigen Einsatz“. Als kleine Überraschung überreichte er Sophie einen Polizei-Teddy und eine kleine Polizei-Bluetooth-Box.

Die Geschenke nahm die Elfjährige demnach stolz entgegen. Sophie sagte bei dem Besuch übrigens, dass sie später beim Rettungsdienst arbeiten möchte, heißt es von der Polizei. Diese Aussage habe vor Ort niemanden überrascht. (juh)

