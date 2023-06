Entspannt in den Sommerurlaub: So fliegen Sie stressfrei vom Düsseldorfer Flughafen in die Sonne.

Düsseldorf. Es könnte voll werden am Düsseldorfer Flughafen in den Sommerferien. Wir geben Tipps: So reisen Urlauber trotzdem entspannt in den Urlaub.

Der Düsseldorfer Flughafen erwartet in den Ferien einen deutlichen Anstieg der Passagierzahlen.

Welche Tipps sollten Passagiere kennen? Und wie kommen Urlauber am entspanntesten in die Sonne?

Wir haben die wichtigsten Fragen beantwortet: So reisen sie entspannt in den Sommerurlaub.

Die Sommerferien stehen kurz vor der Tür, viele Familien aus NRW nutzen die sechs Wochen für einen Urlaub in die Sonne. Jährlich steigen die Passagierzahlen am Düsseldorfer Flughafen. Standen im vergangenen Sommer Passagiere und Familien teils mehrere Stunden in der Schlange, soll es dieses Jahr für die Passagiere geordneter in den Urlaub gehen. Lesen Sie hier: Sicherheit am Flughafen Düsseldorf: Drohen lange Schlangen?

Doch wie reisen Urlauber entspannt in den Urlaub? Welche Hinweise sollten Passagiere beachten? Wir geben Antworten auf die wichtigsten Fragen. Lesen Sie hier: Nato-Übung: Flughafen Düsseldorf erwartet Verspätungen

Entspannt in den Sommerurlaub: So fliegen Sie stressfrei vom Düsseldorfer Flughafen in die Sonne. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

"Wir freuen uns auf die vielen Fluggäste, die ab dem Düsseldorfer Airport in den Sommerurlaub fliegen werden und wollen ihnen einen möglichst entspannten Urlaubsstart ermöglichen", teilt ein Sprecher des Flughafen Düsseldorfs auf Nachfrage mit. Verdi-Sprecher Özay Tarim blickt kritischer auf den Ferienstart am Flughafen: "Mit Hoffen und Beten kann ich keinen Flughafen führen", erklärt er. Doch aktuell sei das die Ausgangslage. Bei der Personalentwicklung der tätigen Sicherheitsfirma herrsche derzeit Stillstand. "Das macht uns Sorge, vor allem für die Beschäftigten", erklärt er. Auch interessant: Militär-Übung im Juni: Flugreisenden droht böse Überraschung

Wo kann ich günstig parken am Flughafen Düsseldorf?

Parkplätze für den Flughafen Düsseldorf können online reserviert werden. Acht Tage gibt es hier (15 Minuten Fußweg vom Terminal entfernt) für 45 Euro. Je näher der Parkplatz am Terminal liegt, desto teurer wird er in der Regel. So gibt es bei den 20.000 Parkplätze eine Terminal-Tarifzone und eine Langzeit-Trafizone. Hintergrund: Flughafen Düsseldorf verwirft Pläne für Kapazitätsausbau

Der Flughafen Düsseldorf erwartet ein hohes Passagieraufkommen in den Sommerferien. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Wie komme ich vom Bahnhof Düsseldorf Flughafen zum Terminal?

Wer mit der Bahn zum Flughafen Düsseldorf reisen will (und damit ohne Auto und Parkplatz in den Urlaub starten möchte) kann den Skytrain nutzen. Dieser verbindet den Bahnhof Düsseldorf Flughafen mit Parkhäusern und dem Terminal. Der Skytrain fährt in der Zeit von 3.45 und 0.45 Uhr alle drei bis fünf Minuten. Passagiere benötigen ein gültiges Ticket (zum Beispiel ein VRR-Ticket oder ein Parkticket).

Der Düsseldorfer Skytrain verbindet das Terminal mit dem Bahnhof. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Wie lange ist die Wartezeit am Flughafen Düsseldorf?

Vor allem die Schlangen an den Sicherheitskontrollen haben im vergangenen Sommer zu längeren Wartezeiten geführt. "Unser „Off-Block“-Programm für eine höhere Aufenthaltsqualität im Terminal und stabilere Passagierprozesse hat sich bewährt (an Pfingsten und Ostern, Anm. d. Red.)", teilt ein Sprecher des Flughafens mit. Auf der Homepage gibt der Flughafen die aktuellen Wartezeiten für die jeweiligen Terminals an. Dem Vernehmen nach haben Airport und Airlines im Hintergrund am Flugplan etwas auseinandergezogen, um die Spitzen bei dem Besucheraufkommen zu reduzieren.

Der Flughafen Düsseldorf bietet eine online Buchung für die Sicherheitskontrolle an. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Kann ich ein Zeitfenster für die Sicherheitskontrolle am Düsseldorfer Flughafen buchen?

Ja, der Service ist in Düsseldorf kostenlos. Ab 72 Stunden und bis 60 Minuten vor dem Abflug (90 Minuten bei Passkontrollen) kann eine Buchung online vorgenommen werden. Pro Buchung können bis zu fünf Personen für das Zeitfenster gebucht werden.

Wie können Passagiere für einen reibungslosen Ablauf sorgen?

"Sie sollten den Hinweisen ihrer Airline folgen und genügend Zeit für Check-in, Gepäckaufgabe und die Passagierkontrollen einplanen. In der Regel öffnen die Fluggesellschaften das Check-in frühestens drei Stunden vor Abflug", erklärt ein Sprecher des Flughafens. Allerdings: Eine frühe Anreise hilft nicht. Diese sorge nur für unnötige Wartezeiten und Verzögerungen.

Der Flughafen Düsseldorf erwartet in den Ferien ein hohes Reiseaufkommen. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Wann öffnet der Check-In am Düsseldorfer Flughafen?

Eurowings und Condor öffnen (für frühe Flüge bis sieben Uhr) den Check-in ab 3.30 Uhr - an Wochenende schon ab 3 Uhr. "Die Öffnung der Sicherheitskontrollstellen ist auf die Check-in-Zeiten abgestimmt.", erklärt ein Sprecher des Flughafens. Einige Fluggesellschaften ermöglichen bereits am Vorabend des Reisetages einen Check-in. Lesen Sie hier: Flughafen Düsseldorf zählt fast 400.000 Gäste über Pfingsten

Der Check-In des Düsseldorfer Flughafen öffnet in den Sommerferien früher. Foto: Kai Kitschenberg/FUNKE Foto Services

Düsseldorf Flughafen: Was muss ich beim Handgepäck beachten?

"Das Handgepäck sollte auf ein Minimum reduziert sein", erklärt ein Sprecher des Flughafens auf Nachfrage. Zudem sollten Passagiere die Flüssigkeitsregelung beachten.

