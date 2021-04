Essen. Die NRW-Geburtenrate macht im Dezember 2020 einen ordentlichen Sprung nach oben. Wurden also im ersten Corona-Lockdown viele Babys gezeugt?

11 Prozent mehr - oder in absoluten Zahlen - 1463 Kinder wurden im Dezember 2020 in NRW mehr geboren als im Dezember 2019. Die Geburtenrate verzeichnet, nach Angaben von IT.NRW, zum Abschluss des vergangenen Jahres einen deutlichen Anstieg. Sind das also alles Babys, die im Corona-Lockdown gezeugt wurden?

Die NRW-Geburtenrate verzeichnet zum Jahresende 2020 einen deutlichen Anstieg. Foto: IT NRW

Im gesamten Jahr 2020 wurden laut IT.NRW 170 057 Kinder geboren. Damit bewegt sich die Zahl ungefähr auf dem Niveau des Vorjahres (2019: 170.391).

In dem Zeitraum von 2000 (175.144 Geburten) bis 2012 (145.755) ist die Geburtenraten in NRW rückläufig. Seitdem steigt sie wieder an. Vorläufiger Höhepunkt war das Jahr 2016 mit 173.276 Geburten.

Lockdown-Babys in NRW? 11 Prozent mehr Geburten im Dezember

Alleine im Dezember des vergangenen Jahres waren es 14.887 Kinder, die zur Welt kamen und den Jahresschnitt 2020 nach oben beförderten.

Eine Beispielrechnung: Nehmen wir also den 15. Dezember als Geburtstermin und rechnen neun Monate zurück, liegt der Zeugungstermin also um den 15. März. Zum 23. März im vergangenen Jahr trat in NRW ein weitreichendes Kontaktverbot in Kraft. Ein Zeugungsrechner im Internet gibt für den 15. Dezember als Geburtstermin einen Zeugungszeitraum vom 9. März bis zum 6. April an.

Wie sich die Coronakrise auf Familien und Familienplanung auswirkt, erforscht auch Stefanie Leinfellner mit ihren Studierenden an der Universität Paderborn. Sie sieht positive wie negative Lockdown-Effekte auf die Geburtenrate.

Paare mit schon einem oder mehreren Kindern seien in der Pandemie besonders gefordert und dürften gegen weiteren Nachwuchs entscheiden. Bei kinderlosen Paaren sei die Lage eine andere, so Leinfellner: „Erste Ergebnisse von Wissenschaftlerinnen zeigen, dass es in einigen Beziehungen zu einer höheren Intimität beziehungsweise zu einer Veränderung des Sexuallebens gekommen ist.“