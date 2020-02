Liveblog Karneval: So feiern die Jecken Rosenmontag an Rhein und Ruhr

An Rhein und Ruhr. Auch im Ruhrgebiet wird Karneval gefeiert – trotz des schlechten Wetters. Hier finden Sie unseren Liveblog – und die schönsten Bilder.

Der Straßenkarneval erreicht am Rosenmontag seinen Höhepunkt. Hunderttausende Zuschauer werden zu den Zügen in den Städten an Rhein und Ruhr erwartet. Dabei hoffen die Karnevalisten am Montag auf besseres Wetter als am Wochenende. In unserem Liveblog berichten wir am Montag vom Straßenkarneval an Rhein und Ruhr:

12 Uhr: In Gelsenkirchen startet der Rosenmontagszug um 14.30 Uhr und zieht über die Cranger Straße durch Gelsenkirchen-Erle. Straßensperrungen, Halteverbote und Umleitungen sind nötig, damit die Narren unbeschwert feiern können. Hier gibt es alle Infos.

11.45 Uhr: Inzwischen sind auch viele Züge am Niederrhein gestartet: Die Narren ziehen durch Isselburg, Rees, Mehr/Haffen, Uedem, Alpen und in Wesel durch die Dörfer Ginderich und Bislich.

11.42 Uhr: Gute Nachrichten auch aus Bochum: Der Rosenmontagszug in Linden kann ab 14.11 Uhr rollen. Das Wetter spielt mit und die Behörden geben grünes Licht.

11.38 Uhr: In der Innenstadt von Mülheim sind bereits erste verkleidete Jecken unterwegs. Der Zug startet gegen 14 Uhr. Bereits ab 12 Uhr wird die Innenstadt zur autofreien Zone.

11.36 Uhr: Das Gänsereiten und der Umzug in Wattenscheid können wie geplant stattfinden. Los geht es um 13 Uhr auf dem Gelände im Südpark. Im Anschluss findet der Umzug statt. Mehr Informationen finden Sie hier.

11.31 Uhr: Gähnende, graue Leere herrscht auf dem Burgplatz in Düsseldorf. Die paar Jecken, die da sind, stehen unter Schirmen oder schützen sich mit Regenhüllen. Richtung Grabbeplatz steht der Marienkäfer Hedwig unter ihrem Schirm und sagt tapfer: „Gefeiert wird trotzdem.“ Das Bunteste sind im Moment noch die Polizisten in ihrem Signalgelb.

10.45 Uhr: In Duisburg sind am Wochenende die Züge in Hamborn und Serm ausgefallen. Nun blicken die Karnevalisten hoffnungsvoll auf den großen Rosenmontagszug in der Innenstadt. Wenn Sie sich für Rosenmontag in Duisburg interessieren: Unsere Lokalredaktion berichtet hier im Live-Blog.

10.24 Uhr: In Köln hat sich am Montag der größte deutsche Karnevalszug in Bewegung gesetzt. Der Rosenmontagszug mit 12.000 Teilnehmern und 300 Pferden war mit 300 Tonnen Süßigkeiten beladen, darunter allein 700.000 Schokoladentafeln.

10.12 Uhr: Sowohl im Düsseldorfer als auch im Kölner Rosenmontagszug wird der Anschlag von Hanau zum Thema gemacht. Ein Motivwagen in Köln zeigt den Kölner Dom, der Tränen vergießt und ein großes rotes Herz in den Händen hält. Darauf steht: „Uns Hätz schleiht för Hanau“ – unser Herz schlägt für Hanau.

Beim Düsseldorfer Rosenmontagszug wird mit einem Wagen Rassismus als Waffe dargestellt. Der Mottowagen fuhr am Montagmorgen zum Aufstellort für den Zug. Zu sehen darauf: Eine Pistole mit der Aufschrift „Rassismus“, die aus dem Mund eines Mannes mit hochrotem Kopf ragt. Auf seiner Wange steht: „Aus Worten werden Taten!“ An der Seite stellen die Jecken um Wagenbauer Jacques Tilly den Kontext zu rechtsextremen Taten her: „NSU, W. Lübcke, Halle, Hanau“.

9.39 Uhr: Die Essener Polizei hat an die Vernunft der Jecken appelliert, keine Waffenattrappen mitzuführen. „Seien Sie sensibel bei der Kostümwahl“, heißt es also in einem Aufruf an die Narrenschar, „mit entsprechender Kostümierung verunsichern Sie andere Menschen – und können möglicherweise einen Polizeieinsatz auslösen“. Den ganzen Bericht finden Sie hier.

9.20 Uhr: Gute Nachrichten auch aus Bottrop: Der Rosenmontagszug findet statt. Das haben die Verantwortlichen in der Stadt und das Festkomitee Bottroper Karneval gemeinsam entschieden.

8.30 Uhr: Einer der Höhepunkt im rheinischen Karneval ist der Rosenmontagszug in Düsseldorf: Über den Zug berichten wir den ganzen Tag über in einem Live-Ticker an anderer Stelle. Bereits am Morgen wurden die ersten Motive der Düsseldorf Mottowagen von Jacques Tilly bekannt. Wie der Tilly-Wagen zum Anschlag von Hanau aussieht, erfahren Sie hier.

Einer der politische Mottowagen des Düsseldorfer Künstler Jaques Tilly greift den Anschlag von Hanau auf. Foto: Kai Kitschenberg / FunkeFotoServices

8.15 Uhr: Die Jecken sollten am Rosenmontag in Nordrhein-Westfalen ihren Regenschirm nicht vergessen: Am Montag rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) landesweit mit vielen Wolken und Regen. Ab Montagmittag ziehen laut DWD die ersten Windböen über das Land. Mit etwa 50 Kilometern pro Stunde sei das aber „kein Vergleich“ zu Sturmtief „Yulia“ am Sonntag, sagte ein DWD-Experte. Am Sonntag fielen wetterbedingt zahlreiche Züge in der Region aus.

Karneval an Rhein und Ruhr: Die schönsten Bilder in der Übersicht

Zahlreiche Karnevalsumzüge sind am Sonntag (23.2.) ausgefallen. Trotzdem feierten die Narren und Jecken weiterhin die fünfte Jahreszeit – bei Prunksitzungen, Partys und anderen Veranstaltungen. Wir sammeln an dieser Stelle die schönsten Bilder und viele Berichte aus der Region:

Ruhrgebiet: Der Karnevalsfahrplan für den Rosenmontag

Bochum

Am Rosenmontag zieht der „Lindwurm“ ab 14.11 Uhr durch Bochum-Linden. Dabei steht der Rosenmontagsumzug unter dem Motto „Die wilden 20er – Helau!“ Zuvor entreißen die Narren beim Rathaussturm ab 10 Uhr dem chancenlosen Oberbürgermeister mit einem bunten Programm im Ratssaal die Schlüsselgewalt.

zieht der „Lindwurm“ ab 14.11 Uhr durch Bochum-Linden. Dabei steht der Rosenmontagsumzug unter dem Motto „Die wilden 20er – Helau!“ Zuvor entreißen die Narren beim Rathaussturm ab 10 Uhr dem chancenlosen Oberbürgermeister mit einem bunten Programm im Ratssaal die Schlüsselgewalt. Das närrische Treiben in Bochum hat Fahrt aufgenommen. Viele Prunksitzungen gibt es, auch an die Kinder ist im Vorfeld gedacht worden.

Bottrop

Der Karnevalsumzug an Rosenmontag , 24. Februar, startet um 10.30 Uhr an der Sparkassenfiliale Essener Straße/Freiher-vom-Stein-Straße.

, 24. Februar, startet an der Sparkassenfiliale Essener Straße/Freiher-vom-Stein-Straße. Der Rathaussturm beginnt, sobald der Rosenmontagsumzug beendet ist. Zwischen 12.30 und 13.00 Uhr werden die Wagen der Prinzenpaare auf dem Ernst-Wilczock-Platz erwartet. Nach der Schlüsselübergabe und dem Wappentausch wird im Ratssaal gefeiert. Die Tickets für diese Party sind bereits restlos ausverkauft.

beginnt, sobald der Rosenmontagsumzug beendet ist. werden die Wagen der Prinzenpaare auf dem Ernst-Wilczock-Platz erwartet. Nach der Schlüsselübergabe und dem Wappentausch wird im Ratssaal gefeiert. Die Tickets für diese Party sind bereits restlos ausverkauft. Die Bottroper Karnevalskirmes findet in diesem Jahr von Donnerstag (Weiberfastnacht), 20. Februar, bis einschließlich Rosenmontag, 24. Februar statt. Geöffnet ist die Kirmes täglich von 14 bis 22 Uhr

findet in diesem Jahr von Donnerstag (Weiberfastnacht), 20. Februar, bis einschließlich Rosenmontag, 24. Februar statt. Geöffnet ist die Kirmes An Weiberfastnacht beginnt außerdem das Partywochenende in Bottrop. In Diskos und Kneipen wird Rosenmontag gefeiert und getanzt.

Düsseldorf

Zu den Karnevalshochburgen gehört definitiv Düsseldorf. Der Rosenmontagsumzug erreicht in diesem Jahr sogar Rekordgröße. Fünf Kilometer soll er lang sein und ist damit länger als die eigentliche Zugstrecke. Zudem werden bis zu einer Millionen Narren an den Straßen erwartet. Ab 12.30 Uhr zieht de Zoch durch die Innenstadt. Los geht es auf der Mecumstraße in der Stadtmitte. Ein Tipp: Wer zum ersten Mal zum Feiern nach Düsseldorf fährt, sollte auf jeden Fall früh genug anreisen, und das am besten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.

Duisburg

Beim Rosenmontagszug in Duisburg werden sich mehr als 2500 Teilnehmer, 45 Wagen und mehr als 30 Musikkapellen um 13.11 Uhr in Neudorf an der Bismarckstraße in Bewegung setzen. Im Aufstellgebiet und entlang der Zugstrecke besteht am Rosenmontag Parkverbot.

an der Bismarckstraße in Bewegung setzen. Im Aufstellgebiet und entlang der Zugstrecke besteht am Rosenmontag Parkverbot. Zudem ziehen in Duisburg am Wochenende gleich fünf Karnevalszüge durch die Stadtteile. Hier finden Sie alle Informationen.

Essen