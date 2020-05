Pfingstmontag bis zu 27 Grad - so wird das Pfingstwochenende

Essen. Für das lange Pfingstwochenende erwartet der DWD für NRW trockenes und überwiegend freundliches Wetter. Der Montag wird der schönste Tag.

Am Pfingstwochenende erwartet die Menschen in Nordrhein-Westfalen trockenes und überwiegend freundliches Wetter. Bei vereinzelten Quellwolken werden am Freitag Temperaturen von bis zu 24 Grad erreicht, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte.

Die Nacht zu Samstag beginnt zunächst klar, später ziehen von Osten her Wolken auf. Es bleibt aber trocken. Laut DWD sinken die Temperaturen in der Nacht auf 10 bis 6 Grad ab, im Bergland auf bis zu 2 Grad. „Ganz vereinzelt“ könne es auch Bodenfrost geben.

Der Samstag beginnt laut Prognose des DWD heiter, im Lauf des Tages breiten sich mehr Wolken aus. Bei Höchsttemperaturen zwischen 19 und 24 Grad bleibt es trocken. Ähnliche Temperaturen werden nach DWD-Vorhersage auch am Pfingstsonntag erreicht.

Etwas wärmer wird es dann am Pfingstmontag - im Rheinland sind bis zu 27 Grad möglich, in Ostwestfalen bis zu 22 Grad. Dazu scheint die Sonne, vereinzelt gibt es lockere Quellwolken. (dpa)