Emscher-Umbau: Kanzler Scholz kommt zur Feierstunde

Erst Emscher-Umbau, dann Klartext: Bundeskanzler Scholz stellt sich am Donnerstag in Essen den Fragen der Bürgerinnen und Bürgern.

Castrop-Rauxel/Essen. Olaf Scholz kommt am Donnerstag nach NRW, um den Abschluss des Emscher-Umbaus zu feiern. Danach steht er in Essen Rede und Antwort.

Die Emscher im Ruhrgebiet war einst der dreckigste Fluss Deutschlands. 1992 begann der Umbau des Abwassersystems. Er dauerte 30 Jahre und kostete über 5,5 Milliarden Euro. Zur Feier des Umbau-Abschlusses wird am heutigen Donnerstag hoher Besuch erwartet.

Emscher-Umbau: Abschluss im Beisein von Bundeskanzler Scholz

Im Beisein von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird im Ruhrgebiet der Abschluss des sogenannten Emscher-Umbaus gefeiert. Dabei ging es in den vergangenen 30 Jahren darum, die über 170 Jahre lang als Abwasserfluss genutzte Emscher von Abwasserzuflüssen zu befreien. Gebaut wurden unter anderem vier Großkläranlagen, 430 Kilometer Abwasserkanäle und drei große Pumpwerke.

Der Umbau gilt als eines der größten Infrastrukturprojekte Europas. Er kostete mehr als 5,5 Milliarden Euro. Zu dem Festakt um 11 Uhr in Castrop-Rauxel wird auch NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) erwartet. Am Donnerstagabend gegen 18 Uhr trifft der Bundeskanzler auf dem Gelände der Zeche Zollverein in Essen dann Bürgerinnen und Bürger. Lesen Sie auch: Kanzlergespräch: Scholz wird in Essen Klartext hören

Bundeskanzler Scholz stellt sich den Bürger-Fragen

90 Minuten lang will er sich den Fragen von rund 150 Menschen stellen. Es ist die dritte Ausgabe des sogenannten Kanzlergesprächs. Vergangene Woche war Scholz für das Format in Magdeburg, am 11. Juli in Lübeck. (dpa)

Oft gelesene Texte aus NRW finden Sie hier:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Rhein und Ruhr