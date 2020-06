Im Missbrauchsfall Münster sind zwei weitere mögliche Opfer bekannt geworden. Zwei Väter hätten Anzeigen erstattet, dass ihre Söhne von in dem Fall bereits Beschuldigten unsittlich berührt worden seien, berichtete ein Sprecher der Polizei Münster am Dienstagmorgen. Die Anzeigen richteten sich nicht gegen den 27 Jahre alten Hauptverdächtigen aus Münster.

Die Kinder seien im gleichen Altersrahmen wie die bisher bekannten drei Opfer - also zwischen fünf und zwölf Jahren. Weitere Einzelheiten nannte der Sprecher zunächst nicht. Bislang gab es in dem am Wochenende öffentlich gewordenen Fall Festnahmen von elf Tatverdächtigen aus mehreren Bundesländern, sieben sitzen in Untersuchungshaft. Zuvor hatte RTL über weitere mögliche Opfer berichtet.

Kindesmissbrauch: Verdächtige in mehreren Bundesländern

Der Hauptverdächtige ist ein 27-Jähriger aus Münster. Bei den sechs weiteren mutmaßlichen Tätern, gegen die Haftbefehle erlassen wurden, handelt es sich laut Polizei unter anderem um Männer aus Staufenberg bei Gießen, Hannover, Schorfheide in Brandenburg, Kassel und Köln. Die übrigen vier Verdächtigen sind wieder auf freiem Fuß.

Es ist ein Fall, der anscheinend in neue Dimensionen vorstößt. Die Ermittler haben über 500 Terabyte Daten sichergestellt, Bilder und Videos, die der Münsteraner Polizeipräsident Rainer Furth „abscheulichen Dreck“ nennt. „Sie lassen selbst erfahrene Kriminalbeamte an die Grenze der Ertragbaren stoßen - und darüber hinaus“. Drei Jungs aus der Verwandtschaft und Bekanntschaft der Verdächtigen im Alter von fünf, zehn und zwölf Jahren hat die Polizei ermitteln können, fürchtet aber, sie könnten nur „die Spitze des Eisbergs“ sein.

NRW-Innenminister sieht Aufdeckung als Folge von Personal-Aufstockung

NRW-Innenminister Herbert Reul erklärt den Ermittlungserfolg im Kindesmissbrauchsfall in Münster mit der höheren Zahl an Ermittlern. Foto: Federico Gambarini / dpa

Innenminister Herbert Reul (CDU) führt die Aufdeckung des Missbrauchsfalls von Münster auch auf die Aufstockung der Ermittlerkapazität zurück. Nach dem Missbrauchsfall von Lügde sei das Personal zur Verfolgung von Kindesmissbrauch vervierfacht und die technische Ausrüstung der Polizei verbessert worden, sagte Reul am Sonntag in der WDR-Sendung Westpol. „Und seitdem decken wir einen Fall nach dem anderen auf, genau das wollte ich.“ Jeder weitere Fall, der entdeckt werde, zeige, dass die Polizei gut arbeite.

Einer der Haupttatorte im jetzigen Fall ist nach bisherigen Ermittlungen eine Laube in einer Kleingartensiedlung im Münsteraner Stadtteil „Kinderhaus“. Weiß getüncht, mit Spitzdach, gepflegten Rasenflächen und Beeten, alles ordentlich eingezäunt und videoüberwacht. Fast schon ein Haus, fast schon ein wenig spießig und im Besitz der Mutter des Hauptverdächtigen. Die 45-Jährige sitzt mittlerweile auch in Haft. Sie soll ihrem Sohn den Schlüssel zur Laube überlassen haben, genau wissend, was er dort trieb.

„Es wurden Gegenstände benutzt, sie können es sich nicht vorstellen.“

Was sich in der Laube nach derzeitigem Stand der Ermittlungen abgespielt hat, macht Ermittlungsleiter Joachim Poll noch immer fassungslos. So sollen der 27-Jährige und drei weitere der Tatverdächtigen dort den zehn- und den fünfjährigen Jungen schwer missbraucht haben: „Wechselseitig und über Stunden hinweg“, sagt Poll. „Es wurden Gegenstände benutzt, sie können es sich nicht vorstellen.“ Die Beamten wissen das so genau, weil die Taten aufgenommen wurden. In einer doppelten Decke der Laube steckt eine hochwertige Video-Anlage.

Martin Botzenhardt (l-r), Oberstaatsanwalt Staatsanwaltschaft Münster, Joachim Poll, Leiter der Ermittlungen, und Rainer Furth, Polizeipräsident Münster, sprechen bei der Pressekonferenz von Polizei und Staatsanwaltschaft Münster zu den Ermittlungen nach schwerem sexuellem Missbrauch von Kindern. Foto: Guido Kirchner / dpa

Der Zehnjährige gilt als das Hauptopfer. Er ist der Sohn der Lebensgefährtin des 27-jährigen. Der Münsteraner soll ihn auch den anderen Männern zum Missbrauch überlassen haben. „Er ist verkauft worden von demjenigen, der ihn behüten sollte“, sagt Poll. Auch die anderen Opfer sind den mutmaßlichen Tätern nicht fremd. Der Fünfjährige ist der Sohn eines Verhafteten aus Staufenberg, der zwölfjähriger Junge, der Neffe eines Beschuldigten aus Kassel.

Spur im Internet führte nach Coesfeld

Ausgangspunkt der aktuellen Ermittlungen ist ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt aus dem Jahr 2018. Damals hatte eine unbekannte Person über das Internet Dateien mit kinderpornografischem Inhalt angeboten. Über eine ermittelte IP-Adresse führt die Spur zu einem landwirtschaftlichen Betrieb im Kreis Coesfeld, in dem der Münsteraner als IT-Spezialist für die komplizierte Biogasanlage zuständig ist.

Im Mai 2019 durchsuchen Polizeibeamte die Wohnung des 27-Jährigen in Münster. Sie finden zahlreiche Datenträger, können aber zunächst nichts damit anfangen. „Sie waren durch hochprofessionelle Verschlüsselungstechnik gesichert“, sagt Poll. So professionell, dass selbst die IT-Experten der Polizei fast ein Jahr brauchen, um sie zu knacken.

Hauptverdächtiger ist kein unbeschriebenes Blatt

Dann aber geht alles ganz schnell. In frühen Morgenstunden des 14. Mai nehmen Fahnder den mutmaßlichen Haupttäter in der Innenstadt von Münster in seinem Auto fest. Der Mann ist kein unbeschriebenes Blatt. Er wurde bereits zwei Mal wegen Verbreitung von Kinderpornographie im Internet. Wegen seiner pädophilen Neigungen wurde ihm eine Therapie auferlegt. Die Urteile wurden jeweils zur Bewährung ausgesprochen.

In einem Serverraum wurden über 500 Terabyte kinderpornografischer Daten gespeichert Foto: Handout / Polizei

Die übrigen Verdächtigen, die sich mutmaßlich über Kinderporno-Chats im so genannten „Darknet“ kennengelernt haben, werden dann in einer bundesweit koordinierten Aktion festgenommen. In einigen Fällen fliegen die Einsatzkräfte für den Zugriff mit dem Hubschrauber aus Münster ein.

Serverraum mit über 500 Terabyte an Daten

Der zeitgleiche Zugriff sei extrem wichtig gewesen, erklärt Poll. „Diese Menschen – wenn man sie so bezeichnen darf – agieren perfide. Auf sicheren Handys haben sie alle Gespräche und Nachrichten verschlüsselt.“ Ein Klick, ein Tastendruck hätte gereicht und alle Daten wären zerstört worden.

Ein Ende der Ermittlungen ist noch nicht abzusehen. Auch weil die Polizei in einem Keller in Münster einen komplett eingerichteten, klimatisierten Serverraum entdeckt hat. Das dort gespeicherte Material hat bisher schon einen Umfang von mehr als 500 Terrabyte. „Wir stehen“, heißt es aus Polizeikreisen, „erst am Anfang.“