Maskenpflicht: So halten sich die Menschen in NRW daran

Plötzlich haben alle Masken. Die ersten Kunden im Supermarkt Kaufland in Herne sind alle vermummt, ebenso das Personal. Auch im Real-Markt scheint es keine Auffälligkeiten zu geben. Ein älterer Mann mit einem Wagen voller Leergut kommt ohne Maske ins Geschäft, doch dann zieht er seine Maske hervor.

So halten sich die Menschen in den NRW-Städten an die Maskenpflicht:

• Bottrop: Die Polizei kontrolliert Einhaltung der Maskenpflicht

• Maskenpflicht ab Montag - Stadt Essen wird kontrollieren

Ganz schlüssig handelt er nicht. Um an das Desinfektionsmittel zum kommen, um den Griff des Wagens abzuwischen missachtet er die Abstandsregel - bevor er die Maske aufsetzt. Prompt wird er von einem anderen Kunden in Herne angeraunzt: „Abstand halten!“

Vorbildliches Verhalten am Hauptbahnhof Oberhausen

Erster Eindruck aus dem SB 91 Richtung Oberhausen Hauptbahnhof: alle Passagiere halten sich an die Mund-Nasen-Schutz-Pflicht, manche auch per Halstuch. Was direkt auffällt, ist die Stille im Abteil. Der Mund-Nasen-Schutz erschwert Unterhaltungen. Angekommen am Willy-Brandt-Platz in Oberhausen bekräftigt sich der erste Eindruck aus dem Zug: alle tragen hier Maske. Da immer noch keine jüngeren Schülerjahrgänge unterwegs sind, wirkt alles sehr ruhig. Die Taxifahrer warten - oft mit heruntergeklappter Maske - am Fahrzeug meist vergeblich auf Kundschaft. „Na, heute Maskenball?“, ruft eine Buspassagierin an der Haltestelle einem Bekannten zu. Oberhausener Humor um 9.57 Uhr auf dem Willy-Brandt-Platz.

„Meine Damen und Herren, bitte tragen Sie die Mund-Nase-Bedeckung auch im Bahnhof“, lautet die Lautsprecherdurchsage im Hauptbahnhof Oberhausen. Nur wenige Menschen unterwegs, alle halten sich daran. Apotheker Thomas Hartenstein von der Ruhrland-Apotheke in Oberhausen: „Es ist gut, dass es jetzt die Maskenpflicht gibt. So wird klar, wie groß die Gefahr einer zweiten Infektionswelle ist.“

Die Bundespolizei patrouilliert zu dritt, auch Streifenwagen der Polizei sind im Einsatz. Auch in der benachbarten Post wird auf die neue Pflicht hingewiesen. Rund zehn Menschen warten um 9 Uhr mit Corona-Sicherheitsabstand auf Einlass – und alle halten sich an Abstand und Maskenpflicht. Maskenpflicht - ohne Maske kein Eintritt!“ Gleich vier Mal weisen Schilder in Signal-Gelb an einer Trinkhalle am Bahnhofsvorplatz darauf hin.

„90 Prozent der Kunden halten sich an die Maskenpflicht! Und wenn man die übrigen freundlich darauf hinweist, gibt’s auch keine Probleme“, sagt Jörg Bode vom Lotto- und Zeitschriftengeschäft am Saporishja-Platz.

Eindruck aus der S1 Richtung Duisburg: Etliche Menschen ohne Mund-Nasen-Schutz

Anders in Duisburg: In der S1 sitzen in einer Bahn, die um kurz nach 7.30 Uhr von Düsseldorf kommend Richtung Duisburg Hauptbahnhof fährt, dennoch etliche Leute ohne Mund-und-Nasen-Schutz. Als unser Reporter Notizen macht, ziehen sich einige von ihnen ihre Pullover ins Gesicht – offenbar halten sie ihn für einen Kontrolleur der Bahn. Personal der Bahn fährt in diesem Zug aber nicht mit.

Baumarkt-Kunde trägt Maske zum ersten Mal: „Ganz schon warm“

Auch am Bochumer Hannibalcenter gilt am Montag erstmals: Maskenpflicht beim Einkaufen. Bernd Stiller (68) hat gerade im Baumarkt ein paar Kleinigkeiten für Rasen und Garage besorgt. Seine Maske - aus dem Internet - trägt er zum ersten Mal. „Ganz schön warm.“ Ein Mitarbeiter des Baumarktes verrät, dass er an diesem Morgen noch niemanden an die Maskenpflicht erinnern musste.

Das Ordnungsamt der Stadt Bochum will sich ab Montag neben der Kontrolle des Kontaktverbotes auch schwerpunktmäßig auf die Einhaltung der Maskenpflicht konzentrieren. „Wir haben da natürlich einen Blick drauf und werden kontrollieren“, kündigte Peter van Dyk, Sprecher der Stadt, an. Die Kontrolle erfolgt stichprobenartig, da in Bochum laut Stadt maximal 40 Mitarbeiter des Ordnungsdienst zur selben Zeit im Einsatz sind. Auch Kunst trägt in Bochum Maske: Die Figuren des Jobsiade-Brunnen am Husemannplatz sind ebenso verhüllt wie die Kuhhirte.

Lange Schlangen vor Saturn in der Bochumer Innenstadt. Der Elektronikfachmarkt darf erstmals seit Wochen wieder für Kunden öffnen. Wer in der Schlange steht, ist maskiert. Auch das Modehaus Baltz hat wieder geöffnet. Im Eingang beweist eine Verkäuferin mit buntem Ansteckvogel an weißer Gesichtsmaske, dass Corona-Schutz auch modisch aussehen kann. Das Modehaus hat am Montagmorgen ebenfalls zum ersten Mal wieder geöffnet. Für einen Euro gibt’s im Eingang Einmal-Masken zum Mitnehmen.