Der Rosenmontagszug in Essen-Rüttenscheid fand nach zwei pandemiebedingten Ausfällen in 2023 endlich wieder statt.

NRW Karneval steht vor der Tür. Damit beginnt für tausende Jecken die fünfte Jahreszeit. Eine Übersicht über die größten Umzüge in NRW.

Rosenmontag in NRW: Auch in 2024 ziehen wieder viele Jecken durch die Städte.

Doch welche Rosenmontagszüge hat NRW zu bieten? Wo sind die größten in NRW?

Das sind die größten Rosenmontagszüge in NRW im Überblick.

Bei vielen Menschen in NRW gilt der Rosenmontag als Höhepunkt des Straßenkarnevals. Doch welche Rosenmontagszüge finden in NRW statt? Wir haben für alle Karnevals-Fans eine Übersicht erstellt.

Größter Rosenmontagumzug in Köln – hier schlägt das Herz des Karnevals

Die Stadt mit „K“ - Karnevalshochburg am Rhein – hat mit etwa 1,5 Millionen Zuschauern den größten Rosenmontagszug in ganz Deutschland. Das Motto in diesem Jahr: „Wat e Theater – Wat e Jeckespill“. Die kreativ geschmückten Persiflagewagen greifen aktuelle gesellschaftspolitische Themen auf – 12.000 Teilnehmer sind angekündigt.

Los geht es am 12. Februar 2024 (Rosenmontag, versteht sich) um 10 Uhr. Startpunkt ist in diesem Jahr die Severinstorburg am Chlodwigplatz, das Ende liegt in der Mohrenstraße. Entlang der Strecke (über Mühlenbach, Hohenzollernring, Burgmauer, Heumarkt, EL-DE Haus und Taubenbrunnen) stehen Tribünen für Zuschauer – wer noch Tickets will, sollte sich beeilen.

Codewort für die Leckereien vom Wagen: „Strüßjer!“, und „Kamelle!“. Übrigens: Wenn die ersten Wagen das Ende des Zugs erreichen, sind die letzten am Chlodwigplatz noch nicht einmal losgefahren – noch längst nicht.

» Hier geht‘s zum Ticketshop für die Tribünenplätze

Kölner Jecken feiern beim Karneval 2023 vor dem Rosenmontagzug. Foto: Oliver Berg / picture alliance/dpa

Die Eckdaten:

Termin: 12. Februar 2024 (Rosenmontag), 10 Uhr

Zugstrecke: Severinstorburg am Chlodwigplatz - Mühlenbach - Hohenzollernring - Burgmauer - Heumarkt - EL-DE Haus - Taubenbrunnen - Mohrenstraße

- Mühlenbach - Hohenzollernring - Burgmauer - Heumarkt - EL-DE Haus - Taubenbrunnen - Teilnehmer: 12.000 insgesamt (3600 Fußgruppenteilnehmer, 1700 Tanzgruppenmitglieder, 1600 Teilnehmer auf Wagen, 1260 Musiker (65 Kapellen), 3840 Helfer)

(3600 Fußgruppenteilnehmer, 1700 Tanzgruppenmitglieder, 1600 Teilnehmer auf Wagen, 1260 Musiker (65 Kapellen), 3840 Helfer) Wagen: 26 Persiflagewagen, 61 Festwagen , 37 Kutschen, 75 Bagagewagen

, 37 Kutschen, 75 Bagagewagen Wurfmaterial: 300 Tonnen Süßigkeiten

Karneval 2023: Die Fotos der Rosenmontagszüge in NRW Karneval 2023: Die Fotos der Rosenmontagszüge in NRW Der Karnevalswagen des Zugleiters des Rosenmontagszuges überquert als Novum in der 200 jährigen Geschichte der Parade die Deutzer Brücke. In diesem Jahr startet der Zug zum erstmal rechtsrheinisch. Foto: Roberto Pfeil / dpa

Karneval 2023: Die Fotos der Rosenmontagszüge in NRW Teilnehmer des Rosenmontagszuges überqueren als Novum in der 200 jährigen Geschichte der Parade die Deutzer Brücke. Foto: Roberto Pfeil / dpa

Karneval 2023: Die Fotos der Rosenmontagszüge in NRW Wagenbauer Jacques Tilly zeigt beim Düsseldorfer Rosenmontagszug wieder seine berühmten Wagen. In diesem Jahr bekommt auf der Protest im Iran Unterstützung. Foto: Federico Gambarini / dpa

Karneval 2023: Die Fotos der Rosenmontagszüge in NRW Die Düsseldorfer Rosenmontagswagen von Wagenbauer Jacques Tilly sind jedes Jahr ein Highlight. Hier wird Russlands Wladimir Putin beim Blutbad in der Ukraine gezeigt. Foto: Federico Gambarini / dpa

Karneval 2023: Die Fotos der Rosenmontagszüge in NRW Auch die Düsseldorfer freuen sich nach zwei Jahren Pause auf einen richtigen Rosenmontagszug. Foto: Federico Gambarini / dpa

Karneval 2023: Die Fotos der Rosenmontagszüge in NRW Am Rosenmontag gibt es den ersten Bochumer Rathaussturm nach Corona. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Karneval 2023: Die Fotos der Rosenmontagszüge in NRW Die Bochumer Jecken nehmen dem Oberbürgermeister Thomas Eiskirch (Mitte) den symbolischen Schlüssel zur Macht beim Rathaussturm ab. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Karneval 2023: Die Fotos der Rosenmontagszüge in NRW Beim traditionellen Prinzenfrühstück im Rathaus von Duisburg bekommt Prinz Kai-Uwe (li.) von Oberbürgermeister Sören Link den Schlüssel zur Stadt überreicht. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Karneval 2023: Die Fotos der Rosenmontagszüge in NRW Karnevalsumzug am Rosenmontag durch das Viertel Neumühl in Duisburg. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Karneval 2023: Die Fotos der Rosenmontagszüge in NRW Karnevalsumzug am Rosenmontag 2023 durch Duisburg-Neumühl. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Karneval 2023: Die Fotos der Rosenmontagszüge in NRW Essener Karnevalisten feiern Rosenmontag in Rüttenscheid. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Karneval 2023: Die Fotos der Rosenmontagszüge in NRW Karnevalisten feiern Rosenmontag in Essen-Rüttenscheid. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Karneval 2023: Die Fotos der Rosenmontagszüge in NRW Der Rosenmontagszug in Essen lockt Jecken und Feierlustige an. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Karneval 2023: Die Fotos der Rosenmontagszüge in NRW Jecken beim Kölner Rosenmontagszug 2023. Foto: Roberto Pfeil / dpa

Karneval 2023: Die Fotos der Rosenmontagszüge in NRW Der NRZ-Wagen beim Rosenmontagszug in Düsseldorf 2023. Foto: Kai Kitschenberg / FUNKE Foto Services

Karneval 2023: Die Fotos der Rosenmontagszüge in NRW Viele Zuschauer säumen am die Strecke vom Rosenmontagszug in Dingden. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Karneval 2023: Die Fotos der Rosenmontagszüge in NRW Der Rosenmontagszug zieht durch Dingden. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Karneval 2023: Die Fotos der Rosenmontagszüge in NRW 44. Karnevalszug in Bislich am Rosenmontag 2023 in Wesel-Bislich. Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

Karneval 2023: Die Fotos der Rosenmontagszüge in NRW Erstmals seit 2020 findet in Duisburg wieder der traditionelle Rosenmontagsumzug in der Innenstadt statt. 40 Prunk-, Motto- und Marketenderwagen nehmen teil. Foto: Ilja Höpping / FUNKE Foto Services

Karneval 2023: Die Fotos der Rosenmontagszüge in NRW Ein Mottowagen fährt an Rosenmontag durch die Düsseldorfer Altstadt. Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Karneval 2023: Die Fotos der Rosenmontagszüge in NRW Ein kostümierter Musikzug nimmt am Festumzug teil. In Düsseldorf findet der erste Rosenmontagszug seit drei Jahren statt. Foto: Federico Gambarini / dpa

Karneval 2023: Die Fotos der Rosenmontagszüge in NRW Eine Touristin macht in Düsseldorf ein Selfie mit venezianisch verkleideten Karnevalisten beim Rosenmontagszug. Foto: Federico Gambarini / dpa

Karneval 2023: Die Fotos der Rosenmontagszüge in NRW "Mer fier dat Läwe!" (wir feiern das Leben) steht als Motto auf einem Wagen im Festumzug in Düsseldorf. Foto: Federico Gambarini / dpa

Karneval 2023: Die Fotos der Rosenmontagszüge in NRW Erry Stoklosa (2.v.l.) und Günther „Bömmel“ Lückerath (r), beides Gründungsmitglieder der Kölner Musikgruppe Bläck Fööss, fahren im Kölner Festumzug mit. Foto: Oliver Berg / dpa

Karneval 2023: Die Fotos der Rosenmontagszüge in NRW Der Mottowagen "Verkörperte Zitate", dem Motto der Session von 1911, mit einer Darstellung des russischen Präsidenten Putin der den Teufel küsst, fährt im Kölner Festumzug mit. Foto: Oliver Berg / dpa

Karneval 2023: Die Fotos der Rosenmontagszüge in NRW Der Mottowagen "Nix bliev wie et es", dem Motto der Session von 1997, mit einer Darstellung eines Mullahs und der Iranerin Mahsa Amini die ein Schild mit der Aufschrift "Frauen, Leben,Freiheit" hält, fährt im Kölner Festumzug mit. Foto: Oliver Berg / dpa

Karneval 2023: Die Fotos der Rosenmontagszüge in NRW Der Mottowagen "Strauß bunter Ideen", dem Motto der Session 1865, mit einer Darstellung eines afghanischen Taliban fährt im Festumzug mit. In Köln findet der erste Rosenmontagszug seit drei Jahren statt. Foto: Oliver Berg / dpa

Karneval 2023: Die Fotos der Rosenmontagszüge in NRW Ein Mottowagen befasst sich mit dem Thema der kulturellen Aneignung, auch im Karneval. In Düsseldorf findet der erste Rosenmontagszug seit drei Jahren statt. Foto: Federico Gambarini / dpa

Karneval 2023: Die Fotos der Rosenmontagszüge in NRW Karnevalisten und Jecken feiern Straßenkarneval in Essen-Rüttenscheid. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Karneval 2023: Die Fotos der Rosenmontagszüge in NRW Der Rosenmontagszug fährt durch Rüttenscheid. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Karneval 2023: Die Fotos der Rosenmontagszüge in NRW Die Karnevalisten feiern in Neukirchen-Vluyn Mitte beim Rosenmontagszug. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Karneval 2023: Die Fotos der Rosenmontagszüge in NRW Rosenmontagszug in Neukirchen-Vluyn 2023. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Karneval 2023: Die Fotos der Rosenmontagszüge in NRW Karneval 2023: Erstmals seit 2020 findet in Duisburg wieder der traditionelle Rosenmontagsumzug in der Innenstadt statt. Foto: Ilja Höpping / FUNKE Foto Services

Karneval 2023: Die Fotos der Rosenmontagszüge in NRW 40 Prunk-, Motto- und Marketenderwagen nehmen am Duisburger Rosenmontagszug teil. Für die musikalische Begleitung sorgen mehr als 20 Musikzüge. Foto: Ilja Höpping / FUNKE Foto Services

Karneval 2023: Die Fotos der Rosenmontagszüge in NRW Rosenmontagszug 2023 in Duisburg. Foto: Ilja Höpping / FUNKE Foto Services

Karneval 2023: Die Fotos der Rosenmontagszüge in NRW Viele Zuschauer säumen am die Strecke vom Bollerwagenzug durch Ginderich. Rosenmontag finden die meisten Umzüge im Straßenkarneval statt. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Karneval 2023: Die Fotos der Rosenmontagszüge in NRW Rosenmontagszug in Wesel-Ginderich. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Karneval 2023: Die Fotos der Rosenmontagszüge in NRW Rosenmontagszug in Wesel-Ginderich 2023. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Karneval 2023: Die Fotos der Rosenmontagszüge in NRW Der Pöstertreck durch Oberhausen Alstaden am Rosenmontag, den 20. Februar 2023. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE Foto Services

Karneval 2023: Die Fotos der Rosenmontagszüge in NRW Der Pöstertreck durch Oberhausen Alstaden am Rosenmontag, den 20. Februar 2023. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE Foto Services

Karneval 2023: Die Fotos der Rosenmontagszüge in NRW Knapp 10.000 Tausend Menschen sind beim Rosenmontagszug in Hattingen-Holthausen dabei. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Karneval 2023: Die Fotos der Rosenmontagszüge in NRW Der Rosenmontagzug in Mülheim an der Ruhr. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Karneval 2023: Die Fotos der Rosenmontagszüge in NRW Der Rosenmontagzug in Mülheim an der Ruhr. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Die andere Rhein-Seite: Rosenmontagszug in Düsseldorf

Die direkte Kölner Konkurrenz am Rhein findet alljährlich in Düsseldorf statt: An Altweiber geht das Feiern los, Höhepunkt ist auch hier der Rosenmontagszug am 12. Februar. „Wat et nit all jöwt...“ heißt es hier – und von 600.000 Jecken gibt es ein dreifaches „Helau!“.

Der „Zoch“ setzt sich normalerweise gegen 12 Uhr an der Corneliusstraße in Bewegung und erreicht um 13.30 Uhr das Düsseldorfer Rathaus in der Altstadt. Wegen der aktuellen Großbaustelle auf der Friedrichstraße wird der Zug in diesem Jahr über Corneliusstraße, Bilker Allee und Bilker Bahnhof bis zur Auflösung geleitet. Auch eine Rosenmontagsloge gibt es.

Und für die Motto-Wagen gilt auch hier: Gesellschaftskritik künstlerisch darstellen – Künstler ist Jacques Tilly. Etwa drei Stunden lang dauert der Vorbeimarsch. Tonnenweise Kamelle inklusive.

» Hier geht‘s zum Ticketshop für die Rosenmontagsloge

» Lesen Sie dazu: Düsseldorf: Feldlager der Prinzengarde Blau-Weiss eröffnet

Die Motto-Wagen beim Düsseldorfer Karneval 2023 hatten es in sich – beim Rosenmontagszug 2024 werden sie ähnlich gesellschaftskritisch sein. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Die Eckdaten:

Termin: 12. Februar 2024 (Rosenmontag), ca. 12 Uhr

Zugstrecke: Corneliusstraße - Hüttenstraße - Berliner Allee - Königsallee - Corneliusplatz -Burgplatz - Marktplatz - Carlsplatz - Benrather Straße - Graf-Adolf-Platz - Bilker Allee

- Hüttenstraße - Berliner Allee - Königsallee - Corneliusplatz -Burgplatz - Marktplatz - Carlsplatz - Benrather Straße - Graf-Adolf-Platz - Teilnehmer: ca. 8000 , 85 Fußgruppen

, 85 Fußgruppen Wagen: 110 Wagen , 85 Traktoren, 30 Blaskapellen

, 85 Traktoren, 30 Blaskapellen Barrierefreiheit: Auf LVR/Provinzial-Tribüne Platz für 40 Menschen im Rollstuhl und 100 Sitzplätze für Menschen mit Beeinträchtigungen und Begleitpersonen geboten. Auch für blinde Gäste wird es eine Moderation geben.

» Lesen Sie dazu: Karneval 2024 in NRW: Diese Termine sollten Sie sich merken

Duisburg bietet Rosenmontagszug mit After-Zug-Party

Wir bleiben in der Rheinischen Ecke und schauen nach Duisburg: Um 13.11 Uhr geht es hier am Rosenmontag los mit dem Zug, am Stapeltor ist der Startpunkt. Die Devise: „Jeckes Treiben DU musst bleiben“. Die Aufstellung erfolgt am Innenhafen – Ende ist gegen 15.11 Uhr am Festzelt am alten Güterbahnhof mit der After-Zug-Party.

Bereits seit 2023 hat sich die Zugstrecke verändert, damit die Zuschauer in Neuendorf näher am Geschehen sein können. Am Opernplatz wird es außerdem eine VIP-Tribüne geben - aber Achtung, die Plätze waren in den vergangenen Jahren schnell weg.

» Tickets für die After-Zug-Party

» Lesen Sie dazu: Duisburger Rosenmontagszug: Bilder und Infos von der Strecke 2023

Rosenmontagszug in Duisburg 2023. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Die Eckdaten:

Termin: 12. Februar 2024 (Rosenmontag), 13.11 Uhr

Zugstrecke: Stapeltor – Oberstraße – Poststraße – Gutenbergstraße – Köhnenstraße – Opernplatz – Landfermannstraße – Mülheimer Straße – Ludgeristraße – Ludgeriplatz – Klöcknerstraße – Heinrich-Bertmans-Straße – Kammerstraße – Blumenstraße, Neudorfer Straße – Neue Fruchtstraße – Koloniestraße – Am Güterbahnhof

– Oberstraße – Poststraße – Gutenbergstraße – Köhnenstraße – Opernplatz – Landfermannstraße – Mülheimer Straße – Ludgeristraße – Ludgeriplatz – Klöcknerstraße – Heinrich-Bertmans-Straße – Kammerstraße – Blumenstraße, Neudorfer Straße – Neue Fruchtstraße – Koloniestraße – Teilnehmer: ca. 2.200 , 80 Fußgruppen

Wagen: 45 Prunk- und Motivwagen, 25 Musikkapellen

» Lesen Sie dazu: Karnevalsumzüge in Duisburg 2024: Die Termine im Überblick

Das Karneval-Highlight in Essen - Rosenmontagszug in Rüttenscheid

Vom Rhein zur Ruhr nach Essen: Die Aufstellung für den Rosenmontagszug in der Metropole findet zwischen 10 und 12 Uhr auf dem Messe-Parkplatz 2 statt. Abmarsch des Zuges in Rüttenscheid ist pünktlich um 13.11 Uhr. Das Motto der diesjährigen Session in Essen: „88 Jahre schon – Freude, Spaß und Tradition“.

Los geht es also am Grugaplatz, dann weiter über die Rüttenscheider Straße, Klarastraße und Brunnenstraße bis zum Ziel auf der Huyssenallee. Ganz klar: mit Kamelle. Es werden Zehntausende erwartet.

Die Eckdaten:

Termin: 12. Februar 2024 (Rosenmontag), 13.11 Uhr

Zugstrecke: Grugaplatz - Rüttenscheider Straße - Klarastraße - Brunnenstraße - Huyssenallee

- Rüttenscheider Straße - Klarastraße - Brunnenstraße - Wagen: etwa 20 Mottowagen

» Lesen Sie dazu: Rosenmontagszug in Rüttenscheid: Das sind die besten Bilder von 2023

Rosenmontagszug in Rüttenscheid: Das Karneval-Highlight in Essen. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Dortmund bietet Rosenmontagszug und Karnevalskirmes

Und weiter geht’s im Ruhrgebiet: Der Rosenmontagszug in der Großstadt Dortmund startet ab 14 Uhr an der Eberstraße. Ende ist auf dem Friedensplatz am Südwall: Hier werden Personen abgeladen, während Prinzenpaar und Kinderprinzenpaar über die Hansa- und Prinzenstraße auf den Friedensplatz fahren.

Hier läuft, ebenfalls seit 14 Uhr, eine karnevalistische Revue mit musikalischer und kulinarischer Unterstützung. Ab Weiberfastnacht bis zum Rosenmontag findet um die Reinoldikirche und am Alten Marktdie Karnevalskirmes statt.

» Lesen Sie dazu: Dortmunder Traditionskirmes kommt zurück – Die Highlights

Die Eckdaten:

Termin: 12. Februar 2024 (Rosenmontag), 14 Uhr

Zugstrecke: Eberstraße - Münsterstraße - Leopoldstraße - Heckenstraße - Münsterstraße (Fußgängerzone) - Heiligegartenstraße - Bornstraße - Schwanenwall - Ostwall - Südwall

- Münsterstraße - Leopoldstraße - Heckenstraße - Münsterstraße (Fußgängerzone) - Heiligegartenstraße - Bornstraße - Schwanenwall - Ostwall - Wagen: etwa 20 Mottowagen

Der Rosenmontagszug 2020 in Dortmund. Zahlreiche Karnevalisten säumten die Straßen in der Innenstadt. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

2,5 Kilometer-Rosenmontagszug in Gelsenkirchen

Auch Dortmunds Nachbar Gelsenkirchen wird zum Rosenmontag jeck: Aufgestellt wird sich hier ab 13 Uhr an der Willi-Brandt Allee. Los geht es um 14.30 Uhr. Über insgesamt 2,5 Kilometer zieht sich der Zug durch die Innenstadt bis zu Ehrentribüne an der Sparkasse. Das Motto: „Unser Karneval bleibt bunt“. Ende ist gegen 17.30 Uhr.

Die Eckdaten:

Termin: 12. Februar 2024 (Rosenmontag), 14.30 Uhr

Zugstrecke: Auguststraße - Cranger Straße - Breitestraße, Ehrentribüne: Borgswiese - vor der Sparkasse

» Lesen Sie dazu: Rosenmontagszug 2023 in Gelsenkirchen: Die besten Bilder

Jecken feiern am 2023 in Gelsenkirchen beim Rosenmontagszug. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Weitere Rosenmontagszüge sind unter anderem geplant in:

Bottrop

Bochum

Hagen

Kleve

Rees

Neukirchen-Vluyn

Velbert

Kamp-Lintfort

Karneval in NRW: Hier gibt es weitere Informationen

