Fan-Randale? Bundespolizei nimmt erstmals Geld für Einsätze

„Keine Glasflaschen, Getränkedosen und Pyrotechnik!" Zum Rheinderby zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln am Samstag hat die Bundespolizei eine klare Aufforderung an Fußball-Fans mit Blick auf An- und Abreise etwa per Bahn veröffentlicht. Die Bundespolizei hätte noch ergänzen können: „Wer mit uns näher zu tun bekommt, muss für Maßnahmen Geld zahlen“.

Erstmals kann die Bundespolizei bestimmte polizeiliche Maßnahmen individuell in Rechnung stellen. Das gilt in allen Einsatzbereichen von Bundespolizisten, wie Bahnanlagen, Züge, Flughäfen oder an den Landesgrenzen. Möglich macht das eine „Besondere Gebührenordnung“, die seit Januar diesen Jahres auch vollstreckt wird.

Ausnüchtern bei der Bundespolizei kostet 26,04 Euro je Stunde

Bestimmte „Maßnahmen“ der Bundespolizei haben nun einen konkreten Preis: Jemand randaliert im Bahnhof und ein Bundespolizist spricht einen Platzverweis aus? Dann werden 44,65 Euro in Rechnung gestellt. Bei Wiederholung kommen 52 Euro hinzu. Der Randalierer widersetzt sich erneut? Kostet weitere 53,75 Euro für die „Identitätsfeststellung“, 74,15 Euro für die „Anordnung des Gewahrsams“ und 6,51 Euro je Viertelstunde in Gewahrsam. Weitere Posten können sein: „Reinigung verunreinigter Gewahrsamszellen“, Kosten für die „Begleitung oder das Transportieren von Personen“ (15,69 Euro je angefangene Viertelstunde pro Polizeibeamte) und 59,50 Euro für „Erkennungsdienstliche Maßnahmen“. Und, und, und...

Etwa 200 „Gebühren- und Auslagentatbestände“ sind in der Gebührenverordnung aufgelistet, in vielen Fällen ergibt sich erst aus dem konkreten Sachverhalt, was in Rechnung gestellt wird, teilt ein Sprecher des Bundesinnenministeriums auf Nachfrage mit. Kosten hängen etwa ab von der Zahl der eingesetzten Beamten und deren Dienstrang - und vom „Zeitaufwand“ des Einsatzes. Die Gebührenordnung und ihre Ergänzungen sind öffentlich einsehbar, betont man bei der Bundespolizei.

Gebühren sollen „die Allgemeinheit von Kosten entlasten“

„Die Gebührenordnung soll helfen, die Allgemeinheit in bestimmten Fällen von Kosten zu entlasten“, sagt Jürgen Gerdes, bei der Gewerkschaft der Polizei in NRW (GdP) Vorsitzender des Bereichs Bundespolizei. Das muss sich in der Öffentlichkeit laut Gerdes noch herumsprechen. Die Bundespolizei sei nicht verpflichtet, dem Bürger anzukündigen, „dass ihm ein Einsatz in Rechnung gestellt wird“, sagt Gerdes.

Obwohl die Gebührenordnung bereits seit 1. Oktober 2019 gilt, habe sie in den Behörden in NRW erst bekannt gemacht werden müssen. „Sie wird erst seit dem Jahreswechsel vollstreckt und auch noch nicht für alle Tatbeständen“, sagt Jürgen Gerdes. Erfahrungswerte habe man noch keine, etwa zu Widersprüchen, Tatbeständen und dem Aufwand, das Geld auch einzutreiben, heißt es bei der Bundespolizei.

Wofür die Bundespolizei kassieren kann und wofür nicht

Es geht um sogenannte vermeidbare Einsätze: Koffer im Bahnhof vergessen und die Bundespolizei rückt an? Wenn sich der Verursacher findet, muss er zahlen. Ohne Fahrkarte und Ausweis in der S-Bahn erwischt? Die Bundespolizei muss die Personalien feststellen und stellt das dann in Rechnung.

Jedoch: In Rechnung gestellt werden nur Tätigkeiten, die der „Gefahrenabwehr“ dienen, erklärt Jürgen Gerdes. „Sobald es um Strafverfolgung geht, gibt es keine Rechnung“, sagt Gerdes.

Beispiel Fan-Randale: Rechnungen gegen Gruppen oder gar den betreffenden Fußballverein, dem die Fans zugehören, sind „rechtlich nicht möglich“, erklärt Gerdes: „Verstöße, die zu einem Polizeieinsatz führen, müssen einer Person individuell und konkret zuzuordnen sein“. Ist ein Randalierer so erheblich betrunken, dass es zur Straftat wird: keine Rechnung. Ist der Randalierer soweit bei klarem Kopf und kommt es auch nicht zu Sachschaden oder Körperverletzung, wohl aber zum Einsatz für Bundespolizisten: die Bundespolizei schickt eine Rechnung.

Bundespolizei setzt auf den Erziehungs-Effekt durch Gebühren

Den Vorwurf der Abzocke weist man bei der Bundespolizei zurück. Groß ‘Kasse’ machen werde die Bundespolizei durch die Gebühren sicher nicht, glaubt Jürgen Gerdes. Laut Bundesinnenministerium werden für das Jahr 2020 gut 2,8 Millionen Euro „Mehrkosten“ für den Steuerzahler durch die neue Verordnung prognostiziert. Zum Vergleich: Im Bundeshaushalt 2019 wurden für die Bundespolizei insgesamt 679 Millionen Euro Einnahmen veranschlagt, 96 Prozent davon durch die Luftsicherheitsgebühr an Flughäfen; 2,42 Prozent kamen von der Bundesbank „für den Objektschutz durch die Bundespolizei“. Alle weiteren Einnahmeposten lagen im einstelligen Millionenbereich. Die neue Gebührenverordnung hätte in den ersten drei Monaten seit Einführung dem Bundeshaushalt insgesamt 3100 Euro in die Kasse gebracht, sagt ein Sprecher des Bundesinnenministeriums.

Bei der Bundespolizei hofft man indes auf den „Erziehungs-Effekt“: „Auch wir merken in bestimmten Bereichen einen Authoritätsverlust“, sagt Jürgen Gerdes. Die Bundespolizei habe jetzt die Möglichkeit, durch das Erheben von Gebühren „die individuelle Verantwortung des Einzelnen zu schärfen“. Maßnahmen die dem „Schutz von Leib und Leben“ dienten, seien nach wie vor „von der Allgemeinheit zu tragen“, sagt Gerdes.

>> Info: Wann NRW-Polizei und Feuerwehr Geld für Einsätze verlangen

„Die Polizei NRW stellt für bestimmte Einsätze Gebühren in Rechnung“, heißt es im Innenministerium NRW. Dies gelte vor allem bei Fehlalarm etwa durch Missbrauch des Polizeinotrufs 110. Wird der Verursacher ermittelt, können Gebühren zwischen 50 und 100.000 Euro verhängt werden. Weitere Gebühren für polizeiliche Leistungen werden etwa bei der Begleitung von Schwer-, Gefahrgut- oder Werttransporten durch Polizeikräfte fällig. Polizeiliche Maßnahmen, wie bei der Bundespolizei, werden laut einem Behördensprecher bei der NRW-Polizei hingegen nicht in Rechnung gestellt.

Auch die Feuerwehr verlangt Gebühren: Im Rettungsdienst etwa wird jeder Einsatz mit der Krankenkasse abgerechnet; was das kostet, ist je nach Kommune verschieden und in den örtlichen Satzungen festgelegt. „Überall wo die Feuerwehr tätig wird, aber auch ein privater Betrieb hätte gerufen werden können, stellen wir eine Rechnung“, sagt ein Sprecher der Feuerwehr Mülheim. Im Grundsatz aber gilt bei Polizei und Feuerwehr: In den allermeisten Fällen ist der Einsatz kostenfrei.