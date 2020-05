Germanwings-Absturz: Angehörige streiten um Schmerzensgeld

Fünf Jahre ist es her, dass ein Flugzeug der Germanwings auf seinem Weg von Barcelona nach Düsseldorf abstürzte; 150 Menschen kamen ums Leben. Am heutigen Mittwoch beginnt vor dem Essener Landgericht ein Zivilprozess: Acht Hinterbliebene fordern mehr Schmerzensgeld.

Beklagte sind die Lufthansa als Muttergesellschaft der Germanwings sowie die zum Konzern gehörende Flugschule Aviation Training in den USA: Dort wurde der Co-Pilot des Unglücksjets ausgebildet. Andreas Lubitz (27) soll nach allen Ergebnissen der Ermittlungen an Depressionen gelitten und die Maschine absichtlich ins Bergmassiv bei Le Vernet geflogen haben, um sich selbst das Leben zu nehmen. Am Unglückstag selbst war er sogar krankgeschrieben.

16 Schüler und zwei Lehrerinnen aus Haltern unter den Toten

Josef Cercek mit Tochter Sonja bei deren Hochzeit. Foto: Privat

Flug 4U9525 zerschellte am 24. März 2015 im Bergmassiv von Le Vernet. Unter den toten Passagieren und fünf weiteren Besatzungsmitgliedern, darunter 72 Deutsche und drei Babys, waren auch 16 Schülerinnen und Schüler eines Spanisch-Kurses vom Joseph-König-Gymnasium in Haltern am See. Sie waren auf dem Rückweg von einem Austausch mit einer Schule in Barcelona. Der Vater einer der Pädagoginnen, Josef Cercek, ist einer der Kläger. Seine Tochter Sonja war 35, als sie starb.

Die insgesamt fast 200 Hinterbliebenen aus rund 40 Familien im Gerichtsbezirk Essen werfen der Flugschule und der Lufthansa Versäumnisse vor und fordern höhere Schmerzensgeldzahlungen als von der Lufthansa bereits geleistet. Dabei geht es den Wenigsten ums Geld: „Kein Geld der Welt“, hat etwa Josef Cercek im Vorfeld oft gesagt, „gibt mir mein Kind wieder.“ Vielmehr wollen sie juristisch geklärt haben, wer Schuld hat. Die Lufthansa, finden sie, weil sie einen psychisch Kranken ans Steuer eines Flugzeugs ließ.

Die Fluggesellschaft indes hat bereits im August vergangenen Jahres abgewunken: Der Flug sei „unauffällig“ gewesen, erklärte sie in ihrer Klageerwiderung, vom Sinkflug habe man an Bord nichts mitbekommen. Die Passagiere hätten, anders als die Angehörigen befürchten, keine Todesangst gehabt. Die Lufthansa beruft sich bei ihrer Einschätzung auf den Abschlussbericht der Untersuchungsbehörden.

Hinterbliebene werfen Lufthansa „Verhöhnung“ vor

Eine „Verhöhnung“ werfen die Hinterbliebenen dem Unternehmen nun vor. Für den Berliner Rechtsanwalt und Luftfahrt-Experten Prof. Elmar Giemulla ist die Frage nach der Todesangst wichtig; er begründet die Klage unter anderem damit. Er erinnert daran, was im Bericht der Ermittler auch steht: dass der ausgesperrte Pilot mehrfach an die Cockpittür schlug und lautstark Einlass verlangte, dass der Sinkflug mit rund 90 Stundenkilometern „mehr als dreimal so schnell wie üblich“ gewesen sei.

Die Lufthansa wies im Sommer 2019 gegenüber dieser Zeitung darauf hin, bereits insgesamt 35.000 Euro pro Opfer und für nahe Angehörige gezahlt und sich „mit einer Vielzahl von Hinterbliebenen“ über weitere Zahlungen geeinigt zu haben. Auch seien je 50.000 Euro Soforthilfe geflossen. „Zu wenig für den erlittenen Schmerz“, findet Elmar Giemulla. Er fordert für seine Mandanten weitere 55.000 Euro. In einem ähnlichen Prozess vor dem Landgericht Düsseldorf hatte sich die Lufthansa schon 2018 mit fünf Familien verglichen.

Ist die Lufthansa überhaupt der richtige Adressat der Klage?

Laut erster Einschätzung des Gerichts könnte die medizinische Überwachungspflicht des Co-Piloten aber vielmehr eine staatliche Aufgabe denn eine der Konzernmutter gewesen sein. In diesem Fall wären Flugschule und Lufthansa die falschen Adressaten der Klage. Eine Entscheidung wird auch deshalb am ersten Prozesstag noch nicht erwartet.