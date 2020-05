Polizei warnt: Urlaubsfotos im Internet locken Einbrecher an

Ruhrgebiet. Ein digitaler Urlaubsgruß im Netz kann schnell nach hinten losgehen. Die Polizei NRW warnt deshalb vor unbedachten Fotos in den sozialen Medien.

„Kerr, wat is’ dat schön hier“, schreibt ein Mann unter seinem Instagram-Foto. Darauf zu sehen: Der glückliche, gebräunte Kopf des Schreibers und ein traumhafter Sandstrand im Hintergrund. Verlinkt ist natürlich auch, an welchem Strand in Tunesien der Herr gerade seinen Urlaub macht. Gute Idee? Eher nicht. Denn Einbrecher bedienen sich in den sozialen Netzwerken, spionieren aus, wer gerade nicht Zuhause ist – und schlagen dann zu.

Auch in diesem Jahr hat das LKA der Polizei in NRW deshalb auf Facebook wieder Alarm geschlagen und warnt die Nutzer, ihre persönlichen Erinnerungsfotos nicht gedankenlos in die sozialen Netzwerke zu stellen. „Nicht jeder muss wissen, dass Sie nicht zuhause sind“, schreibt die Polizei in ihrem Post. Dabei sind es meist gar nicht die Schnappschüsse, die am Ende Probleme machen.

Urlaubsfotos ja, öffentliches Profil nein

Natürlich gehören Bilder in sozialen Netzwerken mittlerweile fest zum Urlaub, doch jeder sollte die eigene Privatsphäre ernst nehmen. Wer ein öffentlich einsehbares Profil pflegt und dann im schlimmsten Fall noch seinen richtigen Namen angibt, spielt Einbrechern schnell in die Hand. Der Rat der Polizei deshalb: „Prüfen Sie nochmal Ihre Privatsphäre-Einstellungen, bevor sie posten.“

Bei Facebook erntet die Polizei für ihre Warnung viel Zustimmung. Einige User beschweren sich über die Unbedarftheit mancher Urlauber: „Was bringt all die Aufklärung seitens der Polizei, wenn es User gibt, die sogar ihre Boardingkarten und ihre Reiseunterlagen posten“, schreibt eine Nutzerin. Eine andere bekräftigt: „Deshalb poste ich Urlaubsbilder erst, wenn ich wieder daheim bin“.

Einbrecher nutzen soziale Medien

Erfahrungsgemäß sind die Sommermonate eigentlich eher ruhig – seit Jahren sind die Einbruchsraten in den Wintermonaten November und Dezember besonders hoch. Und doch sollen Einbrecher soziale Medien mittlerweile intensiv nutzen, um mögliche Opfer auszumachen, die gerade im Sommerurlaub sind. Auch deshalb postet die Polizei das Bild von einem Strand und schreibt plakativ: „Nicht jeder sollte sehen, dass Sie hier sind.“

Verlinkt ist außerdem eine Liste zur IT-Sicherheit der Polizei. Dort sind einige Tipps zu finden, wie man sich in der Urlaubszeit digital absichern kann. Da viele Reisedokumente mittlerweile digital ausgestellt werden, gilt es, besonders darauf aufzupassen und Sicherheitskopien zu machen. Auch das Netz in der Heimat sollte während der Abwesenheit gut gesichert werden; am besten klappt das, wenn das Internet ausgeschaltet wird. Alle Tipps und eine Checkliste zum Herunterladen gibt es hier.