Getuntes Mofa angeblich 170 km/h schnell: Flucht vor Polizei

Wenn es nicht komplett illegal wäre, müsste man den Hut ziehen vor den technischen Fähigkeiten, die sich hinter diesem Gefährt verbergen: Mit bis zu 120 Kilometern pro Stunde ist ein 19-Jähriger der Polizei mit einem getunten Mofa davongerast und erst durch einen Defekt gestoppt worden. Einer Polizeistreife sei das schnelle Gefährt am Dienstagmorgen gegen 4.40 Uhr auf der Bundesstraße 266 bei Mechernich aufgefallen, teilte die Polizei in Euskirchen am Freitag mit. Um das Zweirad zu kontrollieren, wollten die Beamten es anhalten.

Doch der Fahrer entging der Kontrolle, indem er beschleunigte - mit Geschwindigkeiten bis zu 120 km/h, habe er versucht zu flüchten. Anhaltezeichen habe er ignoriert, auch sei er über eine rote Ampel an der B266 in Richtung Enzen gefahren. Auf einem Parkplatz einer Milchfabrik habe der 19-Jährige aus Euskirchen wegen eines technischen Defekts sein Zweirad stoppen müssen, so die Polizei. Ein Alkoholtest war negativ.

Mofa darf eigentlich nur 25 km/h fahren

Bei dem Zweirad handele es sich „ursprünglich um ein Mofa“, schrieben die Beamten. Das darf normalerweise bis zu 25 km/h schnell fahren. Nach Aussage des Fahrers könne sein Gefährt durch mehrere Veränderungen jedoch eine Geschwindigkeit von bis zu 170 km/h erreichen. Wozu das Moped natürlich technisch keinesfalls ausgelegt ist. Zudem ist durch die Manipulation die Betriebserlaubnis erloschen.

Der junge Mann besaß weder eine Prüfbescheinigung noch eine anderweitige Fahrerlaubnis. Das Fahrzeug war nicht versichert, besaß weder Lampen noch Kennzeichen oder Individualnummer. Das Mofa sei zur weiteren technischen Untersuchung sichergestellt worden - der Fahrer erhielt eine Strafanzeige. (dpa)

