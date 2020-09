Solingen: Mutter soll ihre fünf Kinder getötet haben

In Solingen sind in einem Haus mehrere tote Kinder gefunden worden. Mehrere Rettungswagen stehen vor dem Haus. Das bestätigten Polizeikreise am Donnerstag.

Solingen/Düsseldorf. In einem Mehrfamilienhaus in Solingen hat die Polizei die Leichen von fünf Kindern gefunden. Ermittler gehen von einem erweiterten Suizid aus.

In einem Mehrfamilienhaus in Solingen hat die Polizei am Donnerstagmittag die Leichen von fünf Kindern entdeckt. Nach bisherigen Kenntnissen der Ermittler handelt es sich wohl um ein Familiendrama: Die Polizei verdächtigt die 27 Jahre alte Mutter. Sie soll zunächst fünf ihrer sechs Kinder umgebracht haben und dann versucht haben, sich auf einem Gleis im Düsseldorfer Hauptbahnhof selbst das Leben zu nehmen.

Bei den toten Kindern handele es sich um drei Mädchen im Alter von eineinhalb, zwei und drei Jahren sowie um zwei sechs und acht Jahre alte Jungen. Ein elfjähriger Sohn der Frau habe überlebt und sei bei Familienangehörigen untergebracht worden.

Mutter soll versucht haben, sich im Düsseldorfer Hauptbahn umzubringen

Die 27-Jährige soll mit einem weiteren Kind zum Düsseldorfer Hauptbahnhof gefahren sein, wo sie um 13.47 Uhr auf die Gleise der S1 ging. Laut einem Feuerwehrsprecher retteten die Einsatzkräfte die Frau zwischen zwei Gleisbetten. Sie wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Der Tatort liegt im Solinger Stadtteil Hasseldelle. Die Leichen wurden in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus entdeckt. Vor dem Haus waren am Nachmittag zahlreiche Polizei- und Rettungswagen zu sehen. Nach dpa-Informationen hatte die Großmutter die Polizei kurz vor 14 Uhr informiert. (mit dpa)

Anmerkung der Redaktion: Aufgrund der hohen Nachahmerquote berichten wir in der Regel nicht über Suizide oder Suizidversuche, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Falls Sie Suizid-Gedanken haben oder jemanden kennen, der Suizid-Gedanken hat, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge: 0800/1110111 oder 0800/1110222. Die Anrufe sind kostenlos, die Nummern sind rund um die Uhr zu erreichen. Die Stiftung Deutsche Depressionshilfe bietet im Internet einen Selbsttest, Wissen und Adressen zum Thema Depression an.