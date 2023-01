Flughafen Düsseldorf: Verdi droht mit unbefristetem Streik

Düsseldorf. Dem Warnstreik am Düsseldorfer Flughafen vom Freitag könnte ein unbefristeter folgen. Damit hat Verdi Verkehrsminister Krischer heute gedroht.

Dem Düsseldorfer Flughafen droht ein unbefristeter Streik in der Gepäckabfertigung. Das hat die Gewerkschaft Verdi am Dienstag in einem offenen Brief an NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) angekündigt. In einer Woche wolle man die Entscheidung darüber treffen. Bei einem Warnstreik am Freitag waren bereits 110 Starts und Landungen in Düsseldorf abgesagt worden.

Hintergrund ist die Entscheidung des Ministeriums, bei der Lizenzvergabe für die Abfertigung die Firma Aviapartner ab 1. April nicht mehr zu berücksichtigen. „Mit dieser Entscheidung haben Sie 700 Arbeitsplätze aufs Spiel gesetzt und den Flughafen Düsseldorf stark beschädigt“, kritisiert die Verdi-Tarifkommission.

Übernahme zu schlechteren Bedingungen

Wie berichtet, sind die Nachfolger von Aviapartner wohl bereit, die meisten, wenn nicht alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu übernehmen, laut Verdi aber zu schlechteren Bedingungen. „Mit Ihrer Entscheidung für die billigsten Anbieter fördern Sie Dumpinglöhne, unsichere Arbeitsverhältnisse und am Ende des Tages auch das Billigfliegen am Standort Düsseldorf“, kritisiert Verdi.

Krischer soll sich für Tarifbindung einsetzen

Man habe bereits vor dem Streik versucht, Kontakt zu Krischer aufzunehmen, um gemeinsam Lösungen zu finden, aber keine Antwort bislang bekommen. „Wir erwarten, dass er sich dafür einsetzt, dass die Tarifbindung bei den neuen Unternehmen hergestellt wird, damit Besitzstände übernommen werden können und das Chaos nicht noch steigert“, sagte Verdi-Gewerkschafssekretär Marvin Reschinsky. Angesichts der unklaren Lage hätten sich „bestimmt 150 Leute“ bereits andere Jobs gesucht. Die Erfahrung der vergangenen Jahre zeige aber, dass man jeden am Flughafen brauche.

