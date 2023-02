Glätte zum Wochenstart – dann wird es traumhaft sonnig

Kälter und sonnig – so wird die Woche in NRW.

NRW. Die Sonne kommt zurück nach NRW: Die neue Woche wird kälter, aber sonnig. Das schöne Winterwetter soll sogar ein paar Tage bleiben.

Achtung am Montagmorgen auf dem Weg zur Arbeit: Zum Wochenstart kann es in NRW glatt werden. In der Nacht zu Montag könne es laut der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zu Straßenglätte kommen – nach Regen und leichtem Schnee in den Hochlagen bei Temperaturen zwischen 1 und -4 Grad.

Der Montag werde zunächst teils stark bewölkt. Die Temperaturen liegen zwischen 2 und 6 Grad. Vor allem im Nordwesten wird es dann aber zunehmend heiter.

Wetter in NRW: Es wird kälter, aber die Sonne kommt

Am Dienstag setzt sich nach einer kalten Nacht (bis zu -7 Grad!) der Hochdruckeinfluss immer mehr durch. Es wird sonnig. Die Temperaturen können bei dem klaren Wetter in der Nacht zum Mittwoch laut DWD auf -3 bis -10 im höheren Bergland fallen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Rhein und Ruhr