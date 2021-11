Karneval trotz Corona: Erste Bilanz der Kölner Polizei

Jecken und Narren feiern Karnevalsauftakt unter 2G-Bedingungen

Dichtes Gedränge in der Domstadt: Tausende Jecken haben am Donnerstag unter strengen Auflagen die Karnevalszeit in Köln eröffnet. Beim offiziellen Sessionsauftakt auf dem Heumarkt sowie in Kneipen, der Gastronomie und Teilen der Innenstadt galt am Elften im Elften eine 2G-Regelung wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen. Mit coronabedingten Einschränkungen wurde auch in Düsseldorf und Mainz die fünfte Jahreszeit eröffnet.