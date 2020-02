Frühlingshaft aber windig - Sonntag bis zu 18 Grad in NRW

Essen. Das Wochenende bringt Sonne und sehr milde Temperaturen nach NRW. Aber es wird auch wieder stürmisch. Was die Meteorologen erwarten.

Nach „Sabine“ kommt „Victoria“. Erwartet uns diesmal erneut eine Orkanlage wie am vergangenen Wochenende und zu Wochenbeginn? Laut Deutschem Wetterdienst ist in NRW bereits ab Samstag vereinzelt mit stürmischen Böen zu rechnen. In der Nacht zu Sonntag frischt der Südwestwind dann weiter auf und die Meteorologen rechnen mit starken bis stürmischen Böen. Im Laufe des Sonntags kann es dann vermehrt Sturmböen geben, in exponierten Lagen sogar einzelne schwere Sturmböen.

Tief „Victoria“ soll nicht mit „Sabine“ vergleichbar sein

Betrachtet man sich das Windmodell in der Grafik, rechnen die Fachleute des Deutschen Wetterdienstes jedoch mit einer „für die Jahreszeit üblichen Windsituation“. Das sei nicht vergleichbar mit dem Sturm „Sabine“, sagte eine DWD-Meteorologin.

Gibt es am Sonntag und Montag wieder solch einen Sturm wie im Zuge von #SABINE? Die Grafik zeigt die Böen unseres Lokalmodells ab Sonntagmorgen bis Montagmittag (16.-17.02.2020). Fazit: Aus heutiger Sicht bekommen wir eine für die Jahreszeit übliche Windsituation. /V pic.twitter.com/vzavAr3djZ — DWD (@DWD_presse) February 13, 2020

Am Samstag bleibt es überwiegend trocken und ab Mittag sonnig bei zweistelligen Temperaturen bis zu 14 Grad (in Hochlagen 8 Grad), Sonntag sind sogar bis zu 18 Grad drin. Zum Wind gesellt sich in der Nacht zum Sonntag dann Regen, der von Nordwesten her aufzieht. Am Sonntag bleibt es dann wechselnd bis stark bewölkt und zeitweise regnet es.

Auch zum Beginn der kommenden Woche bleibt es feucht und windig. Die Meteorologen rechnen weiter mit starken bis stürmischen Böen aus dem Südwesten.