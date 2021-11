Mehrere Schwerverletzte bei Messerstechereien in NRW

Köln / Ahlen Aufgrund von Streitigkeiten gab es innerhalb kurzer Zeit mehrere blutige Auseinandersetzungen in NRW - in einem Fall bestand Lebensgefahr.

Mehrere Verletzte aufgrund von Messerstechereien vermeldete die Polizei in Nordrhein-Westfalen im Verlaufe des Montags. In Frechen eskalierte der Versuch einer Streitschlichtung: Vier Männer hatten sich in einer Wohnung verabredet, um eine Fehde beizulegen. Das ist offenbar missglückt - der Versuch endete damit, dass zwei junge Männer lebensgefährliche Stich- und Schnittverletzungen erlitten. Die Männer im Alter von 18 und 22 Jahren seien ins Krankenhaus gebracht worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Zwei tatverdächtige Männer seien geflüchtet, die Identität eines Verdächtigen sei nach der Auswertung von Zeugenaussagen und Mobiltelefonen bereits bekannt. Die Identität des anderen werde derzeit von einer Mordkommission ermittelt, hieß es.

In Kölnm wiederum wurde ein 29-Jähriger bei einem Streit in Köln ebenfalls mit einem Messer angegriffen und mit einem Stich verletzt. Der Mann sei am frühen Montagmorgen mit einer Gruppe junger Männer aneinandergeraten, teilte die Polizei mit. Dabei habe ein 17-Jähriger ein Messer gezogen und dem 29-Jährigen in die Schulter gestochen. Der Jugendliche sei kurz darauf festgenommen worden, die mutmaßliche Tatwaffe wurde bei ihm sichergestellt. Laut Polizeiangaben war der 17-Jährige zur Tatzeit betrunken.

Messerstiche am Rande einer Feier in Ahlen

Zuvor war bei einer einer Feier in Ahlen (Kreis Warendorf) am Wochenende ein 18-Jähriger offenbar durch Messerstiche im Oberkörper schwer verletzt worden. Nachdem zunächst Lebensgefahr bestanden habe, sei sein Zustand nach einer Notoperation stabil, berichtete die Polizei Münster am Montag.

Tatverdächtig ist ein etwa gleichaltriger Mann, der nach der Tat flüchtete. Es gebe Hinweise, dass es sich bei dem Angreifer um einen guten Bekannten des 18-Jährigen handeln soll, so die Polizei weiter. Die Hintergründe und die näheren Umstände der Attacke sind noch unklar. Die Ermittler hoffen jetzt auf Zeugen. Bei der Feier seien insgesamt knapp 200 Gäste gewesen, sagte Oberstaatsanwalt Dirk Olech von der Staatsanwaltschaft Münster. (dpa)

