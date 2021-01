Prozess Mutter verprügelt: Sohn muss in die geschlossene Psychiatrie

Essen. Der psychisch kranke Sprockhöveler, der seine Mutter verprügelt hatte, muss in die geschlossene Psychiatrie

Dem Schutz der Allgemeinheit soll die Entscheidung des Essener Landgerichtes dienen, aber auch dem Angeklagten die Chance auf Heilung ermöglichen. Mit der Einweisung in die geschlossene Psychiatrie reagierte am Dienstag die XXV. Essener Strafkammer auf den psychisch kranken Sprockhöveler, der am 28. August 2020 seine Mutter verprügelt und schwer verletzt hatte.

Schon seit mehreren Jahren ist der 25-Jährige an einer schizoaffektiven Störung erkrankt. Erst spät setzte die Behandlung ein, stationär und ambulant. Zuletzt besuchte er eine Reha-Einrichtung. Er wohnte allein, seine Mutter kümmerte sich aber um ihn.

Persönlichkeit schlagartig verändert

Am 28. August hatte sie ihm nach ihrer Arbeit etwas zum Essen vom Schnellimbiss mitgebracht. Probleme gab es nicht. Erst als sie sich verabschieden wollte und ihn ermahnte, keinen Alkohol zu trinken, veränderte sich seine Persönlichkeit schlagartig.

Gruselig habe er sie angeschaut, seltsame Töne von sich gegeben, hatte die 56-Jährige sich am ersten Prozesstag im Essener Landgericht erinnert. "Er war gar nicht mehr menschlich", beschrieb sie seinen Zustand.

Auf die Mutter eingeschlagen

Unvermittelt habe er ihr mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Als sie am Boden lag, hörte er keineswegs auf. Schlug weiter auf sie ein, murmelte immer wieder vor sich hin: "Das Ohr, das Ohr."

Er stoppte ebenso unvermittelt und ermöglichte ihr, Polizei und Rettungswagen zu rufen. Fast alle Gesichtsknochen hatte er ihr gebrochen. Es war nicht die erste Gewalt gegen seine Mutter. Doch nach einer früheren Tat hatte sie plötzlich geschwiegen, so dass das Verfahren gegen ihren Sohn eingestellt werden musste.

Angeklagter hörte Stimmen

Von einer schwierigen und komplizierten Erkrankung hatte die psychiatrische Gutachterin Marianne Miller am ersten Verhandlungstag gesprochen. Auffälligkeiten im Leben des Angeklagten waren schon seit Beginn der Pubertät zu erkennen. Sein Abitur schaffte er noch, allerdings an einem Internat. Danach nahmen die Probleme zu, er litt unter Stimmungsschwankungen und hörte Stimmen, obwohl niemand zu ihm sprach.

Alle Prozessbeteiligten folgten jetzt der gutachterlichen Empfehlung, ihn als schuldunfähig einzustufen. Damit war der Freispruch klar.

Gericht lehnt Bewährung ab

Die Gerichte müssen in diesem Fall aber prüfen, ob von dem Angeklagte weiterhin eine Gefahr ausgeht. Falls das bejaht wird, muss er in die geschlossene Psychiatrie. Wann er diese wieder verlassen kann, hängt allein davon ab, ob er erfolgreich behandelt wird.

Verteidiger Tim Salewski setzte sich zwar dafür ein, diese Maßnahme zur Bewährung auszusetzen und den Mandanten betreut wohnen zu lassen. Aber das Risiko einer Wiederholung wollte das Gericht nicht eingehen. Schon in der vergangenen Woche hatte Richter Markus Dörlemann darauf hingewiesen, dass die komplizierte Behandlung nur in einer gesicherten Einrichtung erfolgen könne.