Düsseldorf/Bochum. Während ein neuer Erreger aus China für Aufregung sorgt, rollt bei uns die Grippewelle los. In NRW wurden bisher gut 1000 Fälle registriert.

Grippewelle hat begonnen - Impfen ist noch möglich

Die Grippewelle in Deutschland hat offiziell begonnen. Wie aus dem aktuellen Bericht der Arbeitsgemeinschaft Influenza am Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin hervorgeht, sind die Kriterien dafür inzwischen erfüllt. „Die Welle wird sich noch etliche Wochen hinziehen“, sagte RKI-Expertin Silke Buda. Sich noch impfen zu lassen, sei möglich.

Empfohlen wird die Grippe-Impfung unter anderem Menschen ab 60, chronisch Kranken, Schwangeren sowie Ärzten oder Pflegekräften. „Man sollte sich jetzt aber sputen: Bis der Schutz aufgebaut ist, dauert es bis zu 14 Tage“, sagte Buda.

Bis dato 1052 gemeldete Grippe-Fälle in NRW seit Anfang Januar

Seit Beginn der Erkältungs-Saison im Oktober 2019 sind bundesweit 13.350 durch Laboranalysen bestätigte Grippe-Fälle gemeldet worden, davon 4439 in der dritten Januar-Woche. Bisher starben daran nachweislich 32 Menschen. Mehr als 3500 Patienten wurden wegen Grippe im Krankenhaus behandelt. Gemeldet wurden zudem zum Beispiel 15 Ausbrüche in Kindergärten.

Auch in NRW ist ein Anstieg der Grippe-Fälle zu bemerken, von einer „Welle“ kann jedoch noch nicht gesprochen werden. Der wöchentliche Infektionsbericht des Landeszentrums für Gesundheit in Bochum hatte zum Stand 20. Januar insgesamt 1052 Influenza-Fälle NRW registriert, die innerhalb der vergangenen vier Wochen gemeldet worden waren; der statistische Durchschnittswert für diesen Zeitraum liegt bei 2170 Fällen.

Wetter kann Übertragung von Grippe indirekt beeinflussen

Die gemeldeten Fälle zeigen nur einen Ausschnitt des tatsächlichen Geschehens: Nach RKI-Schätzungen werden im Verlauf von Grippewellen 5 bis 20 Prozent der Bevölkerung angesteckt. Mehrere Zehntausend Tote bei heftigen Wellen werden angenommen. Die Schwere der Welle schwankt aber von Jahr zu Jahr.

Das Wetter kann die Übertragung nach RKI-Einschätzung indirekt beeinflussen. Bei sehr kaltem Wetter hielten sich Menschen länger in geschlossenen Räumen auf und trockene Heizungsluft könne die Schleimhäute der Atemwege unter Umständen infektionsanfälliger machen. Auch könnten die Tröpfchen, die von Kranken ausgehustet werden, bei Kälte länger in trockener Raumluft schweben und damit über etwas größere Distanzen auf die Atemschleimhäute anderer Menschen gelangen.

Grippeimpfung hat in der Vergangenheit nicht immer geholfen

„Für die Schwere einer Grippewelle und die Zahl der Erkrankungen sind aber andere Faktoren sicher wichtiger, zum Beispiel die Immunität in der Bevölkerung durch vorausgegangene Grippewellen“, betonte RKI-Expertin Silke Buda. Wiederholt war jedoch der Grippeschutz, den die Impfung bot, in den vergangenen Jahren nicht optimal. Während die Herstellung von Millionen Impfdosen läuft, wandeln sich die Erreger weiter. So kann es kommen, dass der Impfstoff nicht mehr passt.

Eine echte Grippe beginnt oft plötzlich. Zu typischen Symptomen zählen Fieber, Husten, Halsschmerzen, Schnupfen, Glieder- und Kopfschmerzen sowie ein allgemeines Krankheitsgefühl. Neben milden Verläufen sind auch Komplikationen möglich, etwa mit Lungenentzündung. (mit dpa)