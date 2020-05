Essen. Montag greifen neue Lockerungen der Corona-Regeln in NRW. Kurzfristig wurde bekannt: Auch Kosmetik- und Nagelstudios dürfen öffnen. Was wo gilt.

Nach wochenlanger Corona-Zwangspause in vielen Lebensbereichen treten in Nordrhein-Westfalen mit der neuen Woche weitere Lockerungen in Kraft. Zur Eindämmung der Corona-Pandemie gelten aber weiter strenge Hygiene-Auflagen, der Mindestabstand von 1,5 Metern und weitgehend Maskenpflicht. Diese Neuerungen gelten in Nordrhein-Westfalen:

Ab Montag, 11. Mai, dürfen sich in NRW wieder Angehörige aus zwei Haushalten treffen.

Die Schulen öffnen schrittweise – mit einem Mix aus Präsenz- und Distanzunterricht.

Gastronomiebetriebe und Hotels dürfen ab Montag, 11. Mai, unter Auflagen wieder öffnen.

Fitnessstudios dürfen ab 11. Mai wieder öffnen, Vereinssport unter freiem Himmel ist mit Abstand bereits seit vergangenem Donnerstag (7. Mai) erlaubt.

Nach den Friseuren dürfen ab Montag, 11. Mai, auch wieder Kosmetik- und Nagelstudios sowie Massagesalons unter strengen Auflagen öffnen. Dies wurde erst am Wochenende nach Veröffentlichung der aktualisierten Corona-Schutzverordnung bekannt.

Die 800-Quadratmeter-Beschränkung für Geschäfte fällt weg; der Einzelhandel darf ab Montag, 11. Mai, wieder auf ganzer Fläche öffnen, solange Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden.

Kontaktbeschränkungen gelten weiter, werden aber gelockert

Bund und Länder haben die coronabedingten Kontaktbeschränkungen in Deutschland grundsätzlich bis zum 5. Juni verlängert. Allerdings einigten sich Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder bei ihrer Schalte am Mittwoch auch auf eine Lockerung. Die Bundesregierung hat zudem in Aussicht gestellt, in Kürze eine Tracking-App zur Verfügung zu stellen.

In NRW können sich ab 11. Mai auch Angehörige von zwei Haushalten treffen. Darüber hinaus gilt eine Obergrenze für Neuinfektionen: In Landkreisen oder kreisfreien Städten mit mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten sieben Tage müssen die Lockerungen wieder zurück genommen werden.

Sicherheitsabstand von 1,50 Metern soll eingehalten werden

Dies ist in Nordrhein-Westfalen bislang nur in einem Landkreis, dem Kreis Coesfeld der Fall: In einem Schlachtbetrieb dort sind mehr als 200 Arbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das RKI bezifferte die Zahl der Neuinfektionen in der vergangenen Woche auf 85 pro 100.000 Einwohner. Dort treten die Lockerungen daher frühestens in einer Woche in Kraft.

Der empfohlene Sicherheitsabstand von mindestens 1,50 Meter zu anderen Menschen soll noch für lange Zeit gelten. Weiter gültig ist die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes beim Einkaufen sowie in Bussen, Bahnen, auf Wochenmärkten, an Haltestellen, Bahnhöfen, in Taxis, Arztpraxen, Post, Bank und Tankstellen. Sie besteht weiterhin.

Lesen Sie im Folgenden, wie es in den verschiedenen Branchen und Bereichen weitergeht und welche Lockerungen wo gelten:

Schulen – so geht es in der Corona-Krise weiter

Am 23. April sind zunächst die Abschlussjahrgänge zurückgekehrt, am Donnerstag, 7. Mai, öffneten die Grundschulen in NRW wieder für Viertklässler. Am Montag, 11. Mai, gilt in NRW wieder Präsenzunterricht an den Grundschulen und den weiterführenden Schulen. Tageweise rollierend sollen die einzelnen Jahrgänge unterrichtet werden: Am Montag zunächst die Erstklässler, am Dienstag die Zweitklässler und so weiter. Das gleiche System soll für weiterführende Schulen gelten.

„Es wird keinen Unterricht geben, so wie wir ihn kannten. Es wird darum gehen, die Schüler langsam wieder heran zu führen“, sagte NRW-Schulministerin Gebauer. Alle Jahrgangsstufen sollen durch das System bis zu den Sommerferien gleichermaßen beschult werden.

Kitas – das sind die nächsten Schritte in der Corona-Krise

Auch die Betreuung in den Kitas soll schrittweise weiter geöffnet werden: Ab Donnerstag, 14. Mai, kehren Vorschulkinder, die einen besonderen Förderbedarf haben, sowie Kinder mit Behinderungen in die Kitas zurück. Ebenfalls ab Donnerstag, 14. Mai, dürfen Kinder ab 2 Jahren wieder bei Tagesmüttern oder -vätern betreut werden. Ab Donnerstag, 28. Mai, dürfen alle Vorschulkinder zumindest tageweise wieder in die Kita. Ab Juni soll der Besuch für alle Kinder wenigstens für zwei Tage vor der Sommerpause möglich sein.

Alten- und Pflegeheime öffnen sich vorsichtig trotz Corona

Die Besuchsverbote in Alten- und Pflegeheimen wurden pünktlich zum Muttertagswochenende gelockert: Seit Samstag dürfen Familienangehörige und Freunde die Heimbewohner wieder unter Auflagen besuchen.

Möglichst außerhalb des Pflegeheims – in Containern, Zelten oder auf Terrassen – dürfen dann höchstens zwei Personen einen Heimbewohner zwei Stunden lang treffen. Außerdem könnten in den Eingangsbereichen „Besuchszimmer“ eingerichtet werden, ebenfalls für bis zu zwei Gäste.

Gastronomie und Hotels: Diese Corona-Lockerungen greifen

Restaurants, Kneipen, Cafés, Hotels: Sie alle hat die Corona-Krise besonders hart getroffen. Um die Einnahmeausfälle etwas zu kompensieren, hat das Bundeskabinett am Mittwoch eine Mehrwertsteuersenkung für Speisen von 19 auf sieben Prozent beschlossen. Die Steuersenkung ist zunächst auf ein Jahr befristet und gilt ab 1. Juli. Getränke sind davon ausgenommen.

Über die Lockerungen in der Gastronomie entscheiden die jeweiligen Bundesländer. In NRW sollen Gastronomiebetriebe ab 11. Mai unter Auflagen wieder öffnen dürfen. Perspektivisch sollen auch Kongresse und Fachmessen ab 30. Mai wieder erlaubt werden.

NRW-Wirtschaftsminister Pinkwart gab am Donnerstag die neuen Regeln für Restaurants, Café und Bars bekannt: Zwischen den Rückenlehnen zweier Stühle müssen anderthalb Meter liegen. An einem Tisch dürfen Personen aus zwei Haushalten sitzen, eine Begrenzung der Personenzahl gibt es nicht. Bei größeren Familien können also auch sehr große Tafeln bewirtet werden. Pflicht ist, den Gästen feste Plätze zuzuweisen und ihre Namen zu registrieren. „Es muss nachverfolgbar sein, wer wo gesessen hat“, betonte Pinkwart. Eine Begrenzung der Öffnungszeiten wird es nicht geben. Hier lesen Sie alle weiteren Bestimmungen für die Gastronomie im Detail.

Hotels in NRW dürfen ab Christi Himmelfahrt (21. Mai) wieder für Touristen öffnen.

Einzelhandel: Alle Geschäfte dürfen unter Corona-Auflagen wieder öffnen

Alle Geschäfte in Deutschland sollen unter Auflagen wieder öffnen dürfen. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder verständigten sich am Mittwoch darauf, die bisherige Öffnungsbeschränkung auf eine Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern aufzuheben.

Als Vorgabe gilt ein Kunde pro zehn Quadratmeter Ladenfläche. Die Umsetzung der Regel muss durch die Einzelhändler sichergestellt werden.

Dienstleistungen: Auch Kosmetikstudios öffnen wieder

Den Friseuren und Fußpflegern ist es bereits seit dem 4. Mai wieder erlaubt, ihre Salons unter strengen Auflagen wieder zu öffnen. Handwerker können schon seit Beginn der Corona-Krise ihrer Tätigkeit weiter nachgehen. Dabei müssen sie die allgemeinen Hygiene- und Infektionsschutzregeln strikt beachten.

Ab Montag, 11. Mai, dürfen auch Betriebe aus dem Bereich der Körperpflege wie Kosmetik-, Waxing- und Nagelstudios sowie Massagepraxen wieder öffnen. Es gelten strenge Hygieneauflagen. Viele Betreiber solcher Studios wurden von der Erlaubnis überrascht: In den Ankündigungen von Bund und Ländern war davon zunächst nicht die Rede gewesen. In der aktualisierten Corona-Schutzverordnung jedoch finden sie sich wieder.

Zur Maniküre bei der Expertin: Ab Montag, 11. Mai, ist das in NRW wieder möglich. Nach den Friseuren dürfen auch Kosmetik- und Nagelstudios wieder unter Auflagen öffnen. Nicht alle Behandlungen sind jedoch erlaubt. Foto: Knut Vahlensieck / FUNKE Foto Services (Archiv)

Sportvereine, Fitnessstudios und Schwimmbäder

Erfreuliche Nachricht für rund 27 Millionen Menschen, die in Sportvereinen organisiert sind: Unter freiem Himmel ist der Trainingsbetrieb bereits seit Donnerstag, 7. Mai, wieder erlaubt. Dabei muss sichergestellt werden, dass ein Mindestabstand von 1,50 bis 2 Meter unter den Sportlern eingehalten wird. Dusch-, Wasch-, Umkleide-, Gesellschafts- und sonstige Gemeinschaftsräume dürfen nicht genutzt werden.

Fitnessstudios und Sporthallen dürfen ab Montag, 11. Mai, wieder öffnen – dabei müssen sie die strengen Kontakt- und Hygieneauflagen einhalten. Ab dem 20. Mai dürfen unter Auflagen auch die Freibäder wieder öffnen. Spaßbäder sind davon ausgenommen. Hallenbäder sollen ab dem 30. Mai wieder öffnen können, ebenso Thermen und Wellness-Einrichtungen. Perspektivisch sollen dann auch wieder Sportarten mit Körperkontakt erlaubt sein. Zudem plant die NRW-Landesregierung, sportliche Wettbewerbe zwischen Kindern und Jugendlichen ab dem 30. Mai wieder zu erlauben.

Spielplätze, Parks, Botanische Gärten, Zoos und Freizeitparks

Seit Montag, 4. Mai, dürfen Museen und Ausstellungen, Gedenkstätten sowie Weiterbildungseinrichtungen wie Volkshoch- und Musikschulen wieder öffnen. Das gilt auch für Zoos sowie Garten- und Landschaftsparks. Seit Donnerstag, 7. Mai., dürfen in NRW auch Spielplätze wieder öffnen – wenn die Begleitpersonen der Kinder einen Mindestabstand von 1,50 Meter einhalten.

Auch Freizeitparks dürfen ab Montag, 11. Mai, wieder öffnen – wenn sie wie etwa Zoos ein Hygienekonzept vorlegen.

Theater, Opern, Kinos und Konzerte

Die Kultusministerkonferenz ist damit beauftragt worden, ein Konzept zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs zu erstellen. Vorbild dafür könnten nach Angaben von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet die Gottesdienste sein, die bereits seit dem vergangenen Wochenende unter strengen Auflagen wieder erlaubt sind. In NRW ist aktuell geplant, Kinos und Theater ab dem 30. Mai wieder zu öffnen. Darüber hinaus sind kleinere Konzerte unter freiem Himmel bereits ab Montag, 11. Mai, wieder möglich. Ebenso dürfen in Musikschulen wieder Ensembles mit bis zu sechs Teilnehmern proben.

Großveranstaltungen sind bis 31. August nicht gestattet. Versammlungen sind zugelassen, wenn der Veranstalter dafür garantieren kann, dass die Mindestabstände eingehalten werden.

Tourismus

Das Übernachten innerhalb von NRW aus touristischen Zwecken ist ab Montag, 11. Mai wieder erlaubt. Ferienwohnungen in NRW könnten dann wieder bezogen werden, ebenso öffnen die Campingplätze des Landes wieder.

Ihren Betrieb ebenfalls wieder aufnehmen können Schifffahrtsbetriebe, Rad- und Bootsverleiher. Zudem sicherte Laschet zu, zeitnahe mit den Ministerpräsidenten der Niederlande und Belgiens ins Gespräch zu kommen, um eine gemeinsame Linie für den Tourismus zu finden.

Bundesliga

Bund und Länder haben die Erlaubnis für eine Wiederaufnahme von Spielen ohne Zuschauer in der Fußball-Bundesliga ab der zweiten Mai-Hälfte erteilt. Die DFL startet die 1. und 2. Bundesliga am kommenden Wochenende, 15./16. Mai.