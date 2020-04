Mit Grillfleisch-Automaten ist das Grillen auch an Sonntagen, Feiertagen und nach Ladenschluss möglich.

Grillen Grillgut-Finder: Hier gibt es Grillfleisch-Automaten in NRW

In NRW werden Frischfleischautomaten immer beliebter. Eine interaktive Karte mit 24-Stunden-Automaten in der Region für spontane Grill-Aktionen.

Wer hätte gedacht, dass Metzgerei- und Fleischereifachleute in Sachen Wortwitz ihren Kolleginnen und Kollegen vom Friseurhandwerk in Nichts nachstehen. Deutlich wird das, wenn man nach Automaten recherchiert, die Grillgut anbieten. Gerade auf dem Land werden diese immer beliebter. Da gibt es in NRW zum Beispiel den Automeat (Automat + Meat, englisch für Fleisch), den Wurstomat oder die 24-Stunden-FeinschMeckerStation einer Fleischerei namens „Mecke“.

In Corona-Zeiten: Fleisch-Automaten als Alternative zum Supermarkt

In NRW gibt es etliche Automaten, meist betrieben von Metzgereien und Fleischereien, die frische Wurst, Fleisch und Grillgut außerhalb ihres Ladens anbieten. Diese sind sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag „geöffnet“. Gerade während der aktuellen Corona-Situation, in der Einkaufen nur mit Mundschutz gestattet ist, können solche Automaten eine Alternative sein. Neben Nackensteaks, Bratwürstchen und Käsegrillern gibt es oft auch Salate oder Grillsaucen dazu, manchmal sogar frische Eier und Milchprodukte aus der Region.

Wir haben eine Karte mit Grillfleisch-Automaten in der Region zusammengestellt:

Sie sehen keine Karte? Klicken Sie hier.

Kennen Sie noch mehr Grillfleisch-Automaten? Oder ist einer der angezeigten nicht mehr aktuell? Dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an t.langwald@funkemedien.de.