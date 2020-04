Windrad verliert tonnenschweren Flügel - Suche nach Ursache

Haltern am See. Starker Wind hat in Haltern am See ein 200 Meter hohes Windrad schwer beschädigt. Als Ursache wird Materialermüdung vermutet. B58 gesperrt.

Drei Tage nachdem von einem Windrad in Haltern am See ein tonnenschwerer Flügel abgerissen ist, hat die Suche nach der Ursache begonnen. Ein Gutachter sei dabei, die Anlage zu begutachten, teilte ein Miteigentümer auf Nachfrage mit.

Die 200 Meter hohe Windkraftanlage hatte das Rotorblatt am vergangenen Montag, 20. April, bei starkem Wind verloren. Teile stürzten in ein Feld, Personen wurden nicht verletzt. Die Bundesstraße 58 in der Nähe der Unfallstelle wurde gesperrt. Auch am Donnerstag war die Sperrung noch nicht aufgehoben.

Einer der Eigentümer des Windrads, ein örtlicher Landwirt, vermutet einen bisher nicht entdeckten Materialfehler als Ursache. Die Windkraftanlage sei erst im vergangenen Jahr bei einer alle zwei Jahre vorgeschriebenen Überprüfung begutachtet worden: "Es war kein Schaden aufgefallen", sagte der Miteigentümer auf Nachfrage.

Windkraftanlage lief unter Vollast als der Flügel plötzlich abbrach

Vermutet wird, dass starker Wind Auslöser des Unfalls ist, hieß es. Die Anlage sei zuvor unter Volllast gelaufen. Der Wind sei am Montag kräftig gewesen. Im Februar aber habe es Tage mit noch höheren Windgeschwindigkeiten gegeben, sagte der Eigentümer auf Nachfrage dieser Zeitung.

Die jeweils drei Flügel der Windkraftanlage sind jeweils 57 Meter lang und wiegen jeweils 13 Tonnen. Der Rotor hat 114 Meter Durchmesser. Die Flügel sind aus einem Mischung aus Glasfaser (GFK) und Balsaholz gefertigt, erklärte der Betreiber.

Die Anlage war vor fünfeinhalb Jahren in Betrieb genommen worden. In Haltern gibt es noch zwei baugleiche Windräder einer anderen Betreibergemeinschaft, hieß es. Das betroffene Windrad stammt nach Angaben des Miteigentümers aus einer hundertfach gebauten Serie eines deutschen Herstellers und sei weltweit zu finden.

B58 kann erst nach Ende der Bergungsarbeiten freigegeben werden

Zu möglichen Auswirkungen auf andere Windräder und eventuelle Konsequenzen für andere Windkraft-Betreiber gibt es bisher keine Angaben; der Hersteller hatte am Donnerstag auf die Anfrage dieser Zeitung noch nicht geantwortet. Bei dem Unfall sei nach Angaben des Miteigentümers auch ein weitere Flügel beschädigt worden. Trümmer schossen auch in die Kanzel des Maschinenhauses und rissen Löcher in die Abdeckung.

Unterdessen liefen am Donnerstag die Bergungsarbeiten an, teilte der Betreiber auf Nachfrage mit. Mit einem Schwerlastkran sollten die Trümmer des Flügels an eine andere Stelle vor Ort gebracht werden, um sie weiter zu begutachten. Zudem sei der Rest des Windrads zu sichern, hieß es. Die Bundesstraße B58 könne erst dann wieder an der Unfallstelle freigegeben werden. Die Stadt Haltern teilte mit, Schaulustige sollten sich mindestens 500 Meter vom beschädigten Windrad fernhalten. (dae)