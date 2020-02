Jetzt noch jecker: Narren trotzen dem Rosenmontags-Wetter

Jetzt erst recht und jetzt noch jecker! So hatten die Karnevalisten sich das gedacht nach dem stürmischen Wochenende. Tulpensonntag ausgefallen, dann würden sie eben den Rosenmontag umso tüchtiger feiern. Aber ach, der Himmel hörte einfach nicht auf, die Blümchen zu gießen. Trotzdem ein dreimal trotziges Helau!

Noch lange nicht elf Uhr elf, da rinnt der Regen schon hinten in die Clownskragen, und das Wasser steht im Gardestiefel. Man kennt das ja im Februar, dass Petrus manchmal ein Narr ist, aber das, sagen die Jecken in Düsseldorf, haben sie noch selten erlebt: graue, gähnende Leere am Marktplatz, wo sie sich sonst schon früh um die besten Plätze streiten. Nichts Buntes, das sich in den Pfützen spiegeln könnte, in einem Café hat eine kleine Prinzessin ihre rosa Stiefel nebst pinkgetupften Socken zum Trocknen auf die Heizung gelegt. An der Mühlenstraße steht Marienkäfer Hedwig unter seinem Schirm und wirft dem Nichts ein „Wir feiern trotzdem!“ entgegen.

Regenschirme zum Kamelle-Fangen

Närrisch im Regen: Clown und Marienkäfer sind früh noch ziemlich allein vor Ort – und feiern trotzdem. Foto: Kai Kitschenberg / FunkeFotoServices

Und so kommt es ja auch. Schirme haben die Leute sowieso mit, um die Kamelle zu fangen, bis die kommen, drehen sie sie halt um. Folie über das Kostüm und lieber keine Schminke ins Gesicht, die verläuft sowieso. Es fehlt dem Karneval in Oberhausen, in Essen, in Gelsenkirchen oder Dortmund ein wenig die Farbe, aber nicht der Frohsinn. Das Festkomitee im Düsseldorfer Karneval behauptet jedenfalls, es seien sogar mehr Jecken am Straßenrand gewesen als im vorigen Jahr, Hunderttausende! Nun, damals wehte der Wind auch, aber sehr voll sah es diesmal nicht aus.

Auf den Straßen allerorten der sessionsübliche Wahnsinn: Marienkäfer und Mini-Mäuse, Cowboys und Indianer, Kühe mit Klosterbrüdern im Gespräch. Je jugendlicher desto mehr Militäranzüge desto mehr Schnaps in der Eineinhalb-Liter-Flasche Limonade, auch das gehört 2020 wohl dazu. Die Meisten verkleiden sich politisch korrekt, schwarz Angemalte sind so rar wie die Kombination aus Mundschutz und Mandelaugen, gegen das Coronavirus wählten nur wenige einen Ganzkörperschutzanzug.

Drei gegen einen: CDU-Kandidaten spielen Sackhüpfen

Röttgen spielt auch noch mit: vier CDU-Kandidaten beim Sackhüpfen. Foto: Kai Kitschenberg / FunkeFotoServices

Dafür hört, in Düsseldorf zumal, die Political Correctness bei den Wagen auf. Das erwartet man von Wagenbauer Jacques Tilly, der wie immer bis in die frühen Morgenstunden sein Pappmaché umformen musste, weil die Welt seine Ideen schon wieder überholt hatte. Sein CDU-Kandidaten-Trio (Laschet, Merz, Spahn) hüpft aus haarigen Männer-Säcken, Röttgen hat er noch schnell angebaut, der den Sprung kaum mehr schafft.

An Australiens Feuer gemahnt ein brennendes Riesen-Känguru, die USA und der Iran machen „Love not war“, die neue SPD-Doppelspitze sieht so grau und bitter aus wie das Wetter an diesem Tag. Hintere einem stinkenden und lauten Diesel trägt „Klimakiller“ Bolsonaro in der brasilianischen Flagge ein kaum sichtbares Hakenkreuz auf der Brust. Das ruft noch am Morgen die Staatsanwaltschaft auf den Plan, „künstlerische Freiheit“, sagt Jacques Tilly, aber das Kreuz muss weg.

Mottowagen zu Hanau: „Aus Worten werden Taten!“

Und dann sind da die Hiebe gegen Rechts: FDP und CDU müssen sich mächtig strecken, um einen fremden Arm zu heben – Höcke macht den Hitlergruß. Das zur Ministerpräsidentenwahl in Erfurt. Und einen Wagen zu Hanau hatte Tilly noch versprochen, er ist in der Reihe der 13 Mottowagen der allererste. Ein wutroter Kopf, dem eine Waffe aus dem aufgerissenen Mund wächst. „Rassismus“ steht darauf und auf der Wange: „Aus Worten werden Taten!“ NSU – Lübcke – Halle – Hanau haben die Karnevalisten noch drangeschrieben, damit es auch jeder verstehen möge.

Carnevalsvirus dreht Coronavirus eine lange Nase

Was sonst noch? Das Carnevalsvirus – aus Gründen mit C – dreht dem Coronavirus eine lange Nase, dem Briten Johnson läuft der Schottenrock davon, zwei Päpste boxen (ohne Kettenhemd) und „Super-Geisel“ stemmt sich gegen das Dieselfahrverbot. Apropos Geisel: Der Oberbürgermeister zeigt einmal mehr Humor und geht nur Tage, nachdem ihm die Opposition einen Flug im Privatjet vorgeworfen hat, als Pilot. Dafür muss sein grüner Gegenkandidat Stefan Engstfeld seinen langen Stock im Rathaus abgeben. Er war im „Herr-der-Ringe-Kostüm „gekommen, um böse Mächte zu vertreiben“.

Nun, dafür ist der Karneval ja eigentlich auch da. Mindestens den Winter und sein Wetter wollten die Jecken einst in die Flucht schlagen. Aber vermutlich ist auch das nicht gelungen – auch der Veilchendienstag soll nicht trockenbleiben.