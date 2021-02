Essener Klinikchef: Lebensgefahr durch Corona-Mutationen

Essen. Im Corona-Videocast betont Prof. Werner: Kein Ende der Pandemie in Sicht. Kritik von Expertin an Defiziten beim Online-Schulunterricht.

„Ganz viele werden um ihr Leben fürchten müssen“: Der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, warnt in der neuen Folge unseres Videocasts „19 – die DUB Chefvisite“ vor Lebensgefahr durch neue Mutationen des Coronavirus. Das Sars-CoV-2-Virus könnte „noch ansteckender und vielleicht weniger durch den Impfstoff angreifbar“ werden, vermutet Werner.

Aktuelle Studien über die zuerst in England und Südafrika aufgetauchten Varianten zeigten, dass das Virus einen Weg finden könnte, der menschlichen Immunabwehr auszuweichen, so der Mediziner. Dagegen helfe nur eins: „Möglichst schnell möglichst viel impfen!“ Die Mutationen belegten zudem, dass „alle Annahmen zu einem Ende der Pandemie vollkommen spekulativ sind“, betont Werner.

10.000 Covid-Tote in nur zwei Wochen

Bei der Entwicklung der Todesfälle in Deutschland im Zusammenhang mit Corona erkennt der Klinikchef eine „erhebliche Dynamik“: „Allein in den letzten beiden Wochen sind jeweils rund 5000 Tote dazugekommen“, so Werner. Die Marke von insgesamt 60.000 Betroffenen ist nun überschritten. In Essen verstarb seit gestern ein weiterer Covid-Patient. Aktuell werden dort 98 Erkrankte wegen des Sars-CoV-2-Virus behandelt, 37 davon auf der Intensivstation. Das RKI berichtet von bundesweit 855 weiteren Corona-Toten binnen 24 Stunden – 16 mehr als am Freitag der Vorwoche. Die Zahl der Neuinfektionen ist dagegen in diesem Vergleich um 1114 auf 12.908 gesunken.

Heftige Kritik am Internet-Unterricht an den Schulen

Als Gast der Sendung übte Sarah Lichtenberger heftige Kritik am jetzigen Niveau des Distanzunterrichts an den Schulen. „Es passiert nichts“ sagte die Leiterin der einzigen reinen Online-Schule zum Stand der Digitalisierung. Sie sei angesprochen worden und habe beraten – bewegt habe sich aber „unheimlich wenig“, so die Chefin der Web-Individualschule aus Bochum. Seit 2020 aktiv, richtet sich ihre Einrichtung vor allem an Kinder, die wegen Krankheiten keine öffentlichen Schulen besuchen können. Diesen rät sie zu einem virtuellen Klassenraum, den Lehrer gemäß Stundenplan betreten. „Jeder Lehrer muss greifbar sein, wenn Probleme da sind. Denn viele Kinder sind verunsichert“, so die Pädagogin. Lichtenbergers Erfolgsrezept: „Wir sind ganz nah dran am Schüler, quasi jeden Tag im Kinderzimmer.“

Gast am Montag: Der Kabarettist Dieter Nuhr

Bei „19 – die DUB Chefvisite" werden von Montag bis Freitag die aktuell wichtigsten Entwicklungen der Corona-Krise in ihren medizinischen und wirtschaftlichen Aspekten diskutiert und eingeordnet – in nur 19 Minuten. Talk-Gast am Montag, den 8. Februar: TV-Satiriker Dieter Nuhr.

Folge 60/ Klinikchef sieht Durchbruch bei der Pandemiebekämpfung

Folge 60/ Klinikchef sieht Durchbruch bei der Pandemiebekämpfung

Der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, sieht in den neuen Erkenntnissen über den Impfstoff des Herstellers AstraZeneca und der Universität Oxford einen Durchbruch in der Bekämpfung der Corona-Pandemie.

„Wenn Folgeuntersuchungen bestätigen, dass der Wirkstoff nicht nur vor einer Erkrankung schützt, sondern auch die Übertragung des Virus deutlich reduziert, wäre das ein Meilenstein“, sagte Werner in unserem Videocast „19 – die DUB Chefvisite“. Eine Impfung würde somit nicht nur die schweren Krankheitsverläufe reduzieren und damit Todesrate und Krankenhausbelastung mindern, sie würde auch die Infektionsausbreitung reduzieren, so der Mediziner.

Gesellschaft droht Spaltung in Geimpfte und Nicht-Geimpfte

Zugleich erhalte die Debatte um mehr Freiheiten für Geimpfte dadurch neue Sprengkraft. „Die Gesellschaft droht mit der Privilegierung, in zwei Gruppen gespalten zu werden: Geimpfte und Nicht-Geimpfte. Und das nicht erst zum Jahresende, sondern im Frühsommer, wenn gerade den Jüngeren noch gar kein Impfangebot gemacht sein wird“, sagte Werner in der Sendung. Auch im Hinblick auf die anstehenden Bundestagswahlen dürfte das Thema an Fahrt aufnehmen.

Digitalisierung: In Zukunft braucht man gar keine Shops mehr in den Innenstädten

Zu Gast bei „19 – die DUB Chefvisite“ war auch der Digitalisierungsexperte Nils Seebach. „Die Corona-Krise hat dem Online-Handel massiv neue Käuferschichten zugeführt“, sagte der Unternehmensgründer. Shops in den Innenstädten hält Seebach für überflüssig. „Sie bieten keinen Mehrwert.“ Einkäufe werden in Zukunft über eine stufenlose Bestellung abgewickelt. „Wer morgens beim Zähneputzen merkt, dass die Zahnpasta leer ist, gibt die Bestellung einfach über eine Sprachassistenten wie Alexa auf. Und am nächsten Morgen steht die Lieferung im Hausflur.“ Wie weit viele deutsche Mittelständler bei der Digitalisierung hinterherhinken, zeigt die Umfrage Smart Company Check der DUB Akademie. „Die Ergebnisse sind zum Teil haarsträubend – nicht nur im Handel“, bestätigt Verleger Jens de Buhr.

Bei „19 – die DUB Chefvisite" werden von Montag bis Freitag die aktuell wichtigsten Entwicklungen der Corona-Krise in ihren medizinischen und wirtschaftlichen Aspekten diskutiert und eingeordnet – in nur 19 Minuten.

Folge 59/ Essener Klinikchef setzt auf russischen Impfstoff Sputnik V

Folge 59/ Essener Klinikchef setzt auf russischen Impfstoff Sputnik V

Die nun vorliegenden Daten zum russischen Impfstoff Sputnik V eröffnen neue Perspektiven: „Hier dürfte sich ein weiterer weltweiter Impfstoffanbieter abzeichnen“, meint der Chefs der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner. Wichtig: Auch in der Gruppe der Über-60-Jährigen gebe es „eine hohe Wirksamkeit von 90 Prozent“, berichtet Werner in unserem Videocast „19 – die DUB Chefvisite“. Das zeigten Zwischenergebnisse, die gestern im renommierten Fachblatt „The Lancet“ veröffentlicht wurden.

Es handelt sich um einen klassischen Vektorimpfstoff wie das Präparat von AstraZeneca. Im Gegensatz zu diesem sei das als „Sputnik V“ bekannte russische Mittel aber an einer ausreichenden Zahl von älteren Probanden getestet worden und könnte auch bei Senioren verimpft werden, so der Mediziner.

Lufthansa will weiterhin auch ungeimpfte Passagiere befördern

In der Debatte um mögliche Privilegien für geimpfte Menschen, stellt Lufthansa-Kommunikationschef Andreas Bartels, in der Sendung klar, dass die Fluggesellschaft derzeit solche Regelungen nicht anstrebe: Zugang zu Maschinen der Lufthansa nur für Geimpfte soll es nicht geben: „Wir hätten das Recht dazu, haben das aber nicht vor“ Eine solche Entscheidung müsste aus Sicht des Unternehmens „von den Behörden kommen, nicht von einer privaten Airline“.

Das Passagieraufkommen wird nach Bartels‘ Einschätzung „erst zur Mitte der Dekade“ wieder Vorkrisenniveau erreichen. Ein Grund sei die stetige Abnahme von Geschäftsreisen, die vielfach durch Videokonferenzen ersetzt werden. Daher verkleinere die Lufthansa ihre Flotte um 150 Flugzeuge – von 800 auf 650 Maschinen: „Wir schrumpfen eine mittelgroße Airline weg“, so Bartels.

Bei „19 – die DUB Chefvisite" werden von Montag bis Freitag die aktuell wichtigsten Entwicklungen der Corona-Krise in ihren medizinischen und wirtschaftlichen Aspekten diskutiert und eingeordnet – in nur 19 Minuten.

Folge 58/ TK-Chef warnt vor explodierenden Krankenkassenbeiträgen

Folge 58/ TK-Chef warnt vor explodierenden Krankenkassenbeiträgen

Der Chef der Techniker-Krankenkasse, Jens Baas, erwartet explodierende Beiträge zur Krankenversicherung: „Ein ganzer Prozentpunkt kann es durchaus werden“, sagte Baas in der neuen Folge unseres Videocasts „19 – die DUB Chefvisite“. Die Corona-Krise sei dafür allerdings „nur zum Teil verantwortlich“ – sie habe zwar die Einnahmen verringert, weil viele Arbeitnehmer in Kurzarbeit sind. Die höheren Ausgaben beruhten jedoch auf vorherigen Entscheidungen der Politik.

Erst sparen - und die elektronische Gesundheitskarte an den Start bringen

Eine mögliche Lösung sei, dass die Kassen mehr Geld aus dem Staatshaushalt erhielten. Baas plädiert aber dafür, zunächst Kosten im Gesundheitssystem einzusparen „und erst dann über einen Steuerzuschuss oder eine Beitragserhöhung zu sprechen“. Der Techniker-Chef hofft dabei auch auf die elektronische Patientenakte (ePA). Sie sei die „Grundlage der Digitalisierung des Gesundheitswesens“ - und damit auch einer besseren Steuerung. Mit einer breiten Einführung rechnet Baas zur Jahresmitte.

Chef der Essener Uniklinik fordert Datenerfassung beim Impfen

Mit mehr Digitalisierung will der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, auch den Kampf gegen die Pandemie verstärken. „Israel hätte die dortigen Impfungen niemals so reibungslos hinbekommen, wenn es wie wir als Digitalwüste konzipiert wäre“, sagt Werner in der Sendung. Die für den Sommer geplanten Millionen von Impfungen sind für ihn eine „Riesenchance, alle damit einhergehenden Daten zu erfassen“ – die Auswertung könne bei der Pandemiebekämpfung für „Patientensicherheit und Wissenschaft“ genutzt werden.

Es fehle aber eine Plattform für die zentrale Datenerfassung. So sei bei den schon bewältigten rund zwei Millionen Impfungen diese Chance bereits vertan, bedauert der Mediziner.

Bei „19 – die DUB Chefvisite" werden von Montag bis Freitag die aktuell wichtigsten Entwicklungen der Corona-Krise in ihren medizinischen und wirtschaftlichen Aspekten diskutiert und eingeordnet – in nur 19 Minuten.

Folge 57/ Uniklinik Essen startet Versuch mit neuartiger Corona-Therapie

Folge 57/ Uniklinik Essen startet Versuch mit neuartiger Corona-Therapie

Im Kampf gegen Corona setzt der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, neben der Impfung vor allem auf neue, medikamentöse Antikörpertherapien. „Wir dürfen die Forschung zur medikamentösen Behandlung von Covid-19 auf keinen Fall vernachlässigen“, so Werner in der neuen Folge unseres Videocasts „19 – die DUB Chefvisite“. Diese Medikamente könnten „in der Frühphase der Erkrankung bestimmten Menschen helfen, denen man unbedingt einen schweren Verlauf ersparen muss“.

Anders als in anderen Unikliniken werde diese Möglichkeit in seinem Haus seit vergangener Woche versuchsweise eingesetzt. Eine Zulassung in der EU gibt es noch nicht, die Chancen dafür sind nach Angaben des Mediziners aber gut. Werner begrüßt daher die Bestellung entsprechender Präparate durch die Bundesregierung: „Die absolut richtige Entscheidung.“

Jungen Managern ist vor allem Nachhaltigkeit wichtig

Unternehmensberater Fabian Kienbaum berichtet im Videocast, wie die Pandemie seine Arbeit verändert: .„Der Zeitgeist hat sich verändert“: Der Berater nimmt einen deutlichen Bewusstseinswandel bei jüngeren Managern hin zu mehr Nachhaltigkeit wahr. Dies stehe „ganz oben auf der Agenda“ vieler Unternehmen, sagt er in der Sendung. Das Streben, ökologisch bewusster zu agieren, führe vielfach zum Wunsch nach beruflicher Veränderung – zumal die Pandemie oft „mehr Zeit zur Selbstreflektion“ lasse. Darauf müssten sich Arbeitgeber einstellen. Kienbaum, der selbst Manager in neue Positionen vermittelt, hat noch keinen Bewerber rein virtuell untergebracht. „Auf der Zielgeraden wird es persönlich“, berichtet der Unternehmensberater. Dann gebe es häufig „Gespräche in Form von Chefinnen- und Chefspaziergängen“.

Bei „19 – die DUB Chefvisite" werden von Montag bis Freitag die aktuell wichtigsten Entwicklungen der Corona-Krise in ihren medizinischen und wirtschaftlichen Aspekten diskutiert und eingeordnet – in nur 19 Minuten.

Folge 56/ Warum stockt der Impf-Start? Große Expertenrunde zu Leserfragen

cv19-056-spezial cv19-056-spezial

Eine hochkarätige Runde hat in der Sendung Fragen erörtert, die unseren Nutzern derzeit auf den Nägeln brennt: , warum der Zero-Covid-Ansatz in der EU nicht funktioniert und wann der nächste deutsche Impstoff an den Start geht. Mit dabei: Prof. Ulf Dittmer, Direktor des Instituts für Virologie in Essen, Dr. Friedrich von Bohlen vom Aufsichtsrat des Impstoff-Herstellers Curevac, Dr. Carola Holzner (Doc Caro) Leitende Oberärztin für Notfall-Medizin an der Uniklinik und Impfbotschafterin des Landes NRW sowie Dr. Stefan Steinmetz, Leitender Impfarzt in Essen

Folge 55/ Hygiene-Professor: Mit Rachen-Desinfektion Schulen aufmachen

Folge 55/ Hygiene-Professor: Mit Rachen-Desinfektion Schulen aufmachen

Die Schulen könnten nach Einschätzung des Hygiene-Experten Professor Klaus-Dieter Zastrow wieder geöffnet werden – wenn die Schüler zusätzlich zur Maske regelmäßig den Rachenraum desinfizieren. „Jeden dritten Tag die Mundhöhle mit einem Schleimhautdesinfektionsmittel spülen, unter Aufsicht der Lehrer“, sagt Zastrow In der neuen Folge unseres Videocasts „19 – die DUB Chefvisite“.

Betaisodona-Lösung ein probates Mittel zur Virenbekämpfung

Bei Kindern gäbe es kaum schwere Covid-19-Verläufe, betont der Mediziner. Sie spielten aber bei der Virusverbreitung eine Rolle. Dem könne eine Desinfektion des Rachenraums entgegenwirken, weil diese Maßnahme eben direkt an der Verminderung von Viren ansetze. Mittel dafür seien „geprüft und seit 40 Jahren auf dem Markt“: „Viele kennen die Spülung vom Zahnarzt, zum Beispiel nach dem Ziehen der Weisheitszähne“, sagt Zastrow. Betaisodona-Lösung sei für diese Spülungen geeignet – einfach nur Gurgeln reiche nicht aus.

Pandemie-Vorhersagen? "Alles Pipifax"

Als zusätzliche Schutzmaßnahme sei die Rachendesinfektion für alle geeignet – „die einzige sofort wirksame Methode“, um Viren zu beseitigen. Für Zastrow gehört sie zur Hygiene als Teil der AHA-Regeln.

Warum NRW in der Impf-Rangliste der Länder so schlecht istDer Experte kritisiert die Politik als „unzulänglich“, weil sie diesen Punkt vernachlässige. Selbst vielen Gesundheitsämtern fehlten Hygiene-Kenntnisse: „Konkret kann dazu keiner was sagen außer Desinfektion und Händewaschen.“ Dabei komme es entscheidend auf das richtige Desinfektionsmittel an. So sorge ein Mittel für Flächen erst nach 30 Minuten für Sicherheit, eines für Hände bereits nach 30 Sekunden. Hier sei die Politik gefordert. Diese höre stattdessen aber auf die „Pandemie-Modellierer“ und ihre Vorhersagen für die Corona-Ausbreitung. Seit Fazit dazu: „Alles Pipifax, das tritt sowieso nicht ein.“

Folge 55/ Essener Klinikchef empört über deutsches „Digitalversagen“

Folge 55/ Essener Klinikchef empört über deutsches „Digitalversagen"

Der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, ist empört über das allgemeine „Digitalversagen“ der deutschen Corona-Politik: „Die Digitalisierung ist im deutschen Datenschutzkorsett unwirksam!“

In unserem Videocast „19 – die DUB Chefvisite“ rügt Werner, dass nach einem Jahr Corona die „Faxgeräte in den Gesundheitsämtern noch nicht entsorgt“ seien – an Wochenenden würden weiterhin keine Daten gemeldet. „Pandemie ist eben nicht mit Bürokratie zu bekämpfen“, so der Mediziner. Werners Fazit: „Digitalwüste Deutschland!“ Für ihn müssen bestehende Regelungen gelockert werden: „Gesundheit ist wichtiger als Datenschutz.“

Homeoffice und Kinderbetreuung - enorme psychische Belastung

Für die Bevölkerung ist der andauernde Lockdown eine Belastung. Es gebe zum Beispiel Indizien für eine Zunahme psychischer Erkrankungen durch Homeoffice, betonte der Gesundheitsforscher Professor Stephan Böhm von der Schweizer Universität St. Gallen in der Sendung. Problematisch sei insbesondere die Kombination mit Schulschließungen, betont Böhm.

Gemeinsam mit dem Krankenversicherer Barmer untersucht er in der Langzeitstudie „Social Health@Work“ die Auswirkungen des Arbeitens von zuhause. „Die Kinder nehmen Bandbreite und Aufmerksamkeit weg“ – sich um Arbeit und Betreuung gleichzeitig zu kümmern, sei „kaum umsetzbar“, so der Experte in der Sendung.

Fitness-Studios könnten hilfreich sein - sind aber zu

Zum Stressabbau könnten Fitnessstudios einen wichtigen Beitrag leisten, sagt Betreiber Sascha Mößinger, der s einen Betrieb coronabedingt schließen muss. In Gesprächen mit Politikern sei ihm aufgefallen, dass diesen oft nicht bewusst sei, „wie viele Existenzen auch an kleinsten Unternehmen hängen“. Für die Schließung seiner Branche hat Mößinger angesichts ausgefeilter Hygienekonzepte kein Verständnis. Wegen mangelnder Fitness drohten auch „die Kosten im Gesundheitswesen langfristig anzusteigen“, warnt er.

Liver-Sondersendung zum Thema Corona-Impfungen

Achtung: Live-Sondersendung von „19 – die DUB Chefvisite" am Freitag, den 29. Januar, um 10 Uhr! Beim Impf-Spezial sind als Experten unter anderem Dr. Friedrich von Bohlen, Aufsichtsrat beim Impfstoffentwickler CureVac, die NRW-Impfbotschafterin Dr. Carola Holzner sowie Professor Ulf Dittmer, der Chefvirologe der Universitätsmedizin Essen, dabei.

Folge 53/ Bei 75 Prozent der Corona-Patienten bleiben Langzeitschäden

Folge 53/ Bei 75 Prozent der Corona-Patienten bleiben Langzeitschäden

„Wir müssen uns schon jetzt mit den Langzeitfolgen der Covid-19-Patienten befassen“: Der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, warnt, dass „Long-Covid ein enormes gesellschaftliches Problem werden kann“.

In der neuen Folge unseres Videocasts „19 – die DUB Chefvisite“. sagt Werner: Im chinesischen Wuhan, wo das Coronavirus zuerst verstärkt auftrat, litten laut einer Studie „drei von vier Patienten auch noch nach sechs Monaten unter mindestens einem Symptom“. Ein Viertel der Betroffenen habe Angststörungen und Depressionen.

Signal-Iduna-Chef Leitermann: Kleine Geschäfte rasch wieder öffnen

Der Chef des Versicherers Signal Iduna, Ulrich Leitermann, sieht dennoch bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung voerst „keine Notwendigkeit“, wegen Covid-19 die Gesundheitsprüfung zu ändern. Denn: „Wir wissen zu wenig über die Langzeitwirkungen“ der Krankheit, so Leitermann in der Sendung. Insgesamt komme die Branche stabil durch die Krise, so der Versicherungschef. Vielen Selbstständigen unter seinen Kunden drohe aber die Insolvenz, aktuell insbesondere Friseuren. Diesen müsse „dringend stärker geholfen werden“ – am besten dadurch, dass sie mit einem strengen Hygienekonzept rasch wieder öffnen dürften, so Leitermann. Dem Mittelstand drohe eine Pleitewelle, die „die Strukturen in den Städten und Gemeinden verändern wird“.

Folge 52 / Klinikchef begrüßt „Großversuch“ mit neuem Covid-Medikament

Der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, begrüßt die Entscheidung der Bundesregierung, für 400 Millionen Euro neu entwickelte, noch nicht zugelassene Corona-Medikamente auf Antikörper-Basis zu kaufen. „Deutschland hat überraschend die Nase vorn“, so Werner in der neuen Folge unseres Videocasts „19 – die DUB Chefvisite“.

Hoffnung auf einen milderen Krankheitsverlauf bei Risikofällen

Als positiv bewertet der Klinikchef, dass Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) auch ohne Abstimmung innerhalb der EU im Alleingang gehandelt habe. In der Universitätsmedizin müsse der Einsatz dieser Medikamente genauestens dokumentiert werden, so Werner: „Wir nehmen quasi an einem Großversuch teil.“ Die erworbenen 200.000 Dosen der neuen Präparate böten Hoffnung auf einen milderen Krankheitsverlauf vor allem bei Risikopatienten.

Aktuell gibt es nach Einschätzung des Klinikchefs in den Krankenhäusern „eine gewisse Entspannung“. „Das kann in einigen Wochen aber wieder ganz anders aussehen“, warnt Werner. Das RKI meldet mit 6729 Neuinfektionen binnen 24 Stunden 412 Fälle weniger als am Montag der Vorwoche.

TV-Moderator Hallaschka: Nur Polemik zieht nicht in der Corona-Debatte

Stargast der Sendung war Stern-TV“-Moderator Steffen Hallaschka. Der betonte, die AfD habe sich „ auch in der politischen Debatte um die Corona-Maßnahmen „deutlich disqualifiziert“. Die Einbußen der Partei in Umfragen zeigten: „Die Menschen verstehen, dass es nicht um die lauteste Polemik geht“, so Hallaschka. Bei „Stern-TV“ kämen auch abweichende und kritische Stimmen zu Wort, diese müssten aber „konstruktiv sein und auf wissenschaftlicher Basis stehen“. So wolle die „Stern-TV“-Redaktion sicherstellen, dass Gäste „keine Einzel- und Nischenmeinung mit Betonung auf Meinung“, sondern Fakten vertreten, betont Hallaschka.

Bei „19 – die DUB Chefvisite" werden von Montag bis Freitag die aktuell wichtigsten Entwicklungen der Corona-Krise in ihren medizinischen und wirtschaftlichen Aspekten diskutiert und eingeordnet – in nur 19 Minuten. Talk-Gast am Dienstag, den 26. Januar: Ulrich Leitermann, Vorstandschef beim Versicherer Signal Iduna.

