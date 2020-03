Kommunalpolitiker*innen als „Fußabtreter der Frustrierten“?

Essen. Drohungen und Gewalt gegen Kommunalpolitiker*innen nehmen zu. Warum ist das so? Wir reden im Podcast mit dem Bürgermeister Andreas Hollstein.

„Wir dürfen nicht zulassen, dass Kommunalpolitikerinnen und -politiker in unserem Land zu Fußabtretern der Frustrierten werden“, sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Dienstag in Zwickau – und rief zu mehr Engagement gegen Hass und Hetze auf. Mindestens 1240 Straftaten hat es im vergangenen Jahr gegen Amts- und Mandatsträger*innen in Deutschland gegeben. Die meisten Bundesländer verzeichnen einen Anstieg.

v.li.: Martin Korte, WP-Redakteur, Jan Reckweg, Podcast-Moderator, und Andreas Hollstein, Bürgermeister von Altena, diskutieren das Thema "Gewalt gegen Kommunalpolitiker*innen". Foto: Funke Online NRW

Besonders Menschen, die im öffentlichen Raum tätig sind – Verwaltungsangestellte, Rettungskräfte, Kontrolleur*innen –, sehen sich immer häufiger mit Drohungen, Beleidigungen oder gar Gewalt konfrontiert. Warum ist das so? Darüber diskutieren in der neuen Podcast-Folge nah&direkt-Moderator Jan Reckweg, Westfalenpost-Redakteur Martin Korte und der Bürgermeister der Stadt Altena, Andreas Hollstein, der 2017 selbst mit einem Messer attackiert worden war.

Vom nah&direkt-Podcast gibt es jeden Freitag eine neue Folge. Ihr findet ihn überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel:

Dort könnt ihr ihn kostenlos abonnieren oder ihn online auf nah-und-direkt.de im Stream anhören.

Ihr habt eine Frage, Kritik oder einen Themenvorschlag? Dann schreibt uns eine E-Mail an hallo@nahunddirekt.de. Wir freuen uns!