Finals 2023 NRW: Das Sportevent in Düsseldorf und Duisburg

Ein in Berlin gut besuchtes Spektakel: 3x3-Basketball. Bei den Finals 2023 in NRW findet dieser Wettkampf auf dem Burgplatz mitten in der Düsseldorfer Innenstadt statt.

Düsseldorf/Duisburg Im Juli findet in NRW das größte deutsche Multisport-Event "Finals" statt. In 18 Sportarten küren Spitzenathleten ihren Meister. Infos zum Event.

Es ist das größte Spitzensport-Angebot des Landes: 18 Sportarten von 3x3-Basketball bis Triathlon, in denen Deutsche Meister gekrönt werden. Das sind die "Finals" 2023. Anfang Juli steigt das Multisport-Event in NRW. Es ist bereits das dritte Mal, dass die "Finals" in NRW gastieren. Ausgetragen werden die Wettkämpfe auf sieben Sportstätten in Düsseldorf und Duisburg.

Wann finden die Finals statt?

Ausgetragen werden die Wettkämpfe in 18 Sportarten vom 6. bis 9. Juli 2023.

Wo werden die Wettbewerbe ausgetragen?

Die NRW-Landeshauptstadt Düsseldorf ist mit vier Standorten bei den Finals 2023 vertreten:

Castello: Taekwondo, Judo und Tischtennis

Taekwondo, Judo und Tischtennis Medienhafen: Triathlon

Triathlon Burgplatz: 3×3 Basketball

3×3 Basketball PSD Dome: Gerätturnen, Rhythmische Sportgymnastik und Trampolinturnen.

Gerätturnen, Rhythmische Sportgymnastik und Trampolinturnen. Die Sportstätte für Bogensport ist noch in Klärung.

Diese Wettkämpfe sind in Duisburg zu sehen:

Landschaftspark Duisburg-Nord: Boxen und Breaking (Kraftzentrale), Klettern und BMX (Hochofen-Karree und Bunkervorplatz)

Boxen und Breaking (Kraftzentrale), Klettern und BMX (Hochofen-Karree und Bunkervorplatz) Innenhafen: Kanu und Kanu-Polo.

Die Deutschen Meisterschaften in der Leichtathletik werden im Rahmen der Finals 2023 nicht in NRW stattfinden sondern in Kassel veranstaltet. Die Deutschen Meisterschaften im Schwimmen und Wasserspringen (Ort wird noch bekanntgegeben) finden ebenfalls im Rahmen der Finals statt.

Wo bekomme ich Tickets für die Wettkämpfe?

Aktuell gibt es über das Ticket-Portal Reservix ausschließlich Tickets für die Turn-Wettkämpfe im Düsseldorfer PSD-Dome zu kaufen .

Wird es ein Rahmenprogramm geben?

Details dazu sind derzeit noch nicht bekannt.

Wir ergänzen diesen Text sobald weitere Neuigkeiten zu den Finals 2023 bekannt sind.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Rhein und Ruhr