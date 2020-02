Jesus kommt ins Ruhrgebiet - RTL zeigt „Die Passion“

Jesus lebt. Und er sieht aus wie Alexander Klaws. Zumindest am 8. April, ab 20.15 Uhr, wenn RTL live aus Essen „Die Passion“ zeigt. Für Menschen mit Bibelkenntnissen sind die letzten Stunden im Leben Jesus Christi die wohl größte Geschichte aller Zeiten. Bei jungen Leuten ist der Stoff dagegen oft nicht mehr bekannt. Läuft ja nicht auf Netflix.

Jetzt aber bei RTL. Zwei Stunden lang und irgendwie „anders erzählt“, wie es gestern bei der Vorstellung des Projektes heißt. Erzählt allerdings von einem, der schon viel erzählt hat im deutschen Fernsehen: Von Thomas Gottschalk.

Die Idee Idee stammt aus den Niederlanden

„Das außergewöhnlichste RTL-Projekt des Jahres“, nennt es Kai Sturm, Unterhaltungschef des Kölner Privatsenders. Und dann laufen auf einer großen Leinwand Bilder aus den Niederlanden, wo die Passion schon seit zehn Jahren zu Ostern im Fernsehen zu sehen ist. Und wo in manchen dieser Jahre beinahe jeder zweite Zuschauer einschaltet hat, wenn Gottes Sohn gekreuzigt wird. Es wird ein wenig gesprochen und geschauspielert und ganz viel gesungen. Bekannte Pop-Songs, die zur Passionsgeschichte passen. So ähnlich soll das auch in Deutschland laufen. Natürlich mit einheimischer Belegschaft und Songs, die noch geheim sind.

Auf dem Burgplatz werden sie dafür eine große Bühne aufbauen. Davor sollen knapp 5000 Menschen Platz finden. Aber auch an anderen - ebenfalls noch geheimen – Stellen der Stadt wird es einzelne geben. Damit nicht genug: Nahezu zeitgleich mit Beginn der Sendung wird sich von der Grugahalle eine Prozession in Bewegung setzen, bei der ein leuchtendes Kreuz durch die Straßen Essens zur Hauptbühne getragen wird. Mitgehen – oder sogar das Kreuz tragen – kann jeder, der sich zuvor unter www.RTL.de/DiePassion registriert hat. Erwartet werden 800 Teilnehmer und Nazan Eckes, die in Live-Schalten über die Stimmung berichten soll.

Gottschalk versichert: „Wir alle hier nehmen die Sache sehr ernst“

Thomas Gottschalk freut sich auf seine Rolle als Erzähler Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Um das alles bekannt zu geben, haben sie am Dienstag in einem Restaurant am Burgplatz das letzte Abendmahl aufgebaut. Wasser und Brot stehen auf einen langen Tisch, Gottschalk steht dahinter. Und es dauert – großzügig geschätzt – zwei Minuten, bis er Sturm ins Wort fällt. Ganz kurz nur, wie er verspricht aber nicht hält. Weil ihm das Thema wichtig ist. Und weil er mal klarstellen möchte, was sie wollen mit der Passion. „Unterhalten, aber auch zum Besseren bewegen“ nämlich. Haarscharf am Kitsch vorbei und wohl wissend, dass sich wahrscheinlich irgendjemand auf die Füße getreten fühlen wird. Gewohnt locker erzählt der Showmaster das, stellt dann aber klar: „Wir alle hier nehmen die Sache sehr ernst.“ Dann verrät Sturm, wer „wir alle“ sind.

Mark Keller, Ella Endlich, Jürgen Tarrach und Martin Semmelrogge machen mit

An Klaws Seite übernimmt Mark Keller die Rolle des Judas. Jesus‘ Mutter Maria wird von Ella Endlich gespielt, Sänger Musikproduzent Laith Al-Deen wird zu Petrus. Jürgen Tarrach gibt Pontius Pilatus, Martin Semmelrogge den Mörder Barrabas.

Und natürlich gibt es auch Jünger. Männliche und weiblich sogar. Samuel Koch und seine Frau, Sarah Elena Timpe sind dabei, Gil Ofarim, Stefan Mross und seine Verlobte Anna-Carina Woitschak sowie EX GZSZ-Schauspielerin Sila Sahin, Sänger Thomas Enns, Moderatorin Mareile Höppner und Nicolas Puschmann, Sieger der Streaming Show „Prince Charming 2019“ und damit der erste schwule Bachelor.

Selbstverständlich darf auch der aktuelle Dschungelkönig Prince Damien, in dieser Runde nicht fehlen. Immerhin: Der Wendler ist nicht dabei.

Petrus soll für gutes Wetter sorgen

Jesus und seine Jünger in der Version von RTL Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Gaststars gibt es auch. Die kennt man sogar. Unter anderem werden Nelson Müller, Katy Karrenbauer, Wolfgang Bahro, Ingolf Lück oder Rebecca Siemoneit-Barum zu sehen sein. Ja, sogar Reiner Calmund macht mit. Wie genau seine Rolle aussieht, ist noch unklar, es soll aber, so ist gestern zu hören, etwas mit essen zu tun haben.

Einige wenige Szenen werden in den kommenden Tagen aufgezeichnet, der Rest kommt live. Alles läuft bisher nach Plan und selbst um das Wetter Anfang April macht man sich bei RTL keine Sorgen. „Sonne“, prognostiziert RTL-Sprecherin Anke Eickmeyer und verrät auch, woher sie das weiß. „Petrus spielt schließlich bei uns mit.“