Archivbild. Seit September 2017 steht der Wohnkomplex Hannibal II in Dortmund leer. Alle 750 Bewohner mussten Hals über Kopf ihre Wohnungen räumen.

Vandalismus Hannibal: Jugendliche werfen Möbel aus Hochhaus in Dortmund

Dortmund. Über ein Dutzend Jugendliche sind am Sonntag in den leer stehenden Hannibal-Komplex in Dortmund eingedrungen. Sie warfen Möbel von Balkonen.

Eigentlich sind die Zugänge des leer stehenden Hochhaus-Komplexes "Hannibal II" in Dortmund seit mehr als zweieinhalb Jahren verbarrikadiert und ein Wachschutz soll auch nach dem Rechten sehen. Dennoch sind am Sonntagabend mehrere Jugendliche in das Gebäude eingedrungen und haben dort gewütet. Sieben Verdächtige konnte die Polizei fassen.

"Die Täter betraten Wohnungen und warfen aus oberen Stockwerken mehrere Möbel und andere Gegenstände ins Freie", berichtete am Montag die Polizei Dortmund. Die Polizei ermittelt nun wegen Hausfriedensbruchs und Vandalismus.

Hannibal-Anwohner alarmierten die Polizei

Gegen 19 Uhr hatten Anwohner am Vogelpothsweg in Dortmund-Dorstfeld die Polizei alarmiert. Sie hatten das Krachen von Mobiliar gehört, das etwa 15 Eindringlinge von verschiedenen Balkonen des Hannibal-Komplexes aus auf das Gelände am Fuß des Gebäundes schleuderten.

Die Täter drangen in mehrere Wohnungen ein bis zur fünften Etage, sagte ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Polizisten hätten einen der Täter noch auf dem Gelände gefasst und sechs weitere Verdächtige dann im Umfeld des Hannibal, sagte der Sprecher.

Hannibal-Komplex ist seit September 2017 unbewohnt

Der Hochhaus-Komplex mit den Adressen Vogelpothsweg 12-26 steht seit dem 21. September 2017. Alle etwa 750 Bewohner hatten damals ihre Wohnungen innerhalb von Stunden zwangsräumen müssen. Grund waren schwere Brandschutzmängel, teilte die Stadt Dortmund mit. Erst viele Tage später durften Bewohner ihre Wohnungen in Begleitung betreten, um Mobiliar und persönliche Gegenstände zu sichern. Seit Februar 2018 darf das Gebäude nicht mehr betreten werden, heißt es bei der Stadt.

Die Lage der Bewohner ist seit der Räumung ungeklärt. Ob sie je wieder in ihre Wohnungen zurückkehren können sei bisher nicht absehbar, heißt es bei der Stadt. Zuletzt teilte die Stadt Dortmund im Dezember 2019 mit, dass der Antrag auf Genehmigung der Brandschutz-Sanierung des Hannibal-Eigentümers mangelhaft und deshalb noch nicht genehmigt worden sei. (dae)