Den Zollbeamten in Köln fiel auf, dass sich in der Sporttasche etwas bewegte - zum Vorschein kamen zwei Zwergspitze.

Flughafen Köln/Bonn Frau will Hunde aus der Türkei in Sporttasche einschmuggeln

Köln. Überraschung am Flughafen Köln/Bonn: Als Zöllner die Handtasche einer 24-jährigen Niederländerin öffneten, kamen zwei Zwergspitze zum Vorschein.

Am Flughafen Köln/Bonn haben Zöllner in einer Sporttasche zwei kleine Hunde entdeckt. Eine 24 Jahre alte Niederländerin hatte am vergangenen Mittwoch (14. Januar) versucht, die Zwergspitze aus der Türkei einzuschmuggeln.

Wie das Hauptzollamt am Dienstag mitteilte, passierte die Frau den Ausgang für anmeldefreie Waren und wurde dort von Zollbeamten angehalten und überprüft.

„Nachdem die Reisende ihre Gepäckstücke bereits auf das Transportband unserer Röntgenanlage gelegt hatte, fiel einer Kollegin auf, dass sich in einer Sporttasche etwas bewegte“, berichtete ein Sprecher des Hauptzollamtes. „Beim Öffnen des Verstecks kamen zwei Zwergspitze zum Vorschein.“

Strafverfahren gegen die Frau eingeleitet

Die Frau hatte die Hunde nach eigenen Angaben für 3300 Euro in der Türkei gekauft. Gegen sie wurde ein Steuerstrafverfahren eingeleitet. Neben den Einfuhrabgaben für die Tiere in Höhe von knapp 630 Euro musste sie noch 700 Euro Sicherheitsleistung für das anstehende Verfahren zahlen.

Die beiden Hunde konnte die Frau indes mit nach Hause nehmen. Bei der veterinärrechtlichen Prüfung der Tiere und der notwendigen Dokumente gab es keine Beanstandungen. (red/dpa)