Geldautomatensprenger wollen wahrscheinlich gestehen

Gangster, die Banken und Tankstellen mit Explosionen verwüsten, die ihre Fluchtfahrzeuge in Gebäuden verbrennen, stellt man sich gröber vor, äußerlich härter irgendwie. Doch auf der Anklagebank des Düsseldorfer Landgerichts sitzen am Freitag sechs recht smart dreinblickende Jungspunde, 20 bis 24 Jahre alt, in Hemden und dezenten Pullis, die Haare wie frisch frisiert im Gegensatz zum Rest der Bevölkerung. Sie sollen Automatensprenger sein, Teil einer weit größeren Bande von Niederländern marokkanischer Herkunft, fünf sind in Utrecht geboren, einer im nahen Zoetermeer. Es ist einer der größten Prozesse dieser Art, und die Angeklagten verfolgen seinen Auftakt mit geschäftsmännischer Gelassenheit. Alles unter Kontrolle wollen ihre Blicke sagen, nur einer kaut bisweilen auf der Unterlippe.

Die sechs Angeklagten aus den Niederlanden bekommen alles live übersetzt, antworten einfache Dinge zum Teil auch auf Deutsch. Foto: Kai Kitschenberg / FUNKE Foto Services

„Hochprofessionell“ nennt denn auch Staatsanwalt Stefan Willkomm das Vorgehen, das die Ermittlungskommission „Heat“ des Landeskriminalamtes recht detailliert ausgekundschaftet hat: Mit gemieteten Transportern schaffte die Bande demnach ebenfalls unter falschen Namen gemietete und extra abgedunkelte Motorroller aus den Niederlanden in die Nähe der zuvor ausgekundschafteten Geldautomaten: die Fluchtfahrzeuge. Mit dabei war meist ein Vorschlaghammer für die Eingangstür, ein Brecheisen für die Verkleidung des Automaten und Flaschen mit einem Sauerstoff-Acetylen-Gemisch, das sie mit einer Lanze in die Maschine leiteten. Als Zündvorrichtung benutzten sie einen Draht und Taschenlampe mit Elektroschock-Funktion … Bumm!

Es regnete Geldscheine

Teils waren die Explosionen so mächtig, dass es Geldscheine regnete. Neun Taten wirft die Staatsanwaltschaft der Bande in wechselnder Besetzung vor zwischen Oktober 2018 und April 2019, nur dreimal machte sie Beute, 384.070 Euro insgesamt. Der Schaden, den sie angerichtet haben soll, war um ein Vielfaches größer. In Warendorf stellten die Täter ihren Roller in einer historischen Dorfkapelle auf einem Hof ab und zündeten ihn an. Meterhoch schlugen die Flammen aus dem denkmalgeschützten Gebäude, als die freiwillige Feuerwehr eintraf. Neben den zerstörten Grabplatten der Bauernfamilie fanden sich auch die Überreste zweier Geldkassetten.

In Münster setzten Automatensprenger die Abschlaghütte eines Golfclubs in Brand, ebenfalls um einen Fluchtroller zu vernichten. In einer Bank am Marktplatz von Ratingen entstand durch die Explosion des Automaten (und den Vorschlaghammer) ein Schaden von 75.000 Euro. Auch bei ihren erfolglosen Bankeinbrüchen verursachten sie Zerstörungen, in Erkrath scheiterte die Sprengung, weil der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes von Frankfurt aus eine Vernebelung in der Bank startete.

In die Falle getappt

Kurz vor der Festnahme in Heiligenhaus Foto: LKA

Die Ermittler überwachten die Angeklagten bereits, als sie zu ihrem letzten Beutezug in Heiligenhaus aufgebrochen sein sollen, Spezialeinheiten standen ebenso bereits wie ein Hubschrauber und holländisceh Kollegen. Zwei Tatverdächtige sollen sich am frühen Morgen des 12. April in einem Schnellimbiss am Breitscheider Kreuz positioniert haben, El Houssain El H., zum Tatzeitpunkt 19 Jahre alt, und Zaid S. (22) fuhren laut Anklage mit einem Roller zur Bank, schlugen die Tür ein – und standen plötzlich im Nebel. Da griff das SEK zu.

Die anderen Taten jedem Einzelnen nachzuweisen, ist deutlich schwieriger, vor allem bei den Angeklagten, die nur für den Transport zuständig gewesen sein sollen. Darum hatte das Gericht rekordverdächtige 39 Verhandlungstage bis Ende September eingeplant. Doch es läuft alles auf Geständnisse heraus, hat ein Vorgespräch mit den Verteidigern ergeben.

Dafür stellt die Vorsitzende Richterin Alexandra Bernardy am Freitag schon konkrete Strafmaße in Aussicht: Die drei ältesten Angeklagten würden mit jeweils höchstens 7 Jahre und einen Monat, sechs und fünf Jahren belohnt für ihre Kooperation. Im für sie besten Fall könnten sie auf sechseinhalb bis drei Jahre und neun Monate hoffen. Bei den jüngeren ist noch zu entscheiden, ob das Jugendstrafrecht angewendet wird, ansonsten liegen sie in ähnlichem Rahmen. Die Höchststrafe dagegen würde 15 Jahre betragen – aber es sieht so aus, als handelten die Angeklagten nach Plan.

>> Info: Noch nie wurden so viele Geldautomaten gesprengt

Im laufenden Jahr zählte das Landeskriminalamt bereits 66 Fälle von Geldautomatensprengungen (bis 22. April) – so viele wie noch nie. Davon blieben 43 ohne Beute. Im Vergleichszeitraum 2019 wurden nur 29 Fälle gezählt, im bislang schlimmsten Jahr 2016 waren es 39 Fälle

Bei einer Sprengung in Bonn etwa hatte vor kurzem ein Anwohner ein Knalltrauma erlitten. Bei einer Explosion zin Bochum hatte eine 100 Kilo schwere Stahltür eine Rigips-Wand durchschlagen und landete im Ankleidezimmer einer Wohnung - glücklicherweise wurde niemand verletzt.