,Parkautobahn’ A42: Wenn Mammutbäume einfach so verschwinden

Wer von einer Autobahn auf eine andere abbiegt, wird vermutlich nicht ahnen, dass er sich in Wahrheit gerade in einem „Ohrenpark“ befindet. Genau so aber ist es am östlichen Ende der Autobahn 42: Was für die einen das Autobahnkreuz Castrop-Rauxel-Ost ist, ist für die anderen ein wunderbarer „Ohrenpark“. Denn in den Inseln zwischen den Auf- und Abfahrtkreisen stehen Mammutbäume, hunderte halbhohe Mammutbäume. Wie angewurzelt.

Sie gehören zum Projekt ,Parkautobahn A42’ – und der Name war keine Anspielung auf die gelegentlichen Staus, die es hier geben soll. Die Parkautobahn war ein Projekt der Kulturhauptstadt 2010, und im Förderantrags-Blabla um öffentliche Mittel standen so schöne Sätze wie: „Die Autobahn wird zu einem integrierten Element der urbanen Kulturlandschaft . . . Das Ruhrgebiet wird in seiner Vielfalt er-fahr-bar . . .“

Steuerzahlerbund: „Unnötige Verschwendung von Steuergeldern“

Und speziell zu den Ohrenparks (am anderen Ende in Neukirchen-Vluyn ist noch einer) stand geschrieben: „Der Bepflanzungsplan orientiert sich an den Wahrnehmungsmöglichkeiten des durchfahrenden Autobahnnutzers.“ Ganz großes Kino!

Der Bund der Steuerzahler machte allein für die 1000 Mammutbäume entlang der rund 60 Kilometer langen Autobahn eine Rechnung über 470.000 Euros aus und sagte, was er immer sagt: „Unnötige Verschwendung von Steuergeldern“ – als gäbe es eine nötige Verschwendung von Steuergeldern.

Im Einzelbaumkataster von Straßen NRW stehen noch 400 Mammutbäume

Das Gelände am Autobahnkreuz ist das einzige an der A42, wo die Mammutbäume noch in großer Zahl stehen. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Dem durchfahrenden Autobahnnutzer sagen seine Wahrnehmungsmöglichkeiten freilich schon seit Jahren, dass von den 1000 Mammutbäumen viele verschwunden sind. Manches vom Konzept Parkautobahn ist auch nach zehn Jahren noch sichtbar, wie das gelichtete Gehölz und die Lärmschutzwände mit Fenstern (2010 hieß das: „Der Verkehrsweg wird zu einem vielschichtigen Objekt“), aber viele der Bäume eben nicht.

Wie viele, das weiß niemand so genau; im berühmten „Einzelbaumkataster“ des Landesbetriebes und großen Forstbesitzers Straßen NRW stehen noch 400 mit ihrem genauen Standort. Aber die in Gruppen beisammen stehen, die sind dort nicht verzeichnet, also die im Ohrenpark zum Beispiel. Das sind schon noch ein paar hundert, wenn man auf sie achtet und beispielsweise nicht auf den Verkehr.

„Nicht alle Bäume sind an ihrem Standort glücklich geworden“

Der Standort neben den Seitenstreifen, den die Projektbetreiber 2009/2010 noch so lobten, der gilt heute nicht mehr als ideal. „Nicht alle Bäume sind an ihren Standorten glücklich geworden“, sagt Susanne Schlenga, die Sprecherin von „Straßen NRW“. Manche seien eingegangen, manche durch Verkehrsunfälle ums Leben gekommen, aber nur wenige durch den Ausbau der Straße. Doch anders als in den ersten Jahren der Parkautobahn, werden abgehende Mammutbäume inzwischen auch nicht mehr durch neue Mammutbäume ersetzt.

Dass die wenigen unter uns Autofahrern, die keine Botaniker sind, die überlebenden Mammutbäume nicht mehr wahrnehmen, hat auch mit einem Nebeneffekt zu tun: Als sie gepflanzt wurden, damals die kleinsten Mammutbäume der Welt, da bekam ein jeder einen knallroten und damit auffälligen hölzernen Stecken dazu. Die sind allerdings längst durchgefault und dann entfernt worden.

Die Verbliebenen wachsen ihrer Wahrnehmbarkeit entgegen

„Eventuell haben die beiden letzten trockenen Sommer manchem Mammutbaum den Rest gegeben“, sagt Klaus Franzke aus dem Vorstand des „Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND)“ Essen. Der Standort sei aber auch schlecht geeignet: „Der Baum braucht durchlässige feuchte Böden. Die Böden an einer Autobahn sind verdichtet und es bildet sich Staunässe.“ Dass einige hundert Bäume fehlen, „fällt gar nicht so auf, weil sie ja nicht so groß waren, dass der Eindruck einer Allee entstanden wäre“.

Straßen NRW pflegt die verbliebenen allerdings weiter. Sie sind in diesen Tagen noch ganz nackt vom Winter, aber schätzungsweise doch vier bis fünf Meter hoch inzwischen. Aber „Metasequoia glyptostroboides“ kann bis zu 35 Meter hoch werden. Wer von ihnen am Standort glücklich ist und nicht mehr in einen Verkehrsunfall verwickelt wird, wächst sozusagen entschlossen seiner Wahrnehmbarkeit entgegen. Man kann auch sagen: für die Wahrnehmungsmöglichkeiten des Autobahnnutzers er-fahr-bar.